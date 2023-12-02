Тонули в стакане: эти звезды шоу-бизнеса боролись с алкоголизмом, а вы и не подозревали

К сожалению, очень часто неординарный талант и умение творить соседствуют с пагубными привычками и тягой к измененному состоянию сознания. Хотя, что уж говорить, в нашей стране выпивают не только звезды шоу-бизнеса и не только по причине творческого кризиса. Например, недавно ученые описали портрет среднестатистического российского алкоголика. А редакция Городских порталов решила вспомнить звезд, которые столкнулись с алкогольной зависимостью.
МакSим
Два года назад Марина Максимова, известная как МакSим, впервые поделилась личной болью. Артистка рассказала, как пыталась заглушить переживания алкоголем. Однако попытки забыться в итоге вылились в еще большую проблему. Из-за пагубного пристрастия она дважды оказывалась в реанимации, но даже находясь в критическом состоянии, еще долго не могла заставить себя остановиться.
В какой-то момент МакSим смогла набраться решимости и вернулась к здоровому образу жизни, даже начала активно выступать.
— Хочу сказать, что очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать, — делилась тогда исполнительница. — Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, толком не состоявшийся в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось всё так, как мы все знаем — срывом концерта.
Несколько лет назад она уже признавалась, что была зависима от спиртного. К сожалению, исполнительнице не удалось избавиться от пагубного пристрастия. В середине июля этого года певица МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, что проходит курс лечения от алкогольной зависимости.
Лариса Гузеева
Пристрастие к алкоголю появилось в жизни всенародной свахи благодаря бывшему мужу. На съемках фильма «Соперницы» в 1984 году Гузеева встретила своего первого мужа и влюбилась без памяти.
Илья Древнов (не путать с актером Ильей Древновым) работал ассистентом оператора фильма «Соперницы», в котором она снималась. Отношения были бурными, чувства — взаимными. Но счастья не было. Илья оказался наркоманом. Семь лет она пыталась его спасти, но всё оказалось тщетно.
— Вскоре я стала замечать, что Илья как-то странно себя ведет. В общем, он оказался наркоманом. Я возила его по врачам, укладывала в больницу. Каждый раз он клялся, что на этом всё кончится, он начнет новую жизнь. Но через некоторое время после очередного лечения история повторялась, — сетовала звезда.
Рядом с мужем, страдавшим от зависимости, Гузеева пустилась во все тяжкие: начала прикладываться к бутылке. Жизнь актрисы превратилась в ад — запои, постоянные конфликты с супругом. Илья часто бил ее гантелей по виску, и в голову артистки закралась страшная мысль: один из ударов может стать последним.
— Испытания на этом не закончились. Однажды Илья не вернулся домой. Его нашли утром в парке, умер от передозировки. Я себя не помнила в те дни. До сих пор чувствую его присутствие и опеку. Мне очень тяжело, потому что сравниваю с ним всех мужчин, которые меня окружают. После смерти Ильи я смогла взять себя в руки. И с тех пор больше не позволяла себе расслабляться, — заключает Лариса Андреевна.
Гузеева одна из немногих звезд шоу-бизнеса, которая не боится говорить о своей прошлой зависимости открыто.
Стас Ярушин
У звезды молодежного сериала «Универ» тоже были сложные отношения с выпивкой. Ярушин честно рассказывал, как сумел отказаться от употребления алкоголя.
— Я всегда любил веселиться… Выпивал и меня дальше несло. Это постоянные тусовки, мероприятия, банкеты. У меня не было проблем, тут обычная история — я не умел опохмеляться. Лишь в 35 лет понял, что так нельзя. В какой-то момент и жена Алена сказала: «Пора останавливаться, ты же потеряешь семью и всё остальное. Сколько можно?» — поделился артист.
Сейчас Стасу 42 года, и он вообще не пьет. Более того, актер не курит сигареты и кальян.
— 23 января, как сейчас помню, просыпаюсь с дичайшего похмелья и говорю: «Я больше никогда в жизни не возьму алкоголь в руки». Спустя два года понял, каким был дураком, почему я не сделал этого раньше? — задался вопросом Ярушин в YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия. — Спустя четыре года я выпустил два музыкальных альбома и сделал столько, сколько не делал за все те годы. Спустя пять лет сижу и думаю: «Какого черта не сделал это раньше? Вот правда».
