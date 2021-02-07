Томатный сок помогает при ковиде? Разбираемся в пользе напитка вместе с врачами

Томатный сок — самый популярный из овощных. Кто-то активно использует его в диетах, некоторые пьют его, чтобы разжижать кровь после перенесенного коронавируса, другие считают, что томатный сок защитит от рака. Стоит ли верить в чудодейственные эффекты, которые приписывают томатному соку, нам рассказали диетологи.
В чем польза настоящего томатного сока?
Хорошие новости заключаются хотя бы в том, что помидоры примерно на 94% состоят из воды, — это пригодится тем, кто хочет похудеть. Также они содержат органические кислоты, пектиновые вещества, витамины A, C, PP, K и другие. А по содержанию магния и железа томаты вообще занимают одно из первых мест среди продуктов. Плюс за насыщенный красный цвет помидоров отвечает не что иное, как ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами. В свежих томатах (в зависимости от яркости окраски) его количество достигает
— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Конечно, после термической обработки помидоров (в частности, во время приготовления томатного сока) в них становится меньше витамина С, зато появляются другие полезные свойства.
— При тепловой обработке полезные свойства томатов не ухудшаются, а, наоборот, улучшаются, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — После двух минут варки или обжаривания возрастает количество полезного ликопина. Так, наибольшее его количество в томатной пасте — до
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
Благодаря бета-каротину томатный сок укрепляет слизистые и защищает организм от заболеваний. Бета-каротин — это естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный потенциал организма независимо от вида антигенов, то есть действует неспецифично.
Кроме того, томатный сок помогает организму вырабатывать гормон радости серотонин, поэтому может помочь снять напряжение и последствия стресса, а за счет калия полезен для сердечно-сосудистой системы.
Можно ли сделать томатный сок самостоятельно?
Если вы решили приготовить томатный сок дома, смело принимайтесь за дело. Рецепты можно найти в интернете. Только диетологи предупреждают: не нужно добавлять в сок сахар. Еще одно важное правило: дождитесь лета. Все-таки лучше использовать для приготовления сезонные помидоры. Пищевая ценность зимних магазинных помидоров значительно отличается от летних, выращенных на грунте. То есть сок у вас, конечно, получится, но будет ли в нем толк?
А что, в пакетированном соке из магазина есть польза?
По поводу пакетированных магазинных соков у потребителей много предубеждений. Самые популярные — что их готовят из подгнивших томатов и что в них много консервантов и никакой пользы. Но исследование Роскачества многие опасения потребителей не подтвердило. Например, о том, что в томатном соке недостаточно мякоти. Только в одном из 39 исследованных товаров эксперты обнаружили несоответствие требованиям технического регламента и нормам ГОСТа. Также несостоятельными оказались опасения потребителей о том, что в сок добавляют крахмал, чтобы напиток был более густым: ни в одном из протестированных продуктов крахмал не обнаружен.
Естественно, не всё так гладко. Производителей подвела маркировка и информация о продукте на упаковке — она не всегда достоверная. Чаще всего предпочитают умалчивать о содержании сахара, порой избыточном.
— Это нарушение требований технического регламента в части маркировки продукта, — говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева. — В этом случае сок должен называться «Томатный сок с сахаром» или «Томатный сок с добавлением сахара». Также в двух соках эксперты обнаружили консерванты (сорбиновую кислоту). Поскольку консерванты запрещено добавлять в любую соковую продукцию, томатный сок двух торговых марок нельзя назвать соком, несмотря на соответствие по содержанию сахаров.
Получается, что выбор сока на магазинной полке — это русская рулетка. Верить всему, что написано на упаковке, нельзя, но и говорить, что в пакетированных соках нет никакой пользы, тоже неправильно. Вероятный выход из ситуации — выбирать соки с надписью «рекомендовано для детского питания». Ставя такую маркировку, производители берут на себя хоть какие-то обязательства.
— Добавление к сокам для детского питания каких-либо пищевых добавок (красителей, стабилизаторов) и ароматизаторов категорически запрещено как в нашей стране, так и за рубежом, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Исключением служат лишь некоторые натуральные добавки. Например натуральные фруктовые ароматизаторы, полученные по специальной технологии при приготовлении концентрированных соков, а также лимонная и аскорбиновая кислоты.
Ирина Бородина — врач-диетолог екатеринбургского Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт
После COVID-19 надо пить томатный сок, чтобы разжижать кровь?
О последствиях пережитого коронавируса уже начинают слагать легенды. Одна из них гласит, что после
— Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза, — цитирует Парацельса Оксана Выдря. — Поэтому после коронавирусной инфекции необходимо наблюдаться у терапевта. Только врач определит, нужны ли препараты для разжижения крови. Томатный сок не является лечением коронавирусной инфекции и постковидных осложнений. К тому же у томатного сока, как и у всех продуктов, есть лимит потребления. Максимум два стакана в день.
Томатный сок предупреждает последствия тромбоэмболии?
Есть убеждение, что томатный сок рекомендуют пить во время полетов, потому что во время длительного перелета кровь начинает застаиваться и плохо циркулирует, — говорит Оксана Выдря. — Да, такие исследования есть. Они показали, что регулярное употребление томатного сока предупреждает образование тромбов, приводящих к опасным для здоровья и жизни последствиям. Людям, которые много времени проводят в сидячем положении. Например на работе или в автомобиле. Томатный сок может помочь избежать серьезного заболевания — тромбоза вен на ногах.
Правда ли, что томатный сок предотвращает проблемы с предстательной железой?
Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о ликопине. Его мощные антиоксидантные свойства действительно помогают предотвращать развитие рака и проблемы с предстательной железой, такие как аденома и рак простаты. Причем эти свойства могут сохраняться даже в пастеризованном соке.
— Но это не значит, что нужно пить томатный сок в больших количествах и считать, что он защитит от таких серьезных заболеваний. Профилактикой таких серьезных заболеваний является комплекс мероприятий, направленный на образ жизни человека, — утверждает Оксана Выдря.
У томатного сока есть противопоказания?
Томатный сок без сахара могут пить диабетики (его гликемический индекс 38) и те, кто хочет похудеть. Но опять же в рамках разумного — не больше двух стаканов в день. Устраивать себе томатные диеты не нужно. Но особенно осторожными к такому продукту надо быть пациентам с подагрой, язвой и гастритом.
СЮЖЕТ
— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и
Кстати, раньше мы уже разбирали вредные и полезные эффекты разных соков. А вы знаете, что в них хорошего, а что не больше чем легенда?