Риски возрастают: ученые выяснили, как ночной шум за окнами влияет на продолжительность жизни

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили: у людей, живущих рядом с аэропортом, повышен риск инфаркта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Статья об этом опубликована в журнале Environment International.

Авторы проанализировали данные за 2014–2018 годы, касающиеся 6,3 миллиона человек, которые живут в окрестностях крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу. Ученые сопоставили уровень шума от взлетающих и садящихся самолетов в разное время суток с частотой связанных с сердечно-сосудистыми приступами госпитализаций и смертей на следующий день. Всего за это время в больницу с сердечными приступами попали почти полмиллиона человек, а скончались почти 50 тысяч из них.