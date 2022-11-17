Какой сок самый вредный, а какой — самый полезный? Отвечают врачи

О пользе соков слагают легенды. Здесь тебе и витамины, и органические кислоты, и минеральные соли — словом, целый набор полезных веществ, без которых не обойтись. В то же время есть люди, которым определенные соки противопоказаны. Так, может, в соках всё не так уж и хорошо? С этим вопросом мы обратились к диетологам, а заодно попросили их назвать самые полезные и самые вредные соки.
Овощные соки лучше фруктовых?
В овощных соках, конечно, меньше фруктозы, они менее сладкие и поэтому, кажется, более полезные. К тому же фруктовые соки часто осветляют. Осветленные соки и хранятся дольше (два года вместо одного в случае с неосветленными), и выглядят аппетитнее. Но содержание ценных веществ в них уменьшается в пять раз. Наконец, их не рекомендуют детям, старикам и всем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником. Но диетологи не торопятся говорить, что овощные соки однозначно полезнее фруктовых: в каждом есть свои плюсы и свои минусы.
Свежевыжатые соки лучше всего?
Да, они полезнее всех остальных, но слишком высокие ставки на них диетологи тоже не делают.
— К сожалению, в свежевыжатых соках нет пищевой клетчатки, той самой, которая нужна для нормальной работы кишечника, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Конечно, там больше количество витаминов, минералов, фитонутриентов. Но при условии, что сок только что был отжат и его употребили за 10–15 минут. Иначе в последующем витамины разрушаются. Ну и, конечно, такие соки надо разводить. Потому что калорийность достаточно высокая, высокий гликемический индекс, достаточно жесткое раздражение эмали зубов. Такие соки неблагоприятно действуют на пациентов гастропрофиля, с заболеваниями желудка и поджелудочной железы, гастритами, язвенными болезнями. Также это скажется на работе кишечника, повышенном газообразовании.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Какие соки самые полезные?
Все соки улучшают иммунные процессы и обмен веществ, но у каждого из них есть своя «специализация». Например, морковный благотворно влияет на зрение, капустный очищает слизистую желудка, а ананасовый пригодится для похудения. Главное, помнить, что лечиться соками или устраивать себе соковую диету — не лучшая идея.
— Не пытайтесь чистить организм соком и не садитесь на соковую диету, чтобы похудеть, — предупреждает Галина Барташевич. — Начинаем с самого простого: диета — не наказание, на ней не сидят, это образ жизни. Конечно, лучше есть фрукты и овощи, чем пить соки. Мы должны их жевать, получать растительную клетчатку.
Несмотря на то, что у каждого сока есть свои особенности, вместе с диетологом Ириной Бородиной мы составили топ-5 самых полезных.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Огуречный сок диетолог поставила на первое место, потому что это отличное мочегонное средство, содержит большое количество клетчатки и мало калорий, к тому же он редко вызывает аллергические реакции.
— Второе место — томатный сок. Содержит ликопин, который играет важную роль в противоопухолевой активности. Новые исследования показали, что потребление ликопина уменьшает риск развития онкологических заболеваний. Томатный сок в рационе мужчин снижает вероятность заболеть раком простаты, — говорит Ирина Бородина. — Третье место — яблочный сок. Он содержит железо, большое количество пектина, является эффективным мочегонным и желчегонным средством.
На четвертой позиции закрепился банановый сок. Как отличный источник калия и пектинов. Мякоть бананов содержит в себе много воды (около 80%), пектиновых веществ, клетчатки, крахмала, белков, углеводов и других полезных веществ. Из витаминов в ней можно встретить провитамин А, В1, В2, В6, РР и Е. Есть в мякоти банана соли кальция, железа, натрия, фосфора и магния. Точно так же, как и яблоки, бананы очень часто используются для приготовления детского питания. Но не стоит забывать, что банановый сок — высококалорийный.
Замыкает пятерку свекольный сок.
— Свежевыжатый свекольный сок содержит много железа, — говорит Ирина Бородина. — Также известно благотворное влияние свекольного сока на состояние кожи. С его помощью улучшается цвет лица, выравнивается рельеф. Содержит большое количество антиоксидантов. Однако свекла — пищевой аллерген.
Свекольный сок не рекомендуется тем, кто страдает язвой желудка, заболеваниями двенадцатиперстной кишки и почек. Кроме того, злоупотребление свекольным соком может привести к головокружению, учащенному сердцебиению, тошноте, рвоте, общему недомоганию. Но в этом случае надо выпить очень-очень много сока.
Какой сок самый вредный?
Вредных соков набралось не так много. Основные претензии к этой категории — сладость и кислотность. Например, отличительная черта виноградного сока — высокое содержание калия и сахара. Его рекомендуют пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто занят умственным трудом. В то же время, если у вас ожирение, сахарный диабет, язва желудка или воспаление двенадцатиперстной кишки, о виноградном соке вам лучше забыть.
Цитрусовые соки славятся своей пользой для здоровья, а про витамин С в их составе не слышал только глухой, но исследование, опубликованное в Журнале клинической онкологии, показало, что у людей, налегающих на цитрусовый сок и фрукты, повышается риск развития меланомы. Повышается этот риск из-за природных соединений, которые называются псораленами. Они поглощают ультрафиолетовое излучение, что, в свою очередь, может увеличить повреждение ДНК от УФ-излучения. Однако специалисты отмечают, что псоралены в цитрусовых сами по себе меланому не вызывают. Здесь нужна комбинация псораленов и значительного воздействия ультрафиолета. То есть, грубо говоря, попивая грейпфрутовый сок, лежа в солярии, вы навредите себе куда больше.
И всё-таки больше всего вопросов к цитрусовым — по части аллергий.
— Вред цитрусовых чаще обусловлен пищевой аллергией вследствие территориальной чужеродности этих фруктов для населения России, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Замыкает рейтинг вредности гранатовый сок. Да, он повышает гемоглобин, регулирует работу ЖКТ, оказывает мочегонное, желчегонное, противовоспалительное и антисептическое действие. Но при этом он содержит много кислот, раздражающих слизистую желудка и разрушающих зубную эмаль. Гранатовый сок противопоказан пациентам с язвой, гастритом и панкреатитом. Ну а еще в этом соке предостаточно танинов — вяжущих компонентов, которые могут привести к дискомфорту, изжоге и запорам.