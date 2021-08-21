Оставила «Лицей» и «Последний герой», пережила брата, спаслась от суицида. Где сейчас Лена Перова

— Не так давно умер папа, мама серьезно болела, — поясняла певица в феврале. — Были опасения, что она не сможет полностью восстановиться. Но сейчас всё хорошо, она снова играет на фортепьяно — занимается любимым делом. Мама очень скучает по папе! Но жизнь продолжается и вносит свои коррективы.

Вероятно, свою роль сыграли и перемены на самом реалити-шоу: условия стали жестче, в первую же ночь участники ночевали на берегу без одеял и укрытия, нельзя было взять с собой хоть какую-то вещь с Большой земли. Соплеменники подозревали, что Лена попросту не выдержала жизни на острове без «допинга», но обвинения она не комментировала.

— Я ехала с открытым сердцем. Но, попав туда, увидела, что правила сильно изменились — упор стал больше на интриги, чем на спорт. Я полностью отдавала себя соревнованиям, но к интригам и фальши не была готова. Хотелось просто играть, не было запланировано себя как-то промоутировать, — делилась звезда со «СтарХитом».

О личном