Лучше косметолога: всего одна простая привычка, которая поможет выглядеть (и чувствовать себя) на 10 лет моложе

Почему-то, когда встает вопрос об омоложении, все говорят про филлеры, нити, подтяжки и аппаратную косметологию. Самые смелые даже обсуждают пластическую хирургию. А вот простые способы, которые давно известны, мы игнорируем, так уж устроен человеческий мозг. Наши коллеги из Marie Claire спросили у эксперта, какая привычка поможет улучшить внешний вид не хуже походов к косметологу.
Влияние воды на работу различных органов сложно переоценить. Вода отвечает за гидратацию организма, транспортировку кислорода, выведение шлаков и токсинов, а также ускоряет процессы регенерации, тем самым оказывает прямое воздействие на сохранение красоты, молодости и здоровья.
— Организм человека преимущественно состоит из воды. В разном возрасте процент жидкости в теле отличается: в теле младенца — 80% воды, у взрослого человека — 65%, у пожилого — 40%. Поэтому с возрастом особенно важно соблюдать водный баланс, и даже если чувства жажды нет, нужно пить в течение дня маленькими глотками чистую негазированную воду, — советует терапевт-диетолог Артем Хачатрян.
Дело в том, что при нехватке влаги снижается способность к детоксикации, что в свою очередь может привести к серьезным заболеваниям и негативно отразиться на внешнем виде. Токсины, которые задержались в организме, часто становятся причиной кожных высыпаний и провоцируют появление морщин и сухость кожи. Волосы тоже страдают: при недостатке влаги кончики начинают сечься, появляется перхоть, волосы тускнеют и теряют эластичность.
Эксперт напоминает: вода также способствует расщеплению жиров и помогает в работе кишечника, тем самым очищает организм и уберегает от ненавистных лишних сантиметров.
Можно сделать вывод, что если нам удастся соблюдать водный баланс в течение длительного времени, то есть шанс выглядеть и чувствовать себя моложе примерно лет на 5–10. Неплохой бонус за выпитый стаканчик воды.
Недавно мы писали о секретной привычке долгожителей самого здорового острова в мире — у них есть правило 80/20, которое соблюдают почти все активные бабушки и дедушки.
Сколько воды нужно пить в день
Мифу о том, что человеку нужно выпивать минимум два литра воды в день, не так уж и много лет, но всё человечество в него охотно верит. Недавно мы разбирались вместе с диетологами, сколько на самом деле жидкости нужно человеку и считается ли ею только вода. Может быть, подойдет и суп?
Существует бессчетное количество формул, по которым рассчитываются нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на массу тела в кг. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это не обязательно вода. На самом деле всё гораздо проще.
— Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров — пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий — и различается в разных обстоятельствах, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы» Вероника Черанева. — Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям, питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кофе, суп или чай могут заменить воду?
В том-то и дело, что под жидкостью диетологи подразумевают практически всё. Сюда входят и фрукты, и овощи, и супы, и молоко. Огурец, например, на 95% состоит из воды, а салат айсберг — на 98%.
— Общее потребление жидкости включает не только воду, но и суп, чай, компот, кофе, квас, кефир, жидкость овощей и фруктов и та, которую мы получаем с едой. Например, в твороге до 70% воды, — говорит Вероника Черанева.
Единственное, диетологи обращают внимание на то, что восполнять жидкость в организме все-таки лучше всего водой, потому что в ней нет калорий и добавок. В отличие от разных соков, морсов, смузи и прочих напитков, вода максимально инертна и не оказывает влияния на желудок. А любая жидкость, которая содержит сахар, клетчатку или экстрактивные вещества, стимулирует выработку желудочного сока.
Нужно ли начинать день со стакана воды?
Привычка пить воду по утрам натощак считается безумно полезной, но на самом деле может привести даже к раку. Всё дело в температуре. Холодную воду натощак не рекомендуют пить, если у вас проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой. Слишком горячая вода (с температурой выше 65 градусов, но вряд ли вы каждый раз ее измеряете), если пить ее регулярно, повреждает слизистую пищевода, а из-за слишком частых ожогов будет появляться всё больше аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.
А вообще воду диетологи советуют пить между приемами пищи и за 15–20 минут перед едой.
— Воду надо пить только теплую, потому что холодная, наоборот, может спровоцировать повышение аппетита, — говорит диетолог Ирина Бородина. — Или зеленый чай. Это на самом деле у некоторых отбивает аппетит, заполняет желудок. Рецепторы говорят мозгу, что вроде как в желудке что-то есть, и это может перебить аппетит. А вот кофе натощак лучше не пить. Зачастую это, наоборот, провоцирует всплеск аппетита. Поэтому очень многим, кто пропускает завтрак и обходится чашечкой кофе, потом в течение дня хочется всё время есть.
Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.
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