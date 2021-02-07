Томатный сок помогает при ковиде? Разбираемся в пользе напитка вместе с врачами

Томатный сок — самый популярный из овощных. Кто-то активно использует его в диетах, некоторые пьют его, чтобы разжижать кровь после перенесенного коронавируса, другие считают, что томатный сок защитит от рака. Стоит ли верить в чудодейственные эффекты, которые приписывают томатному соку, нам рассказали диетологи.



В чем польза настоящего томатного сока?

