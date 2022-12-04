Еще по одной: выбираем алкоголь по группе крови и выясняем, какая из них склонна к пьянству

Совсем скоро наступят новогодние праздники, а в такие дни народ что любит делать? Конечно же, выпивать и веселиться. Культурно, без лишних возлияний и дебоширства, умеренно (помним, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью). В последнее время распространилась интересная теория: предрасположенность человека к тому или иному виду алкоголя зависит от группы крови. Нет абсолютно никаких доказательств того, что это может оказаться правдой, но мы решили поделиться с вами этими наблюдениями. Совпадает сказанное с действительностью или нет, каждый определит для себя сам.

