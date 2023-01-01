Тремор, «вертолеты» и еще 5 признаков того, что вам надо завязать с алкоголем

1
Почему с похмелья трясутся руки?
Дрожь в кистях рук может быть симптомом однократного острого отравления алкоголем, но чаще это признак развития хронического алкоголизма.
— Тремор кистей рук является серьезным неврологическим симптомом, — говорит главный нарколог УрФО Антон Поддубный. — Как правило, заметный тремор рук проявляется при похмельном синдроме у человека со сформированной алкогольной зависимостью.
Утром и натощак тремор усиливается, а после еды либо приема алкоголя — уменьшается. Это заставляет алкоголиков пойти по легкому пути: выпивать с утра, вместо того чтобы лечиться. Способ лечения зависит от причин появления тремора. Они могут различаться, даже если основная причина — злоупотребление алкоголем.
Ознобоподобный тремор снимается детоксикацией. То есть достаточно вывести алкоголь и продукты его распада из организма. Крупноразмашистый тремор чаще связан с дефицитом дофамина. Это химическое вещество вызывает чувство удовольствия и в больших количествах вырабатывается естественным путем, когда человек испытывает положительные эмоции. От такого тремора помогают избавиться антидепрессанты и всё, что увеличивает чувствительность к дофамину. Это, например, шоколад, какао, рыба и морепродукты. А еще лучше — записаться в спортзал и регулярно ходить на занятия.
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2
Почему начинаются «вертолеты»?
У ваших «вертолетов» даже научное название есть. В медицине такое явление называют нистагмом. Звучит как имя охранника Вальхаллы, и вам, как истинному алковикингу, нужно пройти этот блок-пост, чтобы переродиться и продолжить героическую жизнь. Два простых способа сделать это — избавиться от алкоголя, который еще не успел впитаться, и пить воду. Так что поставьте рядом с тем местом, где вы упали, бутылку с водой и тазик. А когда утром проснетесь, вспомните, что «вертолеты» — плохой знак.
— Нистагм — один из симптомов поражения головного мозга. Поэтому будущее таких людей очень печально, — говорит нарколог Инна Бирюкова. — Становится затруднительной элементарная умственная работа, снижается критичность мышления, ухудшается мыслительный процесс, появляется раздражительность. Деятельность человека становится подвластна подкорке, алкоголик деградирует как личность. Возникают такие болезни, как старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, деменция.
Чтобы избавиться от «вертолетов», попробуйте «приземлиться». Найдите точку опоры. Упритесь кулаком в пол или стену. Если у вас получилось добраться до кровати, опустите одну ногу и поставьте ее на пол. Это поможет обмануть вестибулярный аппарат и заснуть. Не спится? Сядьте на кровать и уткнитесь лицом в ладони. Хотя в вашем состоянии вы сделаете это чисто интуитивно. Отлично сработает контрастный душ — а то и вовсе ледяной. Только не засыпайте в ванне, а то еще простудитесь или захлебнетесь.
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3
Почему от вина болит голова?
Головная боль может навестить вас, даже если вы выпьете всего один бокал. Чаще всего это случается, когда пьете полусладкое. В нем содержится сера, используемая как консервант. Именно она способна вызвать такую реакцию. А вот выбор качественного сухого поможет избежать проблем с головой. Не помогает? Вините производителя.
— Вполне вероятно, что головная боль появляется из-за того, что вино изготовлено с нарушением технологий. Чтобы избежать этого, достаточно пить проверенные вина, — говорит сомелье Юрий Горовой. — Кроме того, стоит учитывать, что в красном вине есть большое количество гистамина, который вызывает неприятные ощущения у чувствительных людей, прежде всего потому, что он способствует расширению сосудов. Но есть в вине и тирамин, сосуды сужающий.
— Алкогольные напитки с большим количеством примесей усугубляют течение постинтоксикационного синдрома, — добавляет Антон Поддубный. — Он возникает после употребления значительного количества алкоголя у здорового человека. Как правило, в этом состоянии преобладают слабость, разбитость, быстрая утомляемость, головная боль, жажда и отсутствие аппетита.
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4
Почему от алкоголя закладывает уши?
Заложенность ушей может появиться, даже если вы не хронический алкоголик, а всего-то раз в год позволяете себе лишнего. Алкоголь склеивает эритроциты, что приводит к тромбам, перекрывающим просвет в сосудах. Происходит дегидратация организма, нарушаются ток крови и кровоснабжение органов и тканей, питание головного мозга.
— Кроме того, нарушается взаимосвязь в передаче импульса между нервными клетками, что выражается в трудности запоминания, нарушениях речи и рассеянности под воздействием алкогольного опьянения. Именно вследствие этих нарушений появляются головокружение, слабость, рассеянность и заложенность в ушах, — объясняет невролог Дарья Пушкарева.
Чтобы узнать точную причину пусть даже кратковременной глухоты, эксперты рекомендуют пройти обследование, сдать общий анализ крови, пройти диагностику головного мозга, магнитно-резонансную или компьютерную томографию.
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5
Почему из-за алкоголя тошнит?
Если вы испытываете что-то подобное даже не поутру, а сразу после пары коктейлей, знайте, что у вас непереносимость алкоголя. Тошнота появляется из-за усиления активности желудочной кислоты, которая раздражает пищевод, желудок и кишечник. Не удивляйтесь, когда у вас вдобавок начнется еще и диарея. Алкоголь влияет на всасывание воды в кишечнике, из-за чего испражнения и жидкость проходят быстрее. Впрочем, такие симптомы могут появиться и у тех, кто не страдает алкогольной непереносимостью.
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6
Почему от алкоголя тянет на приключения?
Вы уже привыкли к тому, что друзья каждый раз удивляют вас рассказами о ваших пьяных выходках, а танцы на столе — это только цветочки? Исправить такую ситуацию можно, только если бросить пить. В противном случае остается лишь смириться и наблюдать, куда еще вас заведет кривая тропинка пьянства.
— В легкой степени алкогольного опьянения повышается настроение и двигательная активность, человек испытывает прилив сил, — говорит Антон Поддубный. — При продолжении алкоголизации снижается контроль за мотивационной сферой, человек может совершать поступки, которые в трезвом состоянии не совершил бы.
Под воздействием алкоголя интерес к последствиям действий подавляется, на первый план выходят причины. Человек наслаждается процессом, тогда как на анализ результатов и последствий у него попросту не хватает внимания и интереса.
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7
Почему от алкоголя хочется спать?
Многие знают о якобы пользе «стаканчика перед сном» для лучшего засыпания. Алкоголь и правда помогает заснуть быстрее. В течение получаса молекулы алкоголя всасываются в кровь и начинают замедлять кровообращение, воздействуют на нейроны мозга. Из-за этого человека начинает клонить в сон, появляется расслабленность в мышцах, становится труднее координировать движения. Время проявления такого эффекта может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, но итог всегда один и тот же.
Однако помните, что с каждым разом качество сна будет только ухудшаться. А вот если вы настроены решительно, собрались сегодня оттянуться по полной и одним бокалом дело точно не ограничится, готовьтесь к приключениям. В зависимости от количества употребленного алкоголя состояние сонливости и заторможенности сменяется возбуждением.
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8
Какие из этих симптомов были у вас?
А теперь давайте начистоту — какие из перечисленных в этом тексте симптомов вы знаете не понаслышке?
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