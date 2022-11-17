Какой сок самый вредный, а какой — самый полезный? Отвечают врачи

Свежевыжатые соки лучше всего?

Да, они полезнее всех остальных, но слишком высокие ставки на них диетологи тоже не делают.



— К сожалению, в свежевыжатых соках нет пищевой клетчатки, той самой, которая нужна для нормальной работы кишечника, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Конечно, там больше количество витаминов, минералов, фитонутриентов. Но при условии, что сок только что был отжат и его употребили за 10–15 минут. Иначе в последующем витамины разрушаются. Ну и, конечно, такие соки надо разводить. Потому что калорийность достаточно высокая, высокий гликемический индекс, достаточно жесткое раздражение эмали зубов. Такие соки неблагоприятно действуют на пациентов гастропрофиля, с заболеваниями желудка и поджелудочной железы, гастритами, язвенными болезнями. Также это скажется на работе кишечника, повышенном газообразовании.

