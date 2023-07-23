Гинеколог рассказала, какие витамины рекомендуют принимать женщинам после 40 лет

Коллаген

— Синтез коллагена нарушается при снижении уровня эстрогенов в период менопаузы и позже, — говорит Екатерина Волкова. — А коллаген — это кожа, волосы, суставы. Постоянным приемом коллагена извне мы поможем быстрее произвести сборку молекул коллагена в организме.

Витамин С

— Прекрасный антиоксидант. Кроме того, он участвует в синтезе соединительной ткани (основа — коллаген). Принимается курсами 2–3 раза в год, — добавляет гинеколог.



Магний

— Плохой сон, раздражительность, вспыльчивость, судороги в ногах — всё это может быть симптомами дефицита магни», — резюмирует Волкова.

