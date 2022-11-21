Худший выбор: почему в самолете нельзя пить томатный сок — один медицинский факт

Как только садишься в кресло самолета, сразу хочется есть, в туалет и чего-нибудь выпить. Срочно нужно что-то из вашей ручной клади, которая уже заботливо убрана на верхнюю полку. Так проявляется волнение перед полетом, часто люди глушат его не только чаем, но и чем-то покрепче. Авторы «Вокруг Света» рассказали, почему томатный сок и алкоголь — худшее, что можно выпить в полете.
Первое, что нужно знать, — часто у еды и напитков в самолете искажен вкус. Учитывая, что из-за сухого воздуха и перепадов давления многие люди и так отекают в полете, а томатный сок может сделать отеки как минимум вдвое больше. Дело, конечно, еще и в том, что в самолете приходится сидеть много часов подряд, что не свойственно большинству людей в повседневной жизни.
Бывшая стюардесса, а сейчас диетолог и нутрициолог Сара Андерсон считает, что томатный сок — это, наверное, худший выбор из всех напитков в самолете.
— В нём слишком много соли. Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться. Такую же опасность для организма несет в себе и алкоголь, поэтому коктейль «Кровавая Мэри» на борту тоже делать не стоит, — говорит эксперт.
Также, если вы любитель газировки, откажитесь от нее хотя бы в полете. Она может провоцировать тошноту из-за понижения кислотности в желудке, а содержащийся в ней сахар способствует размножению вредных бактерий в кишечнике, то есть снижает иммунитет. Всего стаканчик пузыристой сладкой жидкости может поставить вас в очень неловкую ситуацию — газы в организме решат выйти наружу в самое неподходящее время.
Кстати, психологи утверждают, что поднебесная кормежка — это самый простой способ успокоить пассажиров. Полет на высоте 10 тыс. метров над землей — это все-таки стресс, а стресс легче переносить, если что-нибудь жуешь или пьешь. Или жевал и пил совсем недавно. Поэтому, несмотря на ночное время, когда по салону едет тележка с ужином, люди заметно оживляются. Но бывшая стюардесса все-таки советует отдать предпочтение обычной воде без газа — минимум литр на каждые 3–4 часа полета. Она увлажняет организм и не дает образоваться отекам.
А в чём польза настоящего томатного сока на земле
Во-первых, помидоры примерно на 94% состоят из воды: это пригодится тем, кто хочет похудеть. Также они содержат органические кислоты, пектиновые вещества, витамины A, C, PP, K и другие. А по содержанию магния и железа томаты вообще занимают одно из первых мест среди продуктов. Плюс за насыщенный красный цвет помидоров отвечает не что иное, как ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами. В свежих томатах (в зависимости от яркости окраски) его количество достигает 50 мг/кг.
— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — рассказывала врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Конечно, после термической обработки помидоров (в частности, во время приготовления томатного сока) в них становится меньше витамина С, зато появляются другие полезные свойства.
— При тепловой обработке полезные свойства томатов не ухудшаются, наоборот, улучшаются, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — После двух минут варки или обжаривания возрастает количество полезного ликопина. Так, наибольшее его количество в томатной пасте — до 1500 мг/кг.
Благодаря бета-каротину томатный сок укрепляет слизистые и защищает организм от заболеваний. Бета-каротин — это естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный потенциал организма независимо от вида антигенов, то есть действует неспецифично.
Кроме того, томатный сок помогает организму вырабатывать гормон радости серотонин, поэтому может помочь снять напряжение и последствия стресса, а за счет калия полезен для сердечно-сосудистой системы.
А от пакетированного томатного сока есть польза?
По поводу пакетированных магазинных соков у потребителей много предубеждений. Самые популярные — что их готовят из подгнивших томатов и что в них много консервантов и никакой пользы. Но исследование Роскачества многие опасения потребителей не подтвердило. Например, о том, что в томатном соке недостаточно мякоти. Только в одном из 39 исследованных товаров эксперты обнаружили несоответствие требованиям технического регламента и нормам ГОСТа. Также несостоятельными оказались опасения потребителей о том, что в сок добавляют крахмал, чтобы напиток был более густым: ни в одном из протестированных продуктов крахмал не обнаружен.
Естественно, не всё так гладко. Производителей подвели маркировка и информация о продукте на упаковке — она не всегда достоверная. Чаще всего предпочитают умалчивать о содержании сахара, порой избыточном.
— Это нарушение требований технического регламента в части маркировки продукта, — говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева. — В этом случае сок должен называться «Томатный сок с сахаром» или «Томатный сок с добавлением сахара». Также в двух соках эксперты обнаружили консерванты (сорбиновую кислоту). Поскольку консерванты запрещено добавлять в любую соковую продукцию, томатный сок двух торговых марок нельзя назвать соком, несмотря на соответствие по содержанию сахаров.
Получается, что выбор сока на магазинной полке — это русская рулетка. Верить всему, что написано на упаковке, нельзя, но и говорить, что в пакетированных соках нет никакой пользы, тоже неправильно. Вероятный выход из ситуации — выбирать соки с надписью «Рекомендовано для детского питания». Ставя такую маркировку, производители берут на себя хоть какие-то обязательства.
Томатный сок предупреждает последствия тромбоэмболии?
— Есть убеждение, что томатный сок рекомендуют пить во время полетов, потому что во время длительного перелета кровь начинает застаиваться и плохо циркулирует, — говорит Оксана Выдря. — Да, такие исследования есть. Они показали, что регулярное употребление томатного сока предупреждает образование тромбов, приводящих к опасным для здоровья и жизни последствиям. Людям, которые много времени проводят в сидячем положении, например на работе или в автомобиле, томатный сок может помочь избежать серьезного заболевания — тромбоза вен на ногах.
Правда ли, что томатный сок предотвращает проблемы с предстательной железой?
Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о ликопине. Его мощные антиоксидантные свойства действительно помогают предотвращать развитие рака и проблемы с предстательной железой, такие как аденома и рак простаты. Причем эти свойства могут сохраняться даже в пастеризованном соке.
— Но это не значит, что нужно пить томатный сок в больших количествах и считать, что он защитит от таких серьезных заболеваний. Профилактикой таких серьезных заболеваний является комплекс мероприятий, направленный на образ жизни человека, — утверждает Оксана Выдря.
У томатного сока есть противопоказания?
Томатный сок без сахара могут пить диабетики (его гликемический индекс — 38) и те, кто хочет похудеть. Но, опять же, в рамках разумного — не больше двух стаканов в день. Устраивать себе томатные диеты не нужно. Но особенно осторожными к такому продукту надо быть пациентам с подагрой, язвой и гастритом.
Что еще почитать:
- Какой сок самый вредный, а какой — самый полезный? Отвечают врачи;
- 7 мифов о пользе соков, в которые все верят;
- диетолог рассказала, почему нельзя давать соки детям.