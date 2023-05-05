Первый, не пошел! Почему в самолетах нет парашютов для спасения в случае авиакатастрофы — вы точно задумывались об этом

Причины страха у мужчин и женщин разные

Если представительницы прекрасного пола боятся падения самолета и потери контроля над своими эмоциями, то мужчины чаще испытывают страх высоты и беспокойство оттого, что не могут контролировать ситуацию.



Этот общий перечень причин и форм страха далеко не полон, но в любом случае каждый из них сводится к двум основным: это страх смерти и страх потери контроля над своими действиями.



Лекарств от аэрофобии как таковых нет. Можно, конечно, выпить успокоительное, валерьянку или снотворное, однако избавиться от тревожного ожидания это поможет лишь на время полета. Самолетобоязнь — заболевание психического характера, во многом провоцируемое нашим болезненным подсознанием. В связи с этим перестать бояться перелетов можно, лишь докопавшись до причины своих страхов.



Первое, что советуют специалисты аэрофобам, — вспомнить, что впервые вызвало «самолетную тревогу»: сильная тряска, незапланированная посадка, долгое кружение над посадочной полосой и т. д. Как только найден первый раздражитель, спросите себя: почему в прошлые разы всё обошлось без трагедий, а сейчас непременно должно что-то случиться? Убедите себя в том, что, несмотря ни на какие катастрофы, воздушный транспорт, по статистике, остается самым безопасным: ни поезда, ни тем более автомобили не дадут вам чувства защищенности и не застрахуют от чрезвычайных ситуаций.

