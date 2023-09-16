Как по внешности понять, что у вас повышенное давление: четыре неожиданных симптома гипертонии

Сам термин «повышенное давление» знаком многим, однако далеко не все измеряют свое давление регулярно и точно знают, в норме оно или нет. А тем временем гипертония (артериальная гипертензия) — синдром повышенного артериального давления в состоянии покоя — довольно опасный диагноз. Она оказывает воздействие на так называемые органы-мишени, к которым относятся сердце, головной мозг, глаза, почки, а если ее не лечить — приводит к инфарктам и инсультам. Заподозрить у себя повышенное давление можно по ряду неприятных симптомов, но иногда оно отражается даже на внешности. Мы попросили врачей рассказать, как по внешним признакам можно определить, что у человека может быть высокое давление.

