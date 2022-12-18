От страсти до неприятного соседства: как влюбились, развелись и не расстались Гарик Харламов и Кристина Асмус

Пара развелась два года назад, и с тех пор известный комик не раз упоминал, что отдал элитный дом на Рублевке бывшей жене и дочери. Недавно он вновь заикнулся о своем «благородстве», но в очень неприглядном контексте. Тут-то и разгорелся скандал. Кристину Асмус возмутили слова бывшего мужа. Она опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что он ей не оставил никакого жилья и вообще не дал ей с ребенком «ни копейки денег». Харламов не проигнорировал такой выпад и заявил, что Асмус вообще-то никуда из его дома не уезжала и сейчас она живет на полном его обеспечении. Мы решили вспомнить, как начинался роман знаменитостей, а редакция MSK1.RU посмотрела, что за дом делят бывшие супруги.
А я нашел другую
Любовь Кристины Асмус и Гарика Харламова вспыхнула в 2012 году — тогда комик еще был женат на Юлии Лещенко, а Кристина стала популярной после роли Вари в сериале «Интерны». Гарик не раз говорил, что развелся не по причине новой любви, но его бывшая супруга имеет другое мнение на этот счет. Поэтому развестись мирно паре не удалось.
Тогда Юлия решила делить имущество через суд. В то же самое время комик объявил, что женился на Кристине Асмус. Актриса показала обручальное кольцо, чем подтвердила слова возлюбленного. Но брак признали недействительным, потому что Харламов был всё еще официально женат на Лещенко.
Оформить отношения паре удалось, когда Кристина была уже в положении. Дочь звездной семьи Анастасия родилась 5 января 2014 года. Супругов считали идеальной парой. Асмус играла положительных и милых персонажей, а Гарик наоборот был брутален и жестко шутил.
Звездные супруги, в отличие от своих коллег, старались скрывать подробности личной жизни. Но иногда они радовали поклонников некоторыми планами — так, Гарик и Кристина не исключали, что хотят завести второго ребенка. Также они не стеснялись публично выражать чувства в соцсетях.
— Любимый Гарик, я не знаю человека добрее, мягче и порядочней, чем ты. Я восхищаюсь тому, как слова «выгодно» и «пиар» вызывают у тебя дичайшую аллергию. В этом мы схожи. Наверное, единственно в чём. Я обожаю в тебе твою непосредственность, твою искренность, честность. Я уважаю в тебе принципиальность. Иногда бесит, но сегодня ДР, не будем. Ты человек, к которому тянутся абсолютно все, с кем ты когда-либо встречался. Ты лучший в мире отец, — писала Кристина тогда в социальных сетях.
Развод
Многие считают, что раскол в паре начался в 2019 году — после премьеры фильма «Текст». Сразу же после выхода ленты на широкие экраны против Кристины Асмус развернулась настоящая травля. Дело в том, что в ленте актриса вместе Иваном Янковским была задействована в достаточно откровенной постельной сцене. Тогда Гарик как мог защищал супругу, только спустя время поклонники узнают, что к этому моменту звездная пара уже приняла решение о расставании.
— Мы поженились восьмого числа. Восьмерка — знак бесконечности. Но на Земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки, — цитировали Харламова наши коллеги из «СтарХита».
По словам Гарика, скандальный фильм «Текст» с откровенной сценой Асмус не повлияли на это решение.
— Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, расстаемся друзьями, с большим уважением друг к другу. Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и наших близких, — отметил Харламов.
Асмус тоже подтвердила разрыв с мужем.
— Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Мы расстаемся без грязи, продолжая уважать друг друга. Сейчас я переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе как любящие родители, — поделилась Кристина.
К слову, актриса и шоумен купили дом в Подмосковье. Супругам предстояло договориться, как делить имущество при разводе. Крупные покупки, по словам Кристины, обычно совершались на деньги мужа. Позже выяснится, что поделить нажитое, а также сохранить добрые отношения паре не удалось.
«Да, мы живем втроем»
Недавно стало ясно, дружба после развода — это не про Кристину и Гарика: бывшие супруги схлестнулись в интернет-перепалке. Причиной стал жилищный вопрос: оказалось, что после развода пара не разъехалась, а продолжает жить на одной территории.
