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Новосибирцы снова должны будут носить маски: рассказываем, кто и где

Масочный режим вводят из-за роста числа заболевших ковидом

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Пока ношение масок носит рекомендательный характер

Пока ношение масок носит рекомендательный характер

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Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Новосибирской области рекомендовал носить маски в общественном транспорте. Также их советуют носить сотрудникам организаций, которые работают с людьми.

— Это связано с ростом количества заражений — за последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ, — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства НСО «Новосибирь», оно опубликовано 17 августа.

В правительстве отметили, что сейчас продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, готовится вакцинация от гриппа.

Накануне стало известно, что масочный режим для сотрудников и посетителей ввели в мэрии Бердска. Режим вернули и в Республике Алтай из-за роста заболеваемости ковидом.

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