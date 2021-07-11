«Что меня бесит»: стюардесса — о пассажирах в алкогольной коме, изменах в туалете и орущих детях

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий честно говорят об изнанке своей работы. Наш новый герой — бортпроводница. Она рассказала об изменах в туалете самолета, пассажирах, которые втихушку напиваются до алкогольной комы, и самых неадекватных способах знакомства на борту. Публикуем ее рассказ от первого лица.



Как знакомятся на борту самолета



Песню про стюардессу по имени Жанна поют часто. Многие мужчины, особенно пьяные, считают, что это актуальный способ познакомиться. Вообще очень редко бывает, когда бортпроводники знакомятся с кем-то в самолете, потому что есть правила компании, которые не то чтобы запрещают, но и не поощряют это. Да и вообще, когда находишься на работе, на какой-то близкий контакт не настроен.