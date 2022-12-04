Еще по одной: выбираем алкоголь по группе крови и выясняем, какая из них склонна к пьянству

Совсем скоро наступят новогодние праздники, а в такие дни народ что любит делать? Конечно же, выпивать и веселиться. Культурно, без лишних возлияний и дебоширства, умеренно (помним, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью). В последнее время распространилась интересная теория: предрасположенность человека к тому или иному виду алкоголя зависит от группы крови. Нет абсолютно никаких доказательств того, что это может оказаться правдой, но мы решили поделиться с вами этими наблюдениями. Совпадает сказанное с действительностью или нет, каждый определит для себя сам.
Первая группа
Обладатели этой группы могут без опасения и каких-либо серьезных проблем пить пиво. Допустимы красные и белые вина, но в небольшом количестве — это связано с повышенным уровнем кислотности в организме. Для людей с первой группой крови это представляет особую опасность из-за предрасположенности к проблемам работы желудочно-кишечного тракта. По этой же причине людям с первой группой крови лучше отказаться от крепких алкогольных напитков, так как они тоже повышают кислотность желудочного сока.
Вторая группа
Люди со второй группой крови больше остальных склонны к алкоголизму — этот феномен объясняют недостатком глюкозы в организме. Организм, ощущая дефицит сахара, на подсознательном уровне пытается его компенсировать и заставляет человека тянуться к бутылке со спиртным. Кроме того, обладателям такого типа крови очень просто сбросить стресс путем употребления горячительного, и со временем это превращается в поведенческую модель.
Обладателям второй группы крови рекомендуют пить красное вино в умеренных количествах — только в этом случае эффект, производимый на организм, будет положительным. Напиток способствует растворению холестериновых бляшек и улучшению работы ЖКТ. Под запретом крепкий алкоголь, в том числе и спиртовые настойки. Также опасен газированный алкоголь — так что, увы, никакого шампанского на Новый год.
Третья группа
Люди с третьей группой крови отличаются сильным организмом и часто полагают, что могут переварить абсолютно любой алкоголь. Но у них при любых излишествах в кишечнике будут накапливаться токсины, которые в результате пагубно скажутся на работе печени и сердца. Так что затяжная вечеринка со шведским алкогольным столом рано или поздно вам аукнется. Вывод: исключить весь алкоголь крепче 20 градусов. Если очень надо — можно выпить немного вина.
Четвертая группа
Самыми устойчивыми к алкоголю называют «универсальных реципиентов» — людей с четвертой группой крови. Делаем вывод, что этим счастливчикам можно пить всё что душа пожелает, главное — не переборщить с количеством: от больной головы утром номер группы крови не спасет.
Что еще полезно знать
На восприимчивость к алкоголю, кроме группы крови, влияют стресс, вес, состояние печени. Кроме того, есть еще один интересный фактор — способность организма вырабатывать специальный фермент, расщепляющий алкоголь. Так, у народов Крайнего Севера, как известно, такой фермент не вырабатывается вообще, поэтому они быстро пьянеют и быстро спиваются. Обращали внимание?
Еще одна теория, связанная с алкоголем: отказ от спиртного может продлить жизнь на 28 лет. Откуда взялась цифра, неясно, но то, что это волевое решение положительно сказывается на здоровье, напоминать не нужно. Коллеги из 74.RU выяснили, что будет, если на 30 дней завязать с алкоголем, — пять последствий и один трезвый эксперимент.
Что еще почитать
Какое шампанское купить на Новый год? Слепая дегустация 7 сухих игристых вин (победитель удивил).
В новосибирских магазинах появилось вино нового урожая — на неделю раньше обычного срока.
«Джонни Уокер» местного разлива: в России начинается дефицит импортного алкоголя — чем его заменят.