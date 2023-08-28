После публикации НГС станция скорой заявила, что с зарплатами и кадрами все хорошо — но Минздрав назначил проверку

Минздрав Новосибирской области опубликовал комментарий по поводу ситуации с дефицитом кадров и падением зарплат, о которых сегодня утром сообщил НГС в своей публикации. Ведомство привело обезличенный ответ от «Станции скорой медицинской помощи».
В запросе от НГС, который был отправлен при подготовке материала содержался 21 вопрос. В сообщении ведомства есть ответы меньше, чем на их половину.
Зарплаты
В сообщении заявляется, что в июле средняя зарплата врача скорой помощи составила 104 272,8 рубля, а фельдшера — 56 764,7 рублей, анестезиологи-реаниматологи. В ответе не указано — это цифры до вычета НДФЛ или нет и за какую нагрузку. Так же нет данных за другие месяцы и 2022 год. При этом сотрудники скорой в разговоре с НГС сообщали, что фельдшера получают сейчас 40–45 тысяч за 1,5 ставки.
На скорой с августа увеличили зарплату фельдшерам выездных бригад и фельдшерам по приему вызовов на 4 895 рублей и 3 755 рублей соответственно. Как именно это изменит доходы сотрудников — не говорится.
Число специалистов
В среднем по данным «Станции скорой медицинской помощи» в городе дежурит 90 бригад. По данным НГС в среднем их сейчас около 70. В ответе скорой не говорится сколько должно быть бригад. По данным медиков — около 160. В 2020 году в разгар пандемии коронавируса на линию выходило ежедневно 150 бригад.
В штате, по данным станции, сейчас числятся 20 педиатров, а не пара человек, как сообщили редакции НГС сотрудники. Также на станции заявили, что с 1 января по 28 августа 2023 года количество врачей скорой помощи с учетом принятых и уволенных не изменилось. Количество фельдшеров скорой помощи снизилось на 2 человека. Данные за 2022 год не приводятся. Один из сотрудников скорой помощи сообщал корреспонденту НГС, что только за последний месяц уволилось как минимум 10 его коллег.
Объем вызовов
В официальном ответе говорится, что в июле скорая приняла 36 007 вызовов, за 27 дней августа — 31 888. В среднем — 1 170 вызовов в день. На линейную бригаду приходится 12–15 вызовов в смену. По данным сотрудников скорой в день поступает около 3000 вызовов, которые делятся примерно на 70 бригад. Они отметили и рост домашних родов и смертности. На станции утверждают, что за 7 месяцев 2023 года скорая помощь зафиксировала 68 домашних родов. За такой же период 2022 года — 78. Смертей в 2023 году — 4 302, за аналогичный период 2022 года — 5 087.
«Люди просто не привыкли»
Отдельный блок ответов посвящен новой программе для диспетчеров. На нее станция перешла 20 июля. Ответ на вопрос, кто и за сколько ее купил так же не был опубликован. Сотрудники скорой пожаловались, что вызовы не видно, они могут потеряться, программа работает медленно и как попало.
После публикации НГС 28 августа на Центральной подстанции скорой помощи дополнительно с рабочим визитом побывали заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев и заместитель министра цифрового развития региона Ирина Савельева.
Как проходила встреча на условиях анонимности корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, перед встречей на работу вывели дополнительных людей.
— Всем сказали рот закрыть, никаких комментариев. Как я понял, несколько людей не выдержали. Смогли хотя бы показать, что на монитор ничего не помещается. Пообещали поставить большие мониторы, — отметил источник НГС. — По документам у них может и числится столько врачей и других сотрудников — а в реальности их нет.
В своем ответе «Станция скорой помощи» указывает, что сотрудники просто не привыкли к новой программе:
— Разумеется, к ней, как к любому новому продукту с непривычным интерфейсом и набором функций, пользователям нужно привыкнуть. Технические специалисты станции скорой помощи в рабочем режиме отлаживают процессы со специалистами Минцифры региона и разработчиками. Они оценили работу новой диспетчерской программы в реальном времени, поговорили со специалистами по приему вызовов, сотрудниками технического отдела ССМП. Люди, которые работают непосредственно в КИС ЕДЦ, подтвердили — критических проблем в работе сервиса и опасности для людей нет. Текущие замечания по улучшению программы взяты в работу.
Заявлено о проверке
Несмотря не столь отличные цифры Министерство здравоохранения Новосибирской области почему-то назначило свою проверку.
— В связи с социальной значимостью службы скорой помощи Минздрав региона инициировал проверку работы новосибирской станции скорой медицинской помощи, — добавили от себя в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Прокуратура Новосибирской области начала свою проверку сложившейся ситуации. После публикации статьи в редакцию обратились жители Новосибирска, подтверждающие опубликованную информацию — их редакция придаст огласке позже.