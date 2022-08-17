Новосибирцы снова должны будут носить маски: рассказываем, кто и где
Масочный режим вводят из-за роста числа заболевших ковидом
Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Новосибирской области рекомендовал носить маски в общественном транспорте. Также их советуют носить сотрудникам организаций, которые работают с людьми.
— Это связано с ростом количества заражений — за последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев
В правительстве отметили, что сейчас продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, готовится вакцинация от гриппа.
Накануне стало известно, что масочный режим для сотрудников и посетителей ввели в мэрии Бердска. Режим вернули и в Республике Алтай из-за роста заболеваемости ковидом.