Зачем китайские долгожители пьют много горячей воды (нам стоит перенять эту привычку)

Средняя продолжительность жизни в Китае в 2022 году выросла до 78,2 года, тогда как в России этот показатель равен 70,06 года (данные по обоим полам). Конечно, эти цифры зависят от комплекса факторов, но не последнюю роль в обретении долголетия играет питание и образ жизни в целом. Наши коллеги из MarieClaire и редакция Городских порталов спросили у экспертов, в чем же секрет.
Одной из главных составляющих крепкого здоровья, по мнению китайцев, является регулярное употребление горячей воды. Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко объясняет, горячая вода действительно ускоряет метаболизм и улучшает выделение соков желудка и поджелудочной железы, отхождение желчи, то есть запускает работу желудочно-кишечного тракта. Употребляя горячую воду, вы способствуете выведению из организма токсинов и вредных веществ, а это, в свою очередь, помогает организму дольше поддерживать в норме свои функции, быть молодым и здоровым.
Сколько нужно пить?
Существует бессчетное количество формул, по которым рассчитываются нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это необязательно вода. На самом деле всё гораздо проще.
— Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров — пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий — и различается в разных обстоятельствах, — рассказывала врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы» Вероника Черанева. — Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.
Насколько вода должна быть горячей?
В Китае верят, что большинство болезней связано исключительно с переохлаждением. Поэтому любую простуду они начинают лечить с питья простой горячей воды. Употребление теплой жидкости действительно положительно сказывается на состоянии респираторной системы организма человека и способствует более быстрому выведению слизи и мокроты. Плюс к этому при сильной простуде повышается температура, и тело начинает выделять пот, а обильное питье горячей воды быстро восполняет потерю водного баланса в организме.
Инна Кононенко называет еще одним полезным свойством горячей воды то, что она помогает быстрее избавиться от переутомления и состояния стресса. Если употребление горячей воды совместить с водными процедурами, организм придет в норму куда быстрее. Горячие ванны помогают в борьбе с тревожностью и бессонницей. Объясняется это довольно просто: за счет согревающего эффекта сосуды расширяются, кровяное давление повышается, и мозг начинает получать больше кислорода, что, в свою очередь, очень полезно для уставшего организма.
Помимо всего прочего, употребление горячей воды помогает укрепить иммунную систему организма и увеличить сопротивляемость организма болезням и вирусам.
В Китае часто начинают утро со стакана горячей воды. Считается, что именно горячая вода помогает запустить не только ваш желудок, но и организм в целом. Вода должна быть правильной температуры (40–60 градусов). Лучше пить щелочную воду, то есть с pH 8,8–9,2.
Если вода щелочная, это будет указано на этикетке. Также есть приборы, делающие воду щелочной. При этом важно не кипятить воду для приготовления горячих напитков, а просто нагревать ее — так вода не лишится кислорода и других газов, которые есть в ее составе.
Питание: рыба — и точка
Рацион и режим питания тоже занимают особое место в жизни китайцев.
— Многие удивятся, но секрет долголетия скрывается в обыкновенной рыбе, а точнее, в тунце. Он очень полезен из-за высокого содержания витаминов и минералов. Также тунец богат селеном, фосфором, железом и магнием, которые комплексно помогают поддерживать организм. Витамины и кислоты, содержащиеся в этом представителе семейства скумбриевых, также способствуют сохранению здоровья и молодости, — объясняет врач медико-профилактического направления Леонид Булычев.
Также тунец полезен для сердца. Из-за высокого уровня омега-3 кислот при его употреблении происходит снижение холестерина в сосудах. По мнению эксперта, люди, которые употребляют большое количество рыбы, в том числе и тунца, имеют меньше рисков развития ишемической болезни сердца.
Также употребление тунца может способствовать снижению давления. Всё дело в калии, который улучшает общее здоровье и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Еще этот элемент может противостоять развитию атеросклероза.
Богатый набор витаминов в рыбе (группы А, В12, В6, С и D) помогает защитить организм от свободных радикалов. Также в нем есть железо, магний, калий и натрий. А в полосатом тунце содержатся еще цинк и марганец, которые считаются антиоксидантами. Это делает его невероятно эффективным профилактическим средством от некоторых форм рака.
Не хуже с этими задачами справляется и лосось. Долгожители по всему миру любят лосось — его едят даже те, кто обычно питается растительной пищей. Лосось содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают снизить уровень хронического воспаления.
Правило 80/20: названа секретная привычка долгожителей самого здорового острова в мире
Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. А еще, конечно же, долголетием славятся жители Японии, а именно острова Окинава. Мы узнали, какая полезная привычка есть почти у всех жителей острова.
Секрет в том, что японцы серьезно относятся к своему образу жизни. Они тщательно следят за тем, что, а главное — как они едят. Завтракают, обедают и ужинают они медленно, оставляя на тарелке около 20% порции.
Так и работает правило 80/20, за счет долгой трапезы у желудка есть время передать в мозг сигнал о том, что он полон. Это помогает предотвратить переедание, ведь эти 20% недоеденного блюда могут сыграть ключевую роль в процессе контроля массы тела.
Сам термин 80/20 существует и соблюдается японцами уже несколько веков: правило основано на конфуцианской практике «Хара хати бу» («Ешьте, пока не насытитесь на 80 процентов»). Строго ограничивать себя необязательно: достаточно просто чуть сократить количество потребляемого и добавить в тарелку больше овощей и зелени.
Кстати, особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперты рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.
Долгожители Окинавы, например, обожают блюда из шпината, листьев горчицы, сладкого картофеля и тофу. Они едят свинину, рыбу, птицу, курицу и другое мясо, но обычно оно составляет меньшую часть рациона. Здесь также действует правило 80/20: 80% блюда — растительные продукты, 20% — животный белок.
Секреты японских долгожителей
По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживает более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается. Недавно мы пытались выяснить, в чем секрет японского долголетия.
Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следит за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращается к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.
Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.
Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.
Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможности позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.
К слову, в прошлом году умерла самая пожилая жительница планеты, японка Канэ Танака, ей было 119 лет, и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. По информации СМИ, она скончалась в больнице города Фукуока из-за преклонного возраста.
Канэ рассказывала журналистам, что в доме престарелых, где она жила, был строгий режим. А секретом своего долголетия японка называла ранний подъем, хорошую еду и занятия математикой.
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