Не сидит у ларька в лохмотьях: ученые описали типичного российского алкоголика — спорим, вы его иначе представляли

Общество давно ищет ответ на вопрос — когда компанейский и приятный человек с бокалом вина в руке, готовый поддержать любую вечеринку, превращается в алкоголика? Есть несколько признаков того, что вам пора серьезно задуматься о дружбе со спиртным. Наши коллеги из «Вокруг Света» посмотрели материалы исследований, которые частично проливают свет на этот вопрос, а редакция Городских порталов перечислила признаки зарождающегося алкоголизма.
Ученые из Высшей школы экономики описали портрет типичного россиянина, склонного к злоупотреблению алкоголем. Это мужчина,
В ней ученые проанализировали данные о более чем 10 тысячах россиян, участвовавших в опросе, проводившемся в
- открытость новому опыту (любознательность, креативность);
- ответственность (добросовестность, самодисциплина);
- экстраверсия (общительность, уверенность в себе, активность);
- доброжелательность (готовность сотрудничать, идти на компромиссы);
- эмоциональная стабильность (уровень тревожности, импульсивность).
Исследование показало, что с учетом крепости напитков, мужчины в России пьют вчетверо больше женщин, чаще всего алкоголь употребляют люди в возрасте
Что касается личностных качеств, то, когда речь идет об отношении к алкоголю, именно они играют определяющую роль, причем у представителей обоих полов. На то, как часто и в каких количествах человек будет пить, влияют его общительность, добросовестность и самодисциплина. Чем более общительный и активный человек, тем выше вероятность злоупотребления спиртным. А чем больше ответственности и дисциплинированности, тем ниже риск алкоголизма и выше вероятность полного отказа от спиртного.
Например, участники исследования, которые вошли в четверть наиболее добросовестных, пили в среднем вдвое меньше тех, кто по этим качествам оказался в последней четверти.
Кроме того, имеет значение степень эмоциональной стабильности человека. Чем менее стабильна психика, тем выше риск злоупотребления спиртным.
Как отмечают исследователи, проблему пьянства в России часто пытаются решить, повысив уровень образования населения. Итоги нового исследования поставили под сомнение такую стратегию.
Когда бокал вина за ужином становится проблемой? Разбираемся с наркологом
Алкоголизм — это хроническое заболевание. Специалисты считают, что отношение к алкоголю формируется традициями в семье и обществе. Когда мы говорим про алкоголиков, то чаще всего представляем опустившихся людей и попрошаек на улице, но страдать от этого заболевания могут даже самые успешные люди.
Редакция 59.RU поговорила об этом с наркологом, руководителем проектов фонда «Зеркало» Ларисой Юрковой.
Портрет алкоголика: физические и психологические признаки
Обозначим сразу, универсального портрета алкоголика нет, но есть определенные признаки, по которым можно определить зависимость.
Первый и яркий признак — это тяга к алкоголю и поиск повода выпить. Например, за приезд или отъезд знакомых, повышение на работе или неудачу в личной жизни. Также лояльное отношение к алкоголю может формироваться традициями в семье и обществе — бокал вина после еды и желание отметить пятницу. Но когда алкогольные планы срываются, зависимый человек становится агрессивным и раздражительным.
— В компаниях заметно, как повышается настроение в ожидании пьянки, — поясняет Лариса Владимировна. — Такие люди начинают организовывать пьянки, занимаются покупкой алкоголя. Запас алкоголя должен быть — «лучше купить больше, чтобы два раза не бегать». Человек стремится выпить самый первый, говорит бесконечные тосты, и он, как правило, мало ест и много пьет. Исчезает как контроль дозы, так и ситуативный контроль, например, может прийти с похмелья на работу и ищет оправдания своим поступкам.
Следующий признак — употребление алкоголя в одиночку, хотя окружающие могут не догадываться, что человек пьет.
Еще один признак — повышение толерантности к алкоголю, что характерно для второй стадии. Люди с растущей переносимостью спиртосодержащих напитков начинают гордиться тем, что могут много выпить и долго не пьянеть.
