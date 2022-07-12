«Джонни Уокер» местного разлива: импортный алкоголь уходит из России — чем его решили заменить
Зарубежные алкогольные бренды начали пропадать с полок магазинов и из баров — их аналоги вызывают вопросы
Новосибирским любителям шотландского виски, ямайского рома и австралийского вина придется переходить на альтернативные напитки или приготовить на их покупку еще больше денег. После ухода с рынка мировых гигантов, которым принадлежат практически все известные марки, российские дистрибьюторы вынуждены налаживать новые каналы поставок. Тем временем возникающий вакуум уже стараются как могут заполнить отечественные производители. Что происходит с рынком импортного алкоголя, выяснил обозреватель НГС Стас Соколов.
Пропавший импорт
Первые перебои с поставками импортного алкоголя возникли еще в марте, когда рубль отправился в неконтролируемое (как тогда многим показалось) падение. Тогда многие компании, по словам новосибирских рестораторов, просто приостановили почти все отгрузки, чтобы дождаться определенности.
Доллар давно откатился на уровень пяти — шестилетней давности, и даже недавняя небольшая просадка рубля общей картины не изменила. Но теперь у рестораторов (и любителей выпить чего-нибудь непростого) появились новые проблемы.
Особенно придирчивые посетители новосибирских заведений стали в последнее время замечать перемены, которые менее внимательному посетителю могут не броситься в глаза. Взять, например, коктейли. В их составе довольно часто используется джин. Но джин бывает разный и продается по разной цене. И вот уже заведение, которое использовало довольно дорогой «Бомбей», переходит на более дешевый (хотя тоже импортный). А в заведениях попроще и вовсе в ход пошла продукция российских производителей, которая стоит как минимум вдвое дешевле. И это только верхушка айсберга.
Шеф-сомелье Денис Кононов говорит, что проблемы с поставками сейчас уже куда меньше связаны с одним только курсом рубля.
— Прежде вся логистика при винном импорте шла через Ригу, где на бутылки централизованно клеили российские акцизные марки и, если нужно, контрэтикетки на русском языке. После чего товар фурами везли уже в Россию. Сейчас большое количество этих фур застряло на границе.
По словам Дениса Кононова, из ресторанных карт также исчезает итальянское вино из сорта «Пино Гриджио». Пока есть, но скоро закончится португальское «Вино Верде» — одноименный регион уже прекратил поставки в Россию. Оба этих примера касаются вовсе не элитных, а самых что ни на есть массовых вин. Но главной жертвой станет разнообразие в целом.
— Мы уже видим, что импортеры сокращают свои линейки, убирая из них всё, что нельзя продать достаточно быстро и в больших объемах, — говорит эксперт.
В результате уже сегодня ощущается дефицит по многим наименованиям, причем дефицит этот может быть и локальным.
— К нам недавно в одно из новосибирских заведений заходили гости из Москвы и удивились наличию ирландского виски Jameson. В столице во многих барах он просто кончился. Так люди купили те несколько бутылок, что были, — рассказал Денис Комлев.
С другой стороны, именно Москва сейчас «сжирает» значительную часть тех поставок и запасов, которые есть на складах российских дистрибуторов. Это огромный и самый платежеспособный во всей стране рынок, и любой торговец в случае возникновения дефицита, конечно же, предпочтет клиентов из столицы.
Бренды уходят
Более существенным (хотя и не столь заметным пока потребителям) ударом по рынку стало прекращение (или сокращение объемов) работы в России крупных глобальных компаний: Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, LVMH и других. На практике это означает, что официальные поставки многих известных брендов или уже остановлены или это может случиться в любой момент.
Теоретически прекращение официальных поставок можно компенсировать за счет так называемого параллельного импорта. То есть когда российская компания просто покупает товар у дистрибутора в стране, куда его поставляют официально. Именно так, собственно, весь рынок и работал в
На заре капитализма в России просто не было еще значительного и устойчивого спроса, но торговать с Россией были готовы все. И как только продажи на российском рынке достигли нужного уровня, сюда пришли и глобальные компании. Сейчас уход из России западного бизнеса связан с вводимыми против России санкциями и ограничениями, причем зачастую эти ограничения вводят сами глобальные компании. И потенциальные продавцы исчезнувшего с российского рынка товара в сопредельных странах (например, в Казахстане) будут опасаться сами оказаться под ударом.
В поисках заменителей
Рестораторы, конечно, не сидят сложа руки и уже ищут замену выпавшим позициям. Проще это делать, конечно, с вином, где огромный выбор вариантов и посетителю всегда можно предложить что-то более или менее соответствующее его потребностям.
Так, по словам, Дениса Кононова, сейчас многие активней заинтересовались Арменией. Еще недавно эта страна была известна широкой публике преимущественно своими коньяками, но сейчас российский массовый потребитель открывает для себя и местное вино. Ощутимо подрос спрос и на продукцию российских виноделов. Тем более что в эту отрасль в последние годы были инвестированы значительные средства, и теперь такие крупные производители, как «Кубань Вино» и «Фанагория», способны предложить вина из довольно широкого спектра сортов винограда.
Шеф-бармен Иван Чекмарев отмечает обилие российского джина, рома, вермутов, которые появились на рынке совсем недавно. Стоят они куда дешевле аналогичных напитков известных брендов, но и качество пока не радует.
— Мы регулярно что-то пробуем и пришли к тому, что если нужно, то апероль (итальянский горький аперитив. — Прим. ред.) или вермут лучше уж сделать самим, — считает эксперт. — То, что происходит на рынке, — это очень интересно. Когда я вижу на полке челябинский выдержанный ром, то у меня возникает вопрос: когда его успели выдержать-то?
Но если российские версии джина, сделанного легально, могут разве что не устроить тонких ценителей, то вот с контрафактом ситуация иная. Участники рынка говорят, что заведения уже начинают получать заманчивые предложения приобрести партию популярных брендов по пугающе низким ценам. Бутылка якобы шотландского виски может стоить в пределах 400–500 рублей. Но где эта бутылка была изготовлена, а главное, что в нее налито — большой вопрос.
В начале мая редакция НГС сама решила рискнуть здоровьем и попробовать российские аналоги известных напитков. Едва начатые в процессе дегустации бутылки потом еще долго стояли невостребованными в редакционном холодильнике.