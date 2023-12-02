Тонули в стакане: эти звезды шоу-бизнеса боролись с алкоголизмом, а вы и не подозревали

Пристрастие к алкоголю появилось в жизни всенародной свахи благодаря бывшему мужу. На съемках фильма «Соперницы» в 1984 году Гузеева встретила своего первого мужа и влюбилась без памяти.



Илья Древнов (не путать с актером Ильей Древновым) работал ассистентом оператора фильма «Соперницы», в котором она снималась. Отношения были бурными, чувства — взаимными. Но счастья не было. Илья оказался наркоманом. Семь лет она пыталась его спасти, но всё оказалось тщетно.

— Вскоре я стала замечать, что Илья как-то странно себя ведет. В общем, он оказался наркоманом. Я возила его по врачам, укладывала в больницу. Каждый раз он клялся, что на этом всё кончится, он начнет новую жизнь. Но через некоторое время после очередного лечения история повторялась, — сетовала звезда.