Пара развелась 2 года назад, и с тех пор известный комик не раз упоминал, что отдал элитный дом на Рублевке бывшей жене и дочери. В этот раз он вновь заикнулся о своем «благородстве», но в не очень приглядном контексте. В эфире одного из шоу он рассказал «туалетную» историю о том, как он почувствовал себя плохо в собственном коттедже и испортил дом, а после уточнил, что этот дом оставил Асмус.
Актрису возмутили слова бывшего мужа. Она решила едко ответить на его шутку в соцсетях:
— Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни обблеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему.
В ответ на эту претензию Харламов решил наконец-то раскрыть главный семейный секрет: пара не смогла поделить загородный дом и до сих пор живет вместе. Обидевшую артистку историю он назвал шуткой и заявил, что полностью обеспечивает жену и дочь:
— Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо!
Кристина Асмус подтвердила эту информацию в комментарии, но рассказала, что муж «угрозами запретил» им съезжать, а покупать бывшей и ребенку отдельное жилье отказался.
На обвинения актрисы в комментарии пришла ее бывшая свекровь Наталья Харламова. Женщина начала защищать сына и обмолвилась, что тоже живет в злополучном доме.
— Может, проще было бы обсудить данные моменты дома, а не на весь мир? Да! Да! В этом прекрасном и уютном доме, в котором мы живем вместе с Настюшей, — сказала мать комика. Женщина добавила, что у ее внучки есть жилье, купленное отцом.
За что спор: репортаж из элитного поселка, где живут Гарик Харламов и Кристина Асмус
Корреспонденты MSK1.RU посмотрели, как живут бывшие супруги, и узнали, что говорят про них люди.
Поселок Ильинка полностью состоит из лейнхаусов. В переводе с английского языка это звучит как «дом в переулке» (lane — переулок, house — дом). Ближе всего они напоминают таунхаусы, а главным функциональным отличием являются максимальные площадь дома и участка и оформленные в единой стилистической концепции фасады. Площади лейнхаусов, как утверждает застройщик, варьируются от 345 до 489 квадратных метров и располагаются на участках от 2 до 7 соток.
Внутрь поселка просто так не попасть. На входе — КПП, где сидят хмурые охранники, которые без приглашения никого не пускают.
Возле въезда в поселок в ряд стоят кафешки, магазинчики и парикмахерские. Рядом с ними припаркованы элитные автомобили с шестью семерками на номерах.
Зашли в первое попавшееся кафе. В небольшом узком помещении здесь впихнули столиков пять. За ними сидят дамы в строгих дорогих платьях и насупившиеся мужики в пиджаках. С кухни доносятся крики: «Джонни, подай нож!»
— Игорь Юрьевич (Гарик Харламов. — Прим. ред.) бывает тут, заходит порой, — говорит она. — Заказывает, как и все другие посетители. На 1,5–2 тысячи у него обычно выходит чек. Раньше заходил сюда намного чаще. Он обычный в жизни. Не шутит, просто приходит и заказывает.
— А жена его бывшая? Кристина Асмус бывает тут?
— Нет, она нам звонит, доставку на дом заказывает.
— У Гарика Харламова есть два любимых блюда: эклер и пирожное «Картошка». Он заходил сюда частенько. Не важничал и клоунаду не устраивал. Делал заказ и уходил. Только его давно не видно. Асмус тоже сюда приходила. Но я не помню, когда кто-то из них здесь появлялся.
— А кто-то из звезд еще появляется?
— Песков тут однажды был, — сказал парень, чуть ли не хвастаясь. — Он вроде живет тут неподалеку.
Что заказал пресс-секретарь президента, мы так и не выяснили. Наш собеседник не был в ту смену, когда Песков решил посетить пекарню, а коллеги ему не подсказали, что же было в том чеке.
Также мы узнали, что свою прическу комик доверяет местной обычной парикмахерской. Если, конечно, обычным можно назвать заведение, где за стрижку берут 2900 рублей.
— Нашу работу вы можете увидеть по телевизору, — улыбаясь, сказала брадобрейка. — Но он на мою смену ни разу не попадал. На мою коллегу — да. Ничего интересного она не рассказывала. Да и я, если его увижу, то сделаю вид, что его не знаю. Не хочу обращать внимание на звезд.
Напомним, что Гарик Харламов заявил 3 ноября о своем уходе из передачи Comedy Club, пожелав удачи своему «преемнику» Андрею Бебуришвили. После ухода Харламова из проекта практически все участники программы записали ролик, где также заявили, что покинут программу без Харламова.
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