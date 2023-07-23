Гинеколог рассказала, какие витамины рекомендуют принимать женщинам после 40 лет

40 лет сейчас считается молодостью. И чтобы продлить ее и держать организм в тонусе, многие готовы горстями закидывать в себя БАДы и витамины, рассказывает «Доктор Питер». Другие же, напротив, категорически против приема любых добавок. О том, что истина, как обычно, где-то посередине, рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Она объяснила, какие пять витаминов на самом деле будут нелишними для женщин 40+.
Омега-3
— Эти ненасыщенные жирные кислоты участвуют в липидном обмене, который нередко страдает в старшем возрасте. Так что омега-3 в том числе будет профилактикой атеросклероза, а еще она влияет на красоту кожи и волос, — объяснила в своем блоге врач Волкова. — Принимается курсами по 3 месяца (1–3 месяца перерыв) либо непрерывно по назначению врача.
Витамин D
— Много о нем сейчас говорят, и не зря, — признает доктор. — Большая часть населения нашей страны находится в дефицитном состоянии по витамину D, а он выполняет множество функций в организме. Нет ни одной системы органов, в работе которой он бы не участвовал. В старшем возрасте витамин D в первую очередь важен тем, что участвует в усвоении кальция из ЖКТ и в кальциевом обмене, который уже начинает страдать при снижении функции яичников. Целевой уровень витамина D в организме — 50–60.
Коллаген
— Синтез коллагена нарушается при снижении уровня эстрогенов в период менопаузы и позже, — говорит Екатерина Волкова. — А коллаген — это кожа, волосы, суставы. Постоянным приемом коллагена извне мы поможем быстрее произвести сборку молекул коллагена в организме.
Витамин С
— Прекрасный антиоксидант. Кроме того, он участвует в синтезе соединительной ткани (основа — коллаген). Принимается курсами 2–3 раза в год, — добавляет гинеколог.
Магний
— Плохой сон, раздражительность, вспыльчивость, судороги в ногах — всё это может быть симптомами дефицита магни», — резюмирует Волкова.
По словам врача, остальные витаминные добавки надо выбирать строго индивидуально. Нуждаться в них могут далеко не все.
Мнение против
Ранее «Доктор Питер» публиковал выдержки из книги ученого Тима Спектора. Он уверен, что мы колоссально переоцениваем пользу витаминов и недооцениваем связанный с ними риск. «Всё больше свидетельств, что они могут принести вред», — заявляет британский генетик. Один из его аргументов: тысячи пищевых добавок, которыми забиты полки аптек, не проверялись на безопасность и эффективность.
Никто не выяснял даже, находится ли в пузырьке именно то, что написано на упаковке.
С мнением ученого согласен петербургский врач, семейный терапевт Борис Шеляпин.
— Переизбыток ряда витаминов и микроэлементов может привести к сенсибилизации, — поясняет Борис Шеляпин. — Человек может реагировать на употребление добавок сыпями, покраснениями, зудом. Неоднократно в моей практике были случаи, когда отмена БАДов приводила к улучшению состояния кожи. Не принимайте ту кучу витаминов, что вы пьете, и вам станет лучше. Я своим пациентам БАДы не назначаю, сам не принимаю, детям своим не даю. Зачастую те эффекты, которые мы видим после употребления БАДов: волосы стали виться, ногти перестали ломаться, настроение улучшилось — это скорее эффект плацебо.
Чистки организма от зашлакованности
В аптеках и сетевых компаниях по продаже товаров для здоровья можно встретить огромное количество БАДов для очистки организма и выведения шлаков. В описаниях к ним сказано, что такие таблетки помогут организму избавиться от всего ненужного, что накопилось за годы жизни, и повысят степень усвоения витаминов и минералов. Диетолог, эндокринолог Яна Королёва ранее рассказывала, что всё это — всего лишь маркетинг.
— В медицине нет такого понятия, как шлаки. При нормальном функционировании печени и почек организм полностью справляется с работой, продукты распада выводятся из организма, — комментировала Яна Королёва. — А при хронических заболеваниях необходимо наблюдение врача и коррекция состояния.
Чтобы организму хватало витаминов и минералов, эндокринолог советует разнообразно и полноценно питаться. Для этого каждую неделю в рационе должно присутствовать как минимум 20 разных продуктов. Жесткие ограничения в употреблении каких-то продуктов не нужны. В разумных пределах можно есть и сахар, и фрукты, и картофель, и макароны — запретить какой-то продукт может только врач при наличии медицинских показаний. Например, сахар рекомендуют не есть людям с сахарным диабетом второго типа (он не является врожденным и приобретается в течение жизни) и гестационным диабетом (его выявляют во время беременности).
— Самая лучшая профилактика всех болезней — полноценное здоровое питание, регулярная физнагрузка, здоровый сон, гигиена, лечение источников хронических инфекций, в том числе регулярные осмотры у стоматолога и других специалистов, наблюдение у врачей, если есть хронические заболевания, — перечислила доктор.
Если здоровое питание кажется вам невкусным, доктор советует искать альтернативы непонравившимся продуктам. Например, вместо нелюбимой капусты есть цитрусы и листовой салат. Зимой можно частично заменить свежие овощи (в этот сезон они обычно менее вкусные) замороженными. При термической обработке часть полезных веществ разрушится, но далеко не все.
Также доктор рассказывала, какие витамины мы можем получить из продуктов, а в каких случаях, чтобы восполнить дефицит полезных элементов, нужно обратиться за назначением к врачу.