После публикации НГС станция скорой заявила, что с зарплатами и кадрами все хорошо — но Минздрав назначил проверку

На скорой с августа увеличили зарплату фельдшерам выездных бригад и фельдшерам по приему вызовов на 4 895 рублей и 3 755 рублей соответственно. Как именно это изменит доходы сотрудников — не говорится.

Число специалистов

В среднем по данным «Станции скорой медицинской помощи» в городе дежурит 90 бригад. По данным НГС в среднем их сейчас около 70. В ответе скорой не говорится сколько должно быть бригад. По данным медиков — около 160. В 2020 году в разгар пандемии коронавируса на линию выходило ежедневно 150 бригад.

В штате, по данным станции, сейчас числятся 20 педиатров, а не пара человек, как сообщили редакции НГС сотрудники. Также на станции заявили, что с 1 января по 28 августа 2023 года количество врачей скорой помощи с учетом принятых и уволенных не изменилось. Количество фельдшеров скорой помощи снизилось на 2 человека. Данные за 2022 год не приводятся. Один из сотрудников скорой помощи сообщал корреспонденту НГС, что только за последний месяц уволилось как минимум 10 его коллег.