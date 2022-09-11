12 бессмертных мифов об алкоголе, в которые все до сих пор верят
Отмечаем День граненого стакана в компании врачей
11 сентября в России — удивительный день, когда одновременно отмечают и День трезвости, и День граненого стакана. Какой из них вам ближе — дело ваше. Мы же специально к двойному празднику собрали 12 мифов об алкоголе, которые сами по себе звучат как тост. А потом поинтересовались у специалистов, есть ли под этими поверьями хоть какая-то доказательная база. И вот к каким выводам пришли.
Главный вывод известен давно: алкоголь — яд, который вредит вашему здоровью. Мы должны напомнить об этом.
1
Алкоголь полезен для аппетита
Некоторые напитки действительно могут пробуждать аппетит за счет дополнительных ингредиентов. Чаще всего — различных горечей. Плюс сам этанол в дозах ближе к 50 миллилитрам затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения, в результате чего опьяневший человек начинает сметать со стола всё, что находится в доступе, не особо заботясь о совместимости продуктов, их вкусе и количестве. Но говорить о полезности такого подхода нельзя.
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2
Женский алкоголизм победить тяжелее, чем мужской
Алкогольной зависимости по большому счету без разницы — женщина перед ней или мужчина. В какой момент алкоголизм стали разделять по половому признаку, науке неизвестно, зато та же самая наука доказала, что и у женщин, и у мужчин зависимость развивается по одной и той же формуле.
— Я бы сказал, что за свою практику встречал больше мужчин, истеричных в употреблении, чем женщин, — говорит нарколог, психиатр и психотерапевт Марат Сараев. — У нас двойные стандарты: пьяная женщина — сразу рисуется образ такой: всегда сексуально развязна, надевает шубу поверх купальника и идет «в поисках приключений», получая в свой адрес оценки вроде «какая же ты мать», «какая же ты жена». Словом, все ее осуждают. А если мужик в трусах по улице гуляет пьяный — «его жена довела» или еще кто-то или что-то, но только не он сам в этом повинен. Ответственность здесь абсолютно одинаковая, надо сказать.
Алкоголизм — он такой один. Ни мужской, ни женский. Общий. Остальное — частности. У каждого алкоголика могут быть свои особенности в отношениях с зависимостью, но в любом случае это всегда болезнь патологической зависимости.
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3
Алкоголизм может передаться по наследству
Нет. Генетический компонент в алкоголизме присутствует, однако его влияние не настолько выражено, как принято думать, — в основном на уровне предрасположенности, а за ее реализацию отвечают как раз средовые факторы.
— С очень большой натяжкой генами алкоголизма можно назвать гены, отвечающие за синтез ферментов алкогольдегидрогеназы (АДГ, превращающей этанол в уксусный альдегид) и ацетальдегиддегидрогеназы (АЛДГ, превращающей уксусный альдегид в уксусную кислоту), — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог Алексей Водовозов. — АДГ бывает быстрая и медленная, АЛДГ — полная и неполная. Сочетание медленной АДГ и полной АЛДГ дает полноценную длительную эйфорию при опьянении и достаточно быстрый период последствий, иногда даже без особо выраженного похмелья. Такой вариант может подтолкнуть к регулярному потреблению спиртного, но для реализации такой возможности нужны соответствующие факторы окружающей среды, роль которых в данном случае определяющая.
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4
Закодированный алкоголик умрет, выпив спиртное
— Теоретически может, если кодирование, то есть некие шаманские действия в виде произнесения словесных формул, подкреплялось «химической подшивкой», введением дисульфирама или цианамида — веществ, блокирующих второй фермент, АЛДГ, в результате чего у человека наступает мощнейшее похмелье, то есть отравление уксусным альдегидом, — говорит Алексей Водовозов. — И да, в некоторых ситуациях, например на фоне заболеваний сердца, возможен и летальный исход.
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5
Алкоголь согревает
Горячительными алкогольные напитки называют совсем не потому, что они согревают. Да, алкоголь расширяет сосуды и увеличивает кровоснабжение органов, из-за чего и появляется ощущение тепла, но это правило работает только для первых полста. Стоит выпить больше, как теплоотдача организма усилится. Именно так многие выпивохи и получают серьезное переохлаждение, совершенно этого не замечая.
