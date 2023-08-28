Прокуратура начала проверку после публикации НГС о массовом увольнении сотрудников новосибирской скорой

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после публикации НГС, в которой сотрудники скорой помощи заявили о массовой увольнении коллег, критическом сокращении бригад и плохой работе новой программы.
— Организована проверка по информации в СМИ об увольнении сотрудников скорой медицинской помощи. Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.
В Искитиме 5 августа мужчина подавился едой. Ему вызвали скорую, но машина поехала не тем маршрутом, поэтому помощь оказали позже. Медики ехали по системе навигации, которая повела их длинным путем.