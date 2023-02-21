Не сидит у ларька в лохмотьях: ученые описали типичного российского алкоголика — спорим, вы его иначе представляли

Ученые из Высшей школы экономики описали портрет типичного россиянина, склонного к злоупотреблению алкоголем. Это мужчина, 30–39 лет, без высшего образования, не слишком добросовестный и дисциплинированный, но при этом общительный и импульсивный. Статья исследователей опубликована в Journal of Comparative Economics.

В ней ученые проанализировали данные о более чем 10 тысячах россиян, участвовавших в опросе, проводившемся в 2016–2018 годах. Участников также тестировали на ряд личностных качеств:

открытость новому опыту (любознательность, креативность);

ответственность (добросовестность, самодисциплина);

экстраверсия (общительность, уверенность в себе, активность);

доброжелательность (готовность сотрудничать, идти на компромиссы);