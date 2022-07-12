«Джонни Уокер» местного разлива: импортный алкоголь уходит из России — чем его решили заменить

Пропавший импорт

Первые перебои с поставками импортного алкоголя возникли еще в марте, когда рубль отправился в неконтролируемое (как тогда многим показалось) падение. Тогда многие компании, по словам новосибирских рестораторов, просто приостановили почти все отгрузки, чтобы дождаться определенности.

Доллар давно откатился на уровень пяти — шестилетней давности, и даже недавняя небольшая просадка рубля общей картины не изменила. Но теперь у рестораторов (и любителей выпить чего-нибудь непростого) появились новые проблемы.

