Масочный режим вернули в Республике Алтай из-за резкого роста заболеваемости COVID-19
Маски рекомендовано носить в транспорте, магазинах, вокзалах, аэропортах
Жителям Республики Алтай снова рекомендовали носить маски в общественных местах из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
— В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За первую неделю августа заболели 390 человек, на прошедшей неделе зафиксировано 468 заболевших, рост составил 20%, — цитируют пресс-секретаря главы региона Михаила Максимова «РИА Новости».
Пресс-секретарь уточнил, что решением оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были внесены изменения в антиковидное распоряжение главы региона.
Роспотребнадзор 11 августа заявил, что в России обнаружено шесть случаев штамма дельтакрон. В ведомстве штамм назвали гибридным и отметили, что пока он не доминирует — шестерых пациентов выявили почти за полтора месяца, с начала июля. И все они перенесли болезнь в легкой форме. Тем не менее новый штамм, конечно, многих беспокоит — предыдущие «новинки» коронавируса оказывались то более летальными, то более заразными. Мы поговорили с врачами о том, что известно о новом штамме.