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Оставила «Лицей» и «Последний герой», пережила брата, спаслась от суицида. Где сейчас Лена Перова

Артистка начинала карьеру с музыкального творчества, но ее последний сольный альбом вышел в 2005-м

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Сейчас артистка планирует освоить новую профессию, которая никак не связана с творчеством

Сейчас артистка планирует освоить новую профессию, которая никак не связана с творчеством

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В третьем сезоне «Последнего героя» Лена Перова дошла до финала, уступив победу Владимиру Преснякову. Но в новой версии шоу певица попросила соплеменников проголосовать против нее в первом же выпуске. Участники шоу Дмитрий Павлюк и Елена Барткова намекнули, что Перова покинула остров, так как не справилась с вредными привычками. В памяти зрителей тут же всплыла ситуация восьмилетней давности, когда Лена попала в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Обоснованы ли подозрения?

Времена, когда она постоянно мелькала на экране, остались позади. Впрочем, интерес к артистке зрителей не ослабевает. Чем же занимается звезда сейчас и какие испытания преодолела в прошлом? Рассказывают наши коллеги из «СтарХита».

Уход из «Лицея»

Лена родилась в Москве в семье кларнетиста и пианистки, так что и сама с детства занималась в музыкальной школе. Однако вокальный талант в девочке рассмотрели не родители или преподаватели, а единоутробный брат Сергей Супонев. Будущий ведущий «Звездного часа» привел 10-летнюю сестру в группу «Детский мир». Здесь Перова познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили, вместе с которыми вошла в трио «Лицей».

Продюсер группы Алексей Макаревич не только написал для девочек хит «Осень», но и создал им привлекательный имидж: золотые ботфорты, мини-платья — для начала 90-х девушки выглядели очень ярко и необычно.

Лена была частью коллектива до 1997-го, пока брат не устроил ее ведущей в программу «Щас спою». Дело было в том, что солисткой являлась Настя Макаревич, и второстепенная роль в группе Перову не устраивала. Работа на телевидении открывала новые перспективы, вот только по условиям контракта девушка не имела права совмещать «Лицей» с другими проектами.

— В «Лицее» мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось, — делилась певица. — Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: «Ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь».

В группах и в соло

Зарекаться не стоило, ведь уже через год продюсер «Блестящих» пригласил Лену в поп-гранж-проект «Амега». Увы, затея не окупилась: коллектив был создан в кризисное время, приходилось отрабатывать потраченные на клипы и эфиры деньги, и доход получался мизерным.

В 2000-м уже продюсер «Гостей из будущего» Юрий Усачев предложил Перовой записать дебютный альбом. На тот момент у певицы не было ни одной композиции: разочарование «Лицеем» и «Амегой» задушило творческий потенциал. Но вера Усачева вдохновила девушку, и всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка прокатилась с гастролями по всей стране.

— Юре трудно было заниматься и мной, и «Гостями», времени всегда не хватало, — поясняла звезда причины закрытия очередного проекта. — Тогда уже я решила собирать свою группу. И на тот момент, честно говоря, у меня вообще не было никаких личных амбиций — стать первой, обогнать кого-то. Уже не лавры.

На заре нулевых артистка снялась в картине «В движении» и записала для нее саундтрек, который так и не вошел в ленту. Зато через несколько лет на композицию сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Богарт. С пением Лена постепенно завязала, переключив внимание на телешоу.

— Сезария Эвора, например, стала известной всему миру вообще на склоне лет. Я не провожу параллель, просто хочу сказать, что музыкой никогда не поздно заниматься. Мне, кстати, в свое время предлагали вернуться и в «Лицей», и в «Амегу». Естественно, я отказывалась, потому что не вижу себя в повторении пройденного. Но ничего не кончено, — подчеркивала звезда.

Смерть брата

У Сергея Супонева и Лены Перовой была большая разница в возрасте, 13 лет, однако родственники очень сблизились в последние годы жизни телеведущего. Они часто ходили вместе в гости и на вечеринки, Лена шутила, что Сергей подпитывался от нее энергией молодости.

Лена Перова вместе с братом Сергеем Супоневым

Лена Перова вместе с братом Сергеем Супоневым

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Он погиб в 38, когда катался на снегоходе и врезался в пристань: ранение оказалось несовместимо с жизнью. Одной из первых о трагедии узнала сестра Супонева, которой позвонил сосед. Не верилось, что руководитель дирекции детских и развлекательных программ ОРТ умер в результате несчастного случая. Близкие не отвергали версию убийства: Сергей выступал за отмену рекламы на канале в период с двух до пяти вечера, и кто знает, кому мог перейти дорогу. Но по большому счету причины родных мало волновали.

— Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью, — отмечала Лена. — Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: «Вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще эту ситуацию вскапывать».

Скандальное ДТП

Перова получила «ТЭФИ» за ведение ток-шоу «Жизнь прекрасна», а позднее появилась в передаче «Девчата» и в жюри «Голоса». Кроме того, артистка была диктором радиопрограммы «Родом из детства», играла в сериалах «Маргоша» и «Ангел или демон 2». Но в ее профессиональной биографии нередко случались периоды простоя, один из которых не обошелся без скандала.

Резкое окончание программы «Жизнь прекрасна» выбило ведущую из колеи

Резкое окончание программы «Жизнь прекрасна» выбило ведущую из колеи

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После окончания съемок программы «Жизнь прекрасна» карьера приостановилась, и мама Лены рассказывала, что дочь впала в депрессию и обратилась за помощью к психологу. Поэтому, когда в 2013-м певица врезалась на своем «Опеле» в стоявший на аварийке «Мерседес», а в больнице на ее руках врачи обнаружили странные раны, в СМИ просочилась информация о попытке самоубийства экс-участницы «Лицея». Медэкспертиза выявила в крови пострадавшей алкоголь, и женщину лишили прав на полтора года.

Спустя год Лена дала интервью Юлии Меньшовой, желая прояснить, что ни о каком суициде не помышляла.

— Я очень люблю своих родителей, и ради них я даже ни разу не прыгала с парашютом, хотя, может быть, и хотела бы попробовать. Поскольку в моей семье есть уже несколько погибших людей, мне кажется, даже если бы у меня такие мысли были, я бы просто не посмела этого сделать. Это была странная весна, немного сложная для меня. Я находилась во внутреннем раздрае, — оправдывалась ведущая.

В 2014-м певица снова оказалась пьяной за рулем, за что выплатила крупный штраф. Однако больше в скандальные истории и аварии артистки не попадала. Или всё же попадала?..

Участница «Последнего героя»

Дважды артистка участвовала в реалити-проекте «Последний герой» — в 2002-м дошла до финала, а вот в этом году покинула остров уже после первого выпуска. На голосовании Яна Троянова отметила, что Перова заняла место людей, которые очень хотели попасть в шоу, и это несерьезное отношение. Другие члены команды «Чемпионов» тоже огорчились, однако никто не смог переубедить певицу. В качестве причин отъезда Лена озвучила ухудшение здоровья — ранее она ломала ключицу, и старая травма дала о себе знать, — и семейные проблемы.

Перова дважды участвовала в «Последнем герое»

Перова дважды участвовала в «Последнем герое»

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— Не так давно умер папа, мама серьезно болела, — поясняла певица в феврале. — Были опасения, что она не сможет полностью восстановиться. Но сейчас всё хорошо, она снова играет на фортепьяно — занимается любимым делом. Мама очень скучает по папе! Но жизнь продолжается и вносит свои коррективы.

Вероятно, свою роль сыграли и перемены на самом реалити-шоу: условия стали жестче, в первую же ночь участники ночевали на берегу без одеял и укрытия, нельзя было взять с собой хоть какую-то вещь с Большой земли. Соплеменники подозревали, что Лена попросту не выдержала жизни на острове без «допинга», но обвинения она не комментировала.

— Я ехала с открытым сердцем. Но, попав туда, увидела, что правила сильно изменились — упор стал больше на интриги, чем на спорт. Я полностью отдавала себя соревнованиям, но к интригам и фальши не была готова. Хотелось просто играть, не было запланировано себя как-то промоутировать, — делилась звезда со «СтарХитом».

О личном

Тема амурных дел в случае Перовой покрыта тайной. В конце 90-х она говорила, что была замужем за высокопоставленным чиновником, однако брак распался спустя полтора года из-за плотного рабочего графика Лены. В начале нулевых певица закрутила роман с продюсером своего сольного проекта «Перья» Евгением Курбатовым, но и эти отношения долго не продержались.

Сейчас Елена не одинока: вот уже девять лет она счастлива с возлюбленным, чье имя не спешит раскрывать поклонникам. Семья для артистки — это избранник, мама, друзья и домашние животные. Родных Перова бережет, а потому строго соблюдает правила поведения в пандемию коронавируса. Всё чаще звезда проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, связанную с IT.

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«Последний герой»музыкапевицателевидениетелешоуЛена Перовагруппа «Лицей»
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