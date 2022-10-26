«Оружие такому человеку не доверить»: врачи объяснили, освободит ли от армии алкоголизм и наркомания

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Какие заболевания к какой категории относятся

Профессор кафедры психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Егоров говорит, подлежат люди с зависимостями призыву или нет, формально будет зависеть от того, насколько сильны проблемы со здоровьем:

