Даже предвидеть не могла: как самая красивая ведьма «Битвы экстрасенсов» осталась одна с тремя детьми

Впрочем, способности к эффектным появлениям у Мэрилин не пропали. На проекте она часто меняла образы, была то милой девушкой с ангельскими чертами, то давала волю ведьмовской сущности. Правда, ни красота, ни сверхспособности не помогли девушке взять заветный приз: она участвовала в шоу трижды, и все три раза становилась лишь второй.



Зато на проекте у скромной и застенчивой Мэрилин начали завязываться отношения с парнями. До начала съемок она дружила с Виталием Гибертом и ходила с ним на дружеские свидания, затем завела тесное знакомство с Алексеем Похабовым, но и эти отношения долго не продержались. Третьим на ее пути стал самарский медиум Александр Шепс.