Елена Перова (группа «Лицей»)
Экс-солистке российской музыкальной группы «Лицей» Елене Перовой тоже приписывают проблемы с алкоголем. Непростое время для певицы началось с середины нулевых. Тогда в ее карьере резко наступило затишье. Многие связывают это с тем, что в 2013 году году Лена стала участницей громкого ДТП. Артистка ехала за рулем иномарки и врезалась во внедорожник, стоявший на обочине дороги со включенной «аварийкой». Тогда она получила травмы грудной клетки и сотрясение мозга.
Позднее медики выяснили, что Елена в момент аварии была в состоянии алкогольного опьянения. Также в прессе обсуждали версию о том, что Перова хотела покончить с собой, так как вела машину в окровавленных белых перчатках. Перова опровергала эту информацию.
— Я просто попала в аварию и порезала руку. Никаких попыток суицида. Я очень люблю своих родителей. Ради них даже ни разу не прыгала с парашютом. В моей семье есть уже несколько погибших людей... В общем, даже если бы такие мысли и были, не посмела бы этого сделать. Хотя это была странная весна, немного сложная для меня. В таком внутреннем раздрае находилась. Но ни о каком суициде речи идти не могло, — говорила тогда Лена в программе «Наедине со всеми».
Ходили слухи о том, что Перова злоупотребляет алкоголем: в 2014 году ее снова поймали в нетрезвом виде за рулем, хотя она уже была лишена прав.
Сейчас Елена не одинока: вот уже девять лет она счастлива с возлюбленным, чье имя не спешит раскрывать поклонникам. Семья для артистки — это избранник, мама, друзья и домашние животные. Родных Перова бережет, а потому строго соблюдает правила поведения в пандемию коронавируса. Всё чаще звезда проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, связанную с IT.
Марина Влади (жена Владимира Высоцкого)
Французская актриса и певица русского происхождения, наиболее известная в России как последняя жена Владимира Высоцкого. Знаменитый муж боготворил Марину, посвящал ей десятки стихов, усыпал подарками.
— То, что могло быть лишь мимолетным увлечением, превратилось в роман, и, несмотря на все колоссальные трудности, мы стали жить вместе. Мы ночевали у друзей, часто меняли наше местожительство... Этот самый восхитительный период в моей жизни продолжался до июля 1980 года, — писала Влади в книге «24 кадра в секунду».
25 июля 1980 года Высоцкого не стало, а спустя месяц Марина нашла его последнее письмо к ней. В тех строках бард уверял, что Влади — единственная, кто способен поставить его на ноги, признавался в любви и отмечал: вскоре они поговорят и начнут новую счастливую жизнь.
Пережить горе потери не помогли ни написанная ею книга «Владимир, или Прерванный полет», ни изданная пластинка с песнями на стихи возлюбленного. От депрессии ее спасли новые отношения, с врачом-онкологом Леоном Шварценбергом. Почти 23 года Марина провела с Леоном, но всё рухнуло, когда у него обнаружили рак печени. В октябре 2003 года врач скончался, и Влади вновь стала вдовой. В книге «На пляже, человек в черном» она описала невыносимое одиночество, с которым столкнулась в тот период. Актриса признавалась, что начала много пить, надеясь заглушить боль потери.
В течение трех лет Марина почти ни с кем не говорила и лишь изредка общалась по телефону с детьми. У Влади не осталось ни сил, ни желаний, и только присутствие любимых собак, требовавших ухода и внимания, заставило ее отказаться от идеи покончить с собой.
— Я опускалась всё ниже и ниже. Сидела и смотрела в пустоту, — писала артистка в мемуарах. — И передо мной мелькала череда воспоминаний... Я чувствовала себя чужой в мире живых людей.
К счастью, актриса сумела справиться с недугом и вернуться к нормальной жизни. Преданный поклонник творчества Высоцкого Андрей Гавриловский помог артистке сменить загородный дом на комфортабельную квартиру в Париже, где она живет и по сей день.
Не меньше, чем пагубные привычки знаменитостей, поклонников интересуют звездные разводы. Вчера они постили совместные фото с Мальдив, а сегодня сухо просят СМИ не беспокоить их и дать пережить этот сложный период в жизни семьи. Недавно редакция Городских порталов вспомнила самые неожиданно распавшиеся союзы.
Что еще почитать:
- от страсти до неприятного соседства: как влюбились, развелись и не расстались Гарик Харламов и Кристина Асмус;
- полвека вместе: 2 пары, которые прожили вместе всю жизнь и не развелись;
- даже предвидеть не могла: как самая красивая ведьма «Битвы экстрасенсов» осталась одна с тремя детьми.