В новосибирских магазинах появилось вино нового урожая — на неделю раньше обычного срока

Молодое вино Beaujolais Nouveau (Божоле Нуво) 2022 года появилось на полках новосибирских магазинов раньше традиционных сроков. Официальный старт продаж для него — третий четверг ноября.



Божоле Нуво под брендом Жорж Дюбёф первым замечено на полках в гипермаркете «Ашан» ещё в минувшую пятницу. Пока оно стоит просто в разделе вин из Франции, потому что официальный старт продаж «нового вина» по традиции должен состояться только 17 ноября (третий четверг ноября). Обычно торговые сети и рестораны вовсе воздерживались от продаж Божоле Нуво до этой даты, поскольку этого требовал поставщик, но в этом году, видимо, торговцы решили не соблюдать этих условностей.