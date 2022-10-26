«Оружие такому человеку не доверить»: врачи объяснили, освободит ли от армии алкоголизм и наркомания
Разбираемся, какие категории годности к военной службе могут получить люди с алкогольной или наркотической зависимостью
Со дня объявления частичной мобилизации в России многих волнует, при каком заболевании человека могут призвать на службу в ряды вооруженных сил, а при каком нет, а также чем различаются категории годности. Есть и те, кто задается вопросом, могут ли мобилизовать человека с алкогольной или иной зависимостью, не будет ли он опасен для окружающих. Об этом NGS.RU спросил у экспертов.
NGS.RU негативно относится к наркотикам и алкоголю и не одобряет их употребление. Материал подготовлен для информирования читателей о существовании проблем со здоровьем и потенциальной опасности таких людей для окружающих.
Какие заболевания к какой категории относятся
Профессор кафедры психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Егоров говорит, подлежат люди с зависимостями призыву или нет, формально будет зависеть от того, насколько сильны проблемы со здоровьем:
— Есть разные категории воинского учета. Если кто-то, принимая наркотики и алкоголь, довел себя до хронических психических расстройств и слабоумия, то это категория «Д». Такие лица не подлежат призыву в армию ни при каких условиях. Если пациент находится в ремиссии в момент призыва, то может быть вызван на службу. Решение об этом принимает медицинская комиссия при военкомате. Но только это не категория «А» или «Б», а «В» — годен к нестроевой службе в военное время. Пациенты с шизофренией сняты с воинского учета.
Главный врач клиники «Медплюс» в Москве, психиатр, нарколог Василий Шуров замечает, что к категории «Д» — не годен к военной службе — относятся хронические алкогольные психозы, хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания с выраженными и умеренными нарушениями личности, интеллектуально-мнестические нарушения.
— Нехимические зависимости сюда не входят: игромания не является противопоказанием к военной службе. Эпизодическое употребление наркотиков тоже не является противопоказанием. Требуется длительный учет, важно, что человек лечился. Если он в наблюдается в государственном учреждении бесплатно, то стоит на учете, если платно, то может не состоять, но история болезни всё равно должна быть.
Врач-психотерапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ольга Шубина подчеркивает, что люди с алкогольной и наркотической зависимостями имеют токсическое поражение внутренних органов и мозга:
— Они и в армии могут пытаться найти способ употребить наркотическое средство. И тогда их поведение будет непредсказуемым, возможно, агрессивным, брутальным. У таких пациентов отсутствует понятие долга, чести, всё подчинено только наркотику. В армии это недопустимо.
Ольга Шубина отмечает, что такие люди крайне эгоцентричны и при отсутствии возможности получить наркотик или алкоголь могут пойти на крайние меры:
— Поэтому оружие такому человеку давать нельзя.
Какие зависимости распространены
Алексей Егоров акцентирует внимание на том, что самая распространенная проблема сейчас — это алкогольная зависимость: среди состоящих на учете такие люди составляют порядка 80%.
— Около 1% — токсикоманы, остальные — наркоманы: больше всего опийных, хотя растет зависимость от новых или дизайнерских наркотиков — спайсов, солей. Они, кстати, дают психозы. Естественно, в психозе никто никого не призовет. С игровой зависимостью пока сложно: нет никаких стандартов. Ее не было среди зависимостей в МКБ (международная классификация болезней), но в новую версию, принятую с 2022 года, она уже включена. Я думаю, что полного освобождения точно не будет, может, это категория «В». Ситуаций, чтобы кто-то инвалидизировал игромана, не было.
При этом, уточняет специалист, инвалидность, как правило, дается при психозах, белой горячке, слабоумии, алкогольной энцефалопатии.
Василий Шуров согласен с коллегой и замечает, что самое бедственное — это алкоголизм и наркомания, которые приводят к деградации — физической, социальной, психической.
— К тому же происходит снижение памяти, интеллекта, мышления. Человек становится инвалидом и не контролирует аффект: такие люди вспыльчивы, попадают в какие-то криминальные истории. Естественно, оружие такому человеку не доверить. К тому же у них свое представление о дисциплине, службе, — уверен эксперт.
В любом случае, добавляет он, именно военно-врачебная комиссия разбирается, годен человек к службе или нет, и рассматривает имеющиеся документы. Врачи разбирают отдельно каждый случай.
Как заметить алкогольную зависимость у человека
Ольга Шубина напоминает, что алкоголизм имеет несколько стадий и форм:
— Если у человека сформирована физическая зависимость от алкоголя в виде похмельного синдрома, потери количественного и ситуационного контроля, то в армии у него возникнут те же проблемы, что у наркомана. Вооруженный алкоголик опасен. Большинство преступлений и в мирное время совершаются в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического.
При подозрении наличия зависимости у близкого человека она советует обратить внимание на такие поведенческие особенности, как его оживление при упоминании об алкоголе, сопровождающееся вегетативными реакциями — мимикой удовольствия, радости от возможной перспективы выпивки.
— Должно насторожить некое «уплощение» личности, проявляющееся в излишней откровенности, беззастенчивости, их анекдоты носят часто скабрезный характер, суждения поверхностные. Симптомы физической зависимости проявляются в потере контроля за выпитой дозой спиртного. За праздничным столом они торопятся наполнять бокалы, не дожидаясь конца тоста, а напившись, теряют ситуационный контроль: ведут себя развязно, могут ввязаться в драку. Человек, не страдающий алкоголизмом, обычно просто идет спать, — говорит Ольга Шубина.
В дальнейшем, продолжает Шубина, при развитии алкогольной зависимости появляются такие черты личности, как лживость, отсутствие самокритики, алкогольная анозогнозия (отрицание болезни, ее проявлений. — Прим. ред.), когда человек не считает, что у него есть проблемы с алкоголем, эгоцентризм, черствость и равнодушие по отношению к близким.
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— Развивается алкогольная энцефалопатия и в дальнейшем деменция. Человек не удерживается на работе, его увольняют из-за прогулов, безответственности. Алкоголики в своих проблемах обвиняют окружающих — родителей, жен, несчастную судьбу, но никогда не берут на себя ответственность, — заключает Ольга Шубина.
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