От страсти до неприятного соседства: как влюбились, развелись и не расстались Гарик Харламов и Кристина Асмус

— Любимый Гарик, я не знаю человека добрее, мягче и порядочней, чем ты. Я восхищаюсь тому, как слова «выгодно» и «пиар» вызывают у тебя дичайшую аллергию. В этом мы схожи. Наверное, единственно в чём. Я обожаю в тебе твою непосредственность, твою искренность, честность. Я уважаю в тебе принципиальность. Иногда бесит, но сегодня ДР, не будем. Ты человек, к которому тянутся абсолютно все, с кем ты когда-либо встречался. Ты лучший в мире отец, — писала Кристина тогда в социальных сетях.

Развод

Многие считают, что раскол в паре начался в 2019 году — после премьеры фильма «Текст». Сразу же после выхода ленты на широкие экраны против Кристины Асмус развернулась настоящая травля. Дело в том, что в ленте актриса вместе Иваном Янковским была задействована в достаточно откровенной постельной сцене. Тогда Гарик как мог защищал супругу, только спустя время поклонники узнают, что к этому моменту звездная пара уже приняла решение о расставании.