Под воздействием алкоголя человек начинает терять свой человеческий облик: становится менее требовательным к внешнему виду, к гигиене и постоянно что-то забывает. На более поздних стадиях появляется юмор ниже пояса.
Появление такого юмора связано с алкогольной деградацией личности. Как объяснила Лариса Юркова, этот процесс связан с энцефалопатией — это разрушение клеток головного мозга под воздействием алкоголя. Проявляется она психическими и неврологическими изменениями, например, снижением интеллектуальной деятельности.
— Снижение интеллекта ведет к неспособности оценить ситуацию, уместность высказываний, снижению и огрублению чувства юмора, — рассказала нарколог. — Остроумие — признак острого ума, а именно с этим и возникли проблемы в связи с гибелью в результате длительного отравления того, что и должно быть острым.
Психологические проявления алкоголизма — раздражительность, плаксивость, агрессия, упадок сил, лживость, а физические проявления — потливость, появление на коже, в том числе на лице, «красных звездочек», дрожь во всем теле. Люди могут попадать в аварии, ввязываться в конфликты, так как в состоянии алкогольного опьянения снижаются скорость реакции и способность принятия решений.
«От одного алкоголика к другому»: что такое созависимые отношения с зависимым человеком
Созависимость — это вид нездоровых отношений, в которых партнеры зависят друг от друга. В отношениях с алкоголиком это проявляется так: один из партнеров зависим от алкоголя, а другой зависит от него. Такие люди потенцируют друг друга. Тот, кто пьет, находит тысячу оправданий своему алкоголизму и получает определенные выгоды: сначала удовольствие от выпитого, а после — удовольствие от того, что его поведение поощряют (прощают проступки) или он избегает наказания. Тот, кто живет с алкоголиком, живет интересами зависимого человека, подстраивает под него свою жизнь и пытается установить над ним контроль.
Заметим, что люди в принципе зависят от окружения и общества, но здоровый человек способен жить в этой ситуации сохраняя себя, а нездоровый испытывает психологические и физические трудности и меняет образ жизни, себя в угоду ситуации (в данном случае ради зависимого человека).
— Чем страшна созависимость? Возьмем классический случай (хотя может быть и обратный): жена мучается с пьяным мужем. Женщине говорят [окружающие]: «Что ты мучаешься? Уходи!», но на самом деле она получает вторичную выгоду. Мало того что женщина контролирует мужчину и получает удовольствие, потому что ее жалеют, идут навстречу и помогают решать жизненные вопросы, — объясняет нарколог. — Также женщина удерживает алкоголика рядом с собой. Девушки, уйдя от одного алкоголика, находят другого — это постоянная роль жертвы. И когда муж говорит: «Я пью, потому что ты такая», а жена отвечает: «Почему я должна ходить к психологу? У него проблемы, пусть и лечится! Я здоровая». На самом деле нет, если женщина живет в этих нездоровых отношениях и получает, как бы это странно ни звучало, выгоду от них, надо с психологом разбираться в причинах нахождения в этих отношениях.
Почему, говоря «алкоголик», мы представляем только человека под забором
По словам Ларисы Юрковой, проблема российского общества в том, что алкоголиков поддерживают и покрывают. Это поведение связано с разными традициями, одна из них — жалостливость. Всегда жалко убогого. И алкоголики ассоциируются с несчастными людьми, неспособными справляться с трудностями.
— Алкоголику надо, чтобы его жалели: чем больше вы поддерживаете [его желание пить], тем больше он будет употреблять. Общество не воспринимает алкоголика как человека успешного, а это могут быть министры, актеры, великие спортсмены, но они не ассоциируются с алкоголиками, пока не начнут «падать». Алкоголик может быть внешне сохранен, но способен навредить [окружающим] гораздо больше, чем человек, упавший под забор, — печально делится специалист.
Поощрение алкоголиков не считается зазорным, а заболевание воспринимается как слабость.
Что еще почитать:
- 12 бессмертных мифов об алкоголе, в которые все до сих пор верят;
- Тремор, «вертолеты» и еще 5 признаков того, что вам надо завязать с алкоголем
- «Оружие такому человеку не доверить»: врачи объяснили, освободит ли от армии алкоголизм и наркомания.