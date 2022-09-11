12 бессмертных мифов об алкоголе, в которые все до сих пор верят

Алкогольной зависимости по большому счету без разницы — женщина перед ней или мужчина. В какой момент алкоголизм стали разделять по половому признаку, науке неизвестно, зато та же самая наука доказала, что и у женщин, и у мужчин зависимость развивается по одной и той же формуле.



— Я бы сказал, что за свою практику встречал больше мужчин, истеричных в употреблении, чем женщин, — говорит нарколог, психиатр и психотерапевт Марат Сараев. — У нас двойные стандарты: пьяная женщина — сразу рисуется образ такой: всегда сексуально развязна, надевает шубу поверх купальника и идет «в поисках приключений», получая в свой адрес оценки вроде «какая же ты мать», «какая же ты жена». Словом, все ее осуждают. А если мужик в трусах по улице гуляет пьяный — «его жена довела» или еще кто-то или что-то, но только не он сам в этом повинен. Ответственность здесь абсолютно одинаковая, надо сказать.



Алкоголизм — он такой один. Ни мужской, ни женский. Общий. Остальное — частности. У каждого алкоголика могут быть свои особенности в отношениях с зависимостью, но в любом случае это всегда болезнь патологической зависимости.