В новосибирских магазинах появилось вино нового урожая — на неделю раньше обычного срока

Молодое вино Beaujolais Nouveau (Божоле Нуво) 2022 года появилось на полках новосибирских магазинов раньше традиционных сроков. Официальный старт продаж для него — третий четверг ноября.
Божоле Нуво под брендом Жорж Дюбёф первым замечено на полках в гипермаркете «Ашан» ещё в минувшую пятницу. Пока оно стоит просто в разделе вин из Франции, потому что официальный старт продаж «нового вина» по традиции должен состояться только 17 ноября (третий четверг ноября). Обычно торговые сети и рестораны вовсе воздерживались от продаж Божоле Нуво до этой даты, поскольку этого требовал поставщик, но в этом году, видимо, торговцы решили не соблюдать этих условностей.
Одной из причин такой смелости могла стать довольно высокая цена молодого вина. В «Ашане», например, оно стоит 1485 рублей (24,3 евро). Во Франции за эту цену можно купить уже вино из Бургундии (регион с самими высокими средними ценам на вино в мире). Цена на молодое Божоле от Дюбёфа в иностранных интернет-магазинах и винных сайтах начинается от 11 долларов (674 рубля). Средняя же цена этого вина в минувшие годы по данным сервиса Vivino составляла 6,45 евро (394 рубля). Найти Божоле Нуво этого года в других сетях не удалось, но на сайте Metro Cash&Carry доступно вино этого же производителя прошлого года по цене 1199 рублей.
Сколько оно будет стоить в среднем в Новосибирске после официального старта продаж сказать пока трудно, однако в ещё одном магазине (винный бутик Bonwin), где так же уже начали продавать молодое вино, Божоле Нуво того же производителя стоит уже 1299 рублей. О том, что молодое вино прибыло, сообщает и сайт сети «Красное и Белое». В сообщении, впрочем, не указана цена и есть предупреждение, что найти это вино можно будет не в каждом магазине.
Особенность Божоле Нуво с точки зрения технологии состоит в том, что при его производстве используется так называемая углекислотная мацерация (брожение начинается внутри неповрежденных ягод). Это позволяет вину набрать нужный уровень алкоголя быстрее, чем при обычной мацерации (когда виноградный сок бродит после отжима его из ягод). Полученное таким образом вино, как правило, не предназначено для хранения более полугода.
Сначала традиция открывать торжественно первые бочки во второй половине ноября появилась в самом регионе Божоле. А затем негоциантская компания Доржа Дюбёфа решила сделать из этого местного праздника инструмент для продвижения недорого и, как правило, не предназначенного для длительного хранения вина.
Сегодня своё молодое вино делают во многих странах, в том числе и в России. Самый известный и последовательный отечественный производитель такого продукта это предприятие «Кубань-Вино». В этом году, например, в серии молодого вина предприятие выпустило целых пять наименований (сухое красное «Саперави», сухое белое «Ркацители», а так же игристые вина «Рислинг», «Мускатное» и «Красностоп»). В Новосибирске молодое вино из Тамани можно купить, например, в «Ленте». Красное, сухое стоит там 449 рублей.
В прошлом году НГС проводил слепую дегустацию молодого вина в которой приняли участие два французских образца и один российский.