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6
Алкоголь — лучшее снотворное
Спящие где попало алкоголики — лучшее доказательство того, что алкоголь помогает заснуть в любых обстоятельствах. Но это точно не те люди, которые борются с бессонницей. Да, у алкоголя есть своеобразный усыпляющий эффект, но если выпивка перед сном войдет в привычку, то в дальнейшем «снотворного» надо будет всё больше и больше. К тому же алкоголь подавляет фазу быстрого сна, во время которой мы отдыхаем, поэтому и говорят, что сон алкоголика краток и тревожен. Ну и просыпаться с тяжелой головой — то еще удовольствие.
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7
Бытовой пьяница — не алкоголик
— Бытовое пьянство примерно равнозначно английскому binge drinking, — говорит Алексей Водовозов. — Если попытаться дать определение, получится примерно следующее: эпизодическое чрезмерное употребление спиртных напитков без формирования зависимости. С некоторой натяжкой и кучей допущений можно назвать это состояние предалкоголизмом.
Между бытовым пьяницей и алкоголиком есть важные отличия. Бытовой пьяница может пить, может не пить, у него отсутствует абстиненция, у алкоголика такого выбора нет. Сеансы злоупотребления у бытового пьяницы ситуационно обусловлены: пятница, свадьба, уход в отпуск, выход из отпуска, рождение детей и внуков (не обязательно своих), обмывание покупки. У алкоголика поводом для выпивки становится наличие выпивки — всё, ему не нужны никакие формальные привязки.
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8
Алкоголь помогает снять стресс
— Если мы тренируем организм, принимая алкоголь по чьему-то «народному рецепту», снимая боль или стресс, мы должны понимать, что натренировываем свой организм к возникновению зависимого поведения, — говорит Марат Сараев. — Мы должны отдавать себе отчет в том, что эта доза будет всегда расти: если вчера нам хватило
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9
Премиальной водки можно выпить больше
В дорогом алкоголе содержится точно такой же этанол, что и в самогоне. В Минздраве обращают внимание на то, что на обмен веществ этанол оказывает одно и то же действие, откуда бы вы его ни получили. Другое дело, что в «табуретовке» помимо спирта и другой гадости хватает. Так что хоть премиальной водки, хоть сивухи можно примерно одинаково. Единственное, последствия могут быть разными. В зависимости от количества примесей, которые добавят своих красок в общую картину следующего утра.
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10
Одна рюмка коньяка в день полезна для сосудов
— Любой алкоголь ядовит, вопрос лишь в дозе, — говорит Алексей Водовозов. — Этанол — нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему, так что никаких «почти», без вариантов. Другое дело, что вокруг нас предостаточно самых различных ядов и токсикантов, наша задача — мирно с ними сосуществовать. Есть, например, концепция «ответственного питья»: человек в курсе, что этанол — нейротоксин и наркотик с вполне достижимой зависимостью, но контролирует свои взаимоотношения с этим веществом так, чтобы оно не наносило ущерб ни ему, ни окружающим.
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11
Алкоголь полностью «выветривается» из организма за 21 день
Период полувыведения у алкоголя — от нескольких часов до нескольких суток. В зависимости от количества и длительности приема.
— Мы же говорим о метаболитах — результатах взаимодействия алкоголя с различными органами и системами организма. Вот они действительно могут циркулировать достаточно долгий период времени, — говорит Марат Сараев. — А также есть определенные белки, которые выделяются организмом, — тот же самый карбогидрат-дефицитный трансферрин. Большое количество этого белка определяет постоянное употребление алкоголя человеком. Он является доказательством того, что у человека есть определенные проблемы с алкоголем.
Карбогидрат-дефицитный трансферрин — белок, уровень которого значительно повышается при ежедневном употреблении более 60 граммов этанола (примерно 0,75 литра вина в день) в течение не менее двух недель.
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12
Крепкий алкоголь более вреден, чем пиво и коктейли
Вреден этанол, поэтому 30 граммов водки по масштабам разрушений будут куда скромнее, чем ящик пива. Менее крепкие алкогольные напитки менее вредны только потому, что в них меньше этанола, и для ощутимого опьянения их нужно выпить гораздо больше той же водки, иногда это невозможно чисто физически. И хорошо.
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