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В мэрии Бердска ввели масочный режим для сотрудников и посетителей

В связи с ростом заболеваемости такое указание дал мэр Евгений Шестернин

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Произошел рост заболеваемости на 12% среди взрослых и на 15% у детей за минувшую неделю

Произошел рост заболеваемости на 12% среди взрослых и на 15% у детей за минувшую неделю

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Сотрудникам мэрии Бердска с 16 августа рекомендовали носить на работу маски. Об этом заявил глава города Евгений Шестерни на расширенном аппаратном совещании 15 августа.

— Не стоит путать с введением общего масочного режима. Это исключительно внутренняя рекомендация для сотрудников. Впрочем, она распространяется и на лиц, которые записаны на личный прием в городскую администрацию. То есть распоряжение регламентирует ношение масок исключительно в мэрии Бердска, — пояснили НГС в пресс-центре администрации Бердска.

Помимо масочного режима в мэрии вернули входную термометрию.

Жителям Республики Алтай накануне снова рекомендовали носить маски в общественных местах из-за резкого роста заболеваемости ковидом.

Роспотребнадзор 11 августа заявил, что в России обнаружено шесть случаев штамма дельтакрон. Мы поговорили с врачами о том, что известно о новом штамме.

КоронавирусМасочный режимКоронавирусные ограничения
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