Как по внешности понять, что у вас повышенное давление: четыре неожиданных симптома гипертонии

Сам термин «повышенное давление» знаком многим, однако далеко не все измеряют свое давление регулярно и точно знают, в норме оно или нет. А тем временем гипертония (артериальная гипертензия) — синдром повышенного артериального давления в состоянии покоя — довольно опасный диагноз. Она оказывает воздействие на так называемые органы-мишени, к которым относятся сердце, головной мозг, глаза, почки, а если ее не лечить — приводит к инфарктам и инсультам. Заподозрить у себя повышенное давление можно по ряду неприятных симптомов, но иногда оно отражается даже на внешности. Мы попросили врачей рассказать, как по внешним признакам можно определить, что у человека может быть высокое давление.
— К тому, что у человека высокое давление, всегда что-то приводит — это может быть лишний вес, злоупотребление алкоголем, курение, возраст старше 40 лет, — говорит врач-терапевт клиники «ВитаМедика» Иван Скороходов. — Это нередко бывают люди, которые занимаются спортом, качки. Да, они считаются здоровыми, но такие проблемы у них тоже могут существовать.
По словам доктора, наиболее частым симптомом у людей с высоким давлением становится головная боль. А внешне отличить такого человека можно по цвету лица.
— У людей с высоким давлением может быть красное лицо — им часто говорят об этом, кто-то может заметить это и сам, — говорит Скороходов. — Конечно, не всегда красное лицо это признак повышенного давления — это может быть и особенность человека. Но как минимум взять аппарат и померить давление — это стоит сделать.
Вместе с покраснением кожи может появляться ощущение жара. Похожий эффект мы можем наблюдать у человека в состоянии алкогольного опьянения, когда под воздействием алкоголя сосуды расширяются и кровоток усиливается.
— Кроме того, при повышенном давлении нередко происходит задержка жидкости в организме, что приводит к отечности лица и конечностей, сопровождающейся легким покалыванием, — говорит врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Еще одним неприятным внешним признаком является повышенное потоотделение.
Врачи говорят, что контролировать свое артериальное давление нужно, совершенно точно это нужно делать людям старше сорока, особенно если есть какие-то вредные привычки. Очень важно делать это правильно: соблюдая все правила использования тонометра, предварительно немного отдохнув и не допуская самых распространенных ошибок.
Как часто нужно измерять давление — вопрос, который решается индивидуально. Имеет смысл обсудить это с лечащим врачом: он расскажет, насколько часто нужно измерять давление именно вам, и при необходимости отправит к кардиологу.