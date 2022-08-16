В мэрии Бердска ввели масочный режим для сотрудников и посетителей

Жителям Республики Алтай накануне снова рекомендовали носить маски в общественных местах из-за резкого роста заболеваемости ковидом.



Роспотребнадзор 11 августа заявил, что в России обнаружено шесть случаев штамма дельтакрон. Мы поговорили с врачами о том, что известно о новом штамме.

