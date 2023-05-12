Лучше косметолога: всего одна простая привычка, которая поможет выглядеть (и чувствовать себя) на 10 лет моложе

Влияние воды на работу различных органов сложно переоценить. Вода отвечает за гидратацию организма, транспортировку кислорода, выведение шлаков и токсинов, а также ускоряет процессы регенерации, тем самым оказывает прямое воздействие на сохранение красоты, молодости и здоровья.

— Организм человека преимущественно состоит из воды. В разном возрасте процент жидкости в теле отличается: в теле младенца — 80% воды, у взрослого человека — 65%, у пожилого — 40%. Поэтому с возрастом особенно важно соблюдать водный баланс, и даже если чувства жажды нет, нужно пить в течение дня маленькими глотками чистую негазированную воду, — советует терапевт-диетолог Артем Хачатрян.