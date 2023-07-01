Риски возрастают: ученые выяснили, как ночной шум за окнами влияет на продолжительность жизни

Сейчас многие новостройки возводят за городом, иногда там же находится городской аэропорт. С одной стороны, красивые виды и можно выезжать незадолго до вылета, с другой — шум, даже если застройщик обещает, что самолеты возле его ЖК будут пролетать тихо-тихо. В общем — сомнительное удовольствие. Наши коллеги из журнала «Вокруг света» изучили новое исследование, которое доказывает, что жить рядом с местом, где взлетают и садятся самолеты, опасно для здоровья.
Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили: у людей, живущих рядом с аэропортом, повышен риск инфаркта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Статья об этом опубликована в журнале Environment International.
Авторы проанализировали данные за 2014–2018 годы, касающиеся 6,3 миллиона человек, которые живут в окрестностях крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу. Ученые сопоставили уровень шума от взлетающих и садящихся самолетов в разное время суток с частотой связанных с сердечно-сосудистыми приступами госпитализаций и смертей на следующий день. Всего за это время в больницу с сердечными приступами попали почти полмиллиона человек, а скончались почти 50 тысяч из них.
Дневной шум почти не влияет на состояние здоровья людей, а вот ночной может быть опасен. Самые острые периоды — с 22:00 до 23:00 и ранним утром, с 04:30 до 06:00. Если в эти промежутки предыдущей ночи было особенно шумно, риск попасть в больницу с инфарктом или даже умереть от обострения сердечно-сосудистого заболевания возрастает, в особенности у мужчин старше 65 лет.
Исследователи объясняют этот феномен тем, что из-за прерванного грохотом ночного сна растет уровень гормона стресса кортизола в крови, а это способствует росту артериального давления и нарушению функции эндотелия — внутреннего слоя кровеносных сосудов. Всё это факторы риска сердечно-сосудистых болезней.
Почему в самолетах нет парашютов для спасения в случае авиакатастрофы
Большинство людей вообще относятся к самолетам с опаской. Не хотят не то что жить возле аэропорта, а даже летают на самолете только в случае крайней необходимости. Хотя самолет считается самым безопасным видом транспорта. Возможно, всё дело в авиакатастрофах, о которых с печальной периодичностью сообщают выпуски новостей. Подсчитано, что около 20% людей, время от времени летающих самолетом, испытывают панические приступы самолетобоязни. И правда, психологически и биологически человек не создан для перемещения по воздуху, и страх, связанный с воздушными путешествиями, — это просто реакция нервной системы на неестественные условия. Тем более шанс выжить в авиакатастрофе действительно совсем невелик (как и попасть в нее, впрочем). Казалось бы, есть решение — возить на каждом борту парашюты для всех участников рейса, но авиакомпании почему-то так не делают. Недавно мы разбирались, поможет ли такая очевидная мера.
Во-первых, разместить в салоне самолета парашюты для всех пассажиров — это дорого. Такое решение значительно увеличит стоимость авиабилетов.
Парашюты тяжелые и сложные в использовании. Прыгать с ними далеко не так просто. Для того чтобы совершить самостоятельный прыжок, необходимо пройти обучение. Незнающий человек не сможет правильно пристегнуть парашют, открыть его и, наконец, удачно приземлиться. А людям, чей вес меньше 45 килограммов и больше 90, вообще противопоказано прыгать самостоятельно. Не стоит также забывать о людях с ограниченными возможностями и детях, которые не в состоянии совершить прыжок. К тому же в пассажирских самолетах просто нет приспособленных прыжковых выходов. Прыгая из обычной боковой двери, парашютист, скорее всего, врежется в хвост или крыло.
Но самое главное — они почти всегда бессмысленны в случае аварии. Ведь сценарий катастрофы, при которой пассажиры смогут удачно покинуть салон с парашютом, крайне маловероятен. Как минимум самолет должен лететь над землей — и при этом относительно ровной (не горы, не море). Погода должна быть хорошей, и самое главное — пилоту будет необходимо летать кругами, чтобы все пассажиры смогли по очереди выпрыгнуть из самолета.
Еще один фактор — непригодная для прыжка атмосфера. Ведь парашютисты прыгают в среднем с высоты от 2000 до 5000 метров. Высота же, на которой летит пассажирский самолет, равна 10–12 километрам. Атмосфера за бортом разреженная, практически полностью отсутствует кислород, а температура составляет от
Мы выяснили, что парашют не поможет. Но давайте обратимся к статистике. Шанс на гибель в авиакатастрофе равен 1 к
Самолет — это (не) страшно
Но даже упрямые цифры неспособны переубедить многих людей, которые, несмотря на все доводы, никогда не сядут в самолет.
Когда страх перед полетом перестает подчиняться нам и становится причиной настоящей паники, способной заставить человека отказаться от перелетов даже ценой огромных неудобств, а то и отказа от хорошей работы или поездки к любимому месту отдыха, можно говорить о перерастании естественной человеческой реакции в настоящую медицинскую проблему— аэро- или авиафобию. Распространен этот диагноз весьма широко.
