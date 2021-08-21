Оставила «Лицей» и «Последний герой», пережила брата, спаслась от суицида. Где сейчас Лена Перова

В третьем сезоне «Последнего героя» Лена Перова дошла до финала, уступив победу Владимиру Преснякову. Но в новой версии шоу певица попросила соплеменников проголосовать против нее в первом же выпуске. Участники шоу Дмитрий Павлюк и Елена Барткова намекнули, что Перова покинула остров, так как не справилась с вредными привычками. В памяти зрителей тут же всплыла ситуация восьмилетней давности, когда Лена попала в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Обоснованы ли подозрения?
Времена, когда она постоянно мелькала на экране, остались позади. Впрочем, интерес к артистке зрителей не ослабевает. Чем же занимается звезда сейчас и какие испытания преодолела в прошлом? Рассказывают наши коллеги из «СтарХита».
Уход из «Лицея»
Лена родилась в Москве в семье кларнетиста и пианистки, так что и сама с детства занималась в музыкальной школе. Однако вокальный талант в девочке рассмотрели не родители или преподаватели, а единоутробный брат Сергей Супонев. Будущий ведущий «Звездного часа» привел 10-летнюю сестру в группу «Детский мир». Здесь Перова познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили, вместе с которыми вошла в трио «Лицей».
Продюсер группы Алексей Макаревич не только написал для девочек хит «Осень», но и создал им привлекательный имидж: золотые ботфорты, мини-платья — для начала
Лена была частью коллектива до 1997-го, пока брат не устроил ее ведущей в программу «Щас спою». Дело было в том, что солисткой являлась Настя Макаревич, и второстепенная роль в группе Перову не устраивала. Работа на телевидении открывала новые перспективы, вот только по условиям контракта девушка не имела права совмещать «Лицей» с другими проектами.
— В «Лицее» мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось, — делилась певица. — Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: «Ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь».
В группах и в соло
Зарекаться не стоило, ведь уже через год продюсер «Блестящих» пригласил Лену в поп-гранж-проект «Амега». Увы, затея не окупилась: коллектив был создан в кризисное время, приходилось отрабатывать потраченные на клипы и эфиры деньги, и доход получался мизерным.
В 2000-м уже продюсер «Гостей из будущего» Юрий Усачев предложил Перовой записать дебютный альбом. На тот момент у певицы не было ни одной композиции: разочарование «Лицеем» и «Амегой» задушило творческий потенциал. Но вера Усачева вдохновила девушку, и всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка прокатилась с гастролями по всей стране.
— Юре трудно было заниматься и мной, и «Гостями», времени всегда не хватало, — поясняла звезда причины закрытия очередного проекта. — Тогда уже я решила собирать свою группу. И на тот момент, честно говоря, у меня вообще не было никаких личных амбиций — стать первой, обогнать кого-то. Уже не лавры.
На заре нулевых артистка снялась в картине «В движении» и записала для нее саундтрек, который так и не вошел в ленту. Зато через несколько лет на композицию сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Богарт. С пением Лена постепенно завязала, переключив внимание на телешоу.
— Сезария Эвора, например, стала известной всему миру вообще на склоне лет. Я не провожу параллель, просто хочу сказать, что музыкой никогда не поздно заниматься. Мне, кстати, в свое время предлагали вернуться и в «Лицей», и в «Амегу». Естественно, я отказывалась, потому что не вижу себя в повторении пройденного. Но ничего не кончено, — подчеркивала звезда.
Смерть брата
У Сергея Супонева и Лены Перовой была большая разница в возрасте, 13 лет, однако родственники очень сблизились в последние годы жизни телеведущего. Они часто ходили вместе в гости и на вечеринки, Лена шутила, что Сергей подпитывался от нее энергией молодости.
Он погиб в 38, когда катался на снегоходе и врезался в пристань: ранение оказалось несовместимо с жизнью. Одной из первых о трагедии узнала сестра Супонева, которой позвонил сосед. Не верилось, что руководитель дирекции детских и развлекательных программ ОРТ умер в результате несчастного случая. Близкие не отвергали версию убийства: Сергей выступал за отмену рекламы на канале в период с двух до пяти вечера, и кто знает, кому мог перейти дорогу. Но по большому счету причины родных мало волновали.
— Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью, — отмечала Лена. — Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: «Вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще эту ситуацию вскапывать».
Скандальное ДТП
Перова получила «ТЭФИ» за ведение ток-шоу «Жизнь прекрасна», а позднее появилась в передаче «Девчата» и в жюри «Голоса». Кроме того, артистка была диктором радиопрограммы «Родом из детства», играла в сериалах «Маргоша» и «Ангел или демон 2». Но в ее профессиональной биографии нередко случались периоды простоя, один из которых не обошелся без скандала.
После окончания съемок программы «Жизнь прекрасна» карьера приостановилась, и мама Лены рассказывала, что дочь впала в депрессию и обратилась за помощью к психологу. Поэтому, когда в
Спустя год Лена дала интервью Юлии Меньшовой, желая прояснить, что ни о каком суициде не помышляла.
— Я очень люблю своих родителей, и ради них я даже ни разу не прыгала с парашютом, хотя, может быть, и хотела бы попробовать. Поскольку в моей семье есть уже несколько погибших людей, мне кажется, даже если бы у меня такие мысли были, я бы просто не посмела этого сделать. Это была странная весна, немного сложная для меня. Я находилась во внутреннем раздрае, — оправдывалась ведущая.
В 2014-м певица снова оказалась пьяной за рулем, за что выплатила крупный штраф. Однако больше в скандальные истории и аварии артистки не попадала. Или всё же попадала?..
Участница «Последнего героя»
Дважды артистка участвовала в реалити-проекте «Последний герой» — в
— Не так давно умер папа, мама серьезно болела, — поясняла певица в феврале. — Были опасения, что она не сможет полностью восстановиться. Но сейчас всё хорошо, она снова играет на фортепьяно — занимается любимым делом. Мама очень скучает по папе! Но жизнь продолжается и вносит свои коррективы.
Вероятно, свою роль сыграли и перемены на самом реалити-шоу: условия стали жестче, в первую же ночь участники ночевали на берегу без одеял и укрытия, нельзя было взять с собой хоть какую-то вещь с Большой земли. Соплеменники подозревали, что Лена попросту не выдержала жизни на острове без «допинга», но обвинения она не комментировала.
— Я ехала с открытым сердцем. Но, попав туда, увидела, что правила сильно изменились — упор стал больше на интриги, чем на спорт. Я полностью отдавала себя соревнованиям, но к интригам и фальши не была готова. Хотелось просто играть, не было запланировано себя как-то промоутировать, — делилась звезда со «СтарХитом».
О личном
Тема амурных дел в случае Перовой покрыта тайной. В конце
Сейчас Елена не одинока: вот уже девять лет она счастлива с возлюбленным, чье имя не спешит раскрывать поклонникам. Семья для артистки — это избранник, мама, друзья и домашние животные. Родных Перова бережет, а потому строго соблюдает правила поведения в пандемию коронавируса. Всё чаще звезда проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, связанную с IT.