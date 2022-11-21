Худший выбор: почему в самолете нельзя пить томатный сок — один медицинский факт

— В нём слишком много соли. Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться. Такую же опасность для организма несет в себе и алкоголь, поэтому коктейль «Кровавая Мэри» на борту тоже делать не стоит, — говорит эксперт.

Также, если вы любитель газировки, откажитесь от нее хотя бы в полете. Она может провоцировать тошноту из-за понижения кислотности в желудке, а содержащийся в ней сахар способствует размножению вредных бактерий в кишечнике, то есть снижает иммунитет. Всего стаканчик пузыристой сладкой жидкости может поставить вас в очень неловкую ситуацию — газы в организме решат выйти наружу в самое неподходящее время.