Аэрофобия может проявляться в элементарной боязни высоты, в осознании своей невозможности управлять сложнейшим механизмом лайнера и, соответственно, зависимости от пилота, а также в ожидании непредвиденной ситуации с обязательным трагическим финалом. Именно это состояние тревожного ожидания, по мнению специалистов, переживает большинство аэрофобов. Сигнал тревоги передается нашим подсознанием, на уровне которого слово «самолет» напрямую ассоциируется с катастрофой и трагедией.
В большинстве случаев аэрофобию можно рассматривать как проявление глобальной психологической проблемы — склонности к паническим реакциям. Она обостряется на фоне депрессии, усталости, в стрессовых ситуациях, никак себя не проявляя в спокойные периоды жизни. Значительно реже аэрофобия носит изолированный характер, когда предметом панического страха является только то, что связано с воздушными путешествиями, а в остальных ситуациях человек не испытывает ничего похожего.
Кроме того, при аэрофобии различается и само содержание страха: для одних людей это страх катастрофы из-за технических неисправностей или природных катаклизмов. Другие боятся, что в момент перелета что-нибудь случится с их физическим состоянием: сердечный приступ или инсульт от перемены давления. А выхода из замкнутого пространства нет, и оказание срочной медицинской помощи невозможно. Это уже разновидность клаустрофобии. Есть, наконец, случаи, когда человек боится самого факта впадения в панику и потери контроля над собой.
Что поможет?
Лекарств от аэрофобии как таковых нет. Можно, конечно, выпить успокоительное, валерьянку или снотворное, однако избавиться от тревожного ожидания это поможет лишь на время полета. Самолетобоязнь — заболевание психического характера, во многом провоцируемое нашим болезненным подсознанием. В связи с этим перестать бояться перелетов можно, лишь докопавшись до причины своих страхов.
Первое, что советуют специалисты аэрофобам, — вспомнить, что впервые вызвало «самолетную тревогу»: сильная тряска, незапланированная посадка, долгое кружение над посадочной полосой и
Во-вторых, лучше по возможности за несколько дней до полета отказаться от просмотра и чтения новостей, которые могут усилить страх перед перелетом.
Еще один совет: не опаздывайте на регистрацию рейса — стресс от опоздания может усилить страх перед полетом. Перед полетом отдохните и поешьте, а вот от кофе откажитесь — он может усилить ваше беспокойство. Примите таблетку успокоительного.
На борту самолета попытайтесь установить контроль над своим телом. Как правило, люди, испытывающие страх, не могут расслабиться: тело превращается в сплошную напряженную мышцу, ноги становятся ватными, на лице появляется растерянное или, наоборот, сосредоточенное выражение. Попробуйте глубоко вздохнуть, начните медленно дышать, при необходимости избавьтесь от предметов, сковывающих ваши движения (расстегните верхнюю пуговицу, ослабьте галстук, снимите часы).
Постарайтесь чем-то заняться и отвлечь себя: читайте книгу, слушайте кассету, решайте кроссворды. Или представляйте прекрасные турецкие пляжи, если вы выбрали отдых в Турции. Одним словом, не скучайте! Если всё-таки страх вас не покидает, начните глубоко и размеренно дышать — это поможет вам избавиться от избытка адреналина в крови и меньше концентрироваться на страхе. Если рядом ваши дети, помните, что ваш страх передается им. Вы ведь не хотите, чтобы они всю жизнь мучались от фобий во время перелетов?
Во время полета постарайтесь всё-таки не отказываться от предложенной еды — поешьте. Пища поддержит высокий уровень сахара в крови и снизит тревожность. Пожуйте жевательную резинку — она тоже поможет справиться с напряжением и поможет при заложенности ушей.
Не стоит отказываться и от помощи транквилизаторов. Перед полетом разрешается выпить в небольших количествах крепкий алкоголь (не более 100 мл) — это поможет на время успокоиться и расслабиться, однако лучше спиртными напитками не злоупотреблять. Если аэрофобия стала для вас серьезной проблемой, за полчаса до полета примите лекарственный препарат, прописанный врачом.
Удивительно, но, по мнению экспертов, самый действенный способ навсегда избавиться от аэрофобии — чаще летать. С каждой удачной посадкой в вас будет крепнуть уверенность в том, что аварии и катастрофы, о которых сообщается в хрониках происшествий, — лишь исключение, а вовсе не правило. Настройтесь на позитивную волну, проявите силу воли, научитесь перебарывать себя — избавиться от навязчивых страхов вам не поможет никто, кроме вас самих.
Если вы задумываетесь о карьере в небе, вам будет интересно почитать откровения бывшей стюардессы: она рассказала, почему ей было страшно каждый рейс и боятся ли бортпроводники погибнуть в авиакатастрофе.
Что еще почитать
- «Что меня бесит»: стюардесса — о пассажирах в алкогольной коме, изменах в туалете и орущих детях;
- 5 вопросов стюардессе: чем она защищается от коронавируса и как изменилась работа после пандемии;
- еще по одной: выбираем алкоголь по группе крови и выясняем, какая из них склонна к пьянству.