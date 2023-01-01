Тремор, «вертолеты» и еще 5 признаков того, что вам надо завязать с алкоголем

Дрожь в кистях рук может быть симптомом однократного острого отравления алкоголем, но чаще это признак развития хронического алкоголизма.



— Тремор кистей рук является серьезным неврологическим симптомом, — говорит главный нарколог УрФО Антон Поддубный. — Как правило, заметный тремор рук проявляется при похмельном синдроме у человека со сформированной алкогольной зависимостью.



Утром и натощак тремор усиливается, а после еды либо приема алкоголя — уменьшается. Это заставляет алкоголиков пойти по легкому пути: выпивать с утра, вместо того чтобы лечиться. Способ лечения зависит от причин появления тремора. Они могут различаться, даже если основная причина — злоупотребление алкоголем.



Ознобоподобный тремор снимается детоксикацией. То есть достаточно вывести алкоголь и продукты его распада из организма. Крупноразмашистый тремор чаще связан с дефицитом дофамина. Это химическое вещество вызывает чувство удовольствия и в больших количествах вырабатывается естественным путем, когда человек испытывает положительные эмоции. От такого тремора помогают избавиться антидепрессанты и всё, что увеличивает чувствительность к дофамину. Это, например, шоколад, какао, рыба и морепродукты. А еще лучше — записаться в спортзал и регулярно ходить на занятия.

