В мэрии Бердска ввели масочный режим для сотрудников и посетителей
В связи с ростом заболеваемости такое указание дал мэр Евгений Шестернин
Сотрудникам мэрии Бердска с 16 августа рекомендовали носить на работу маски. Об этом заявил глава города Евгений Шестерни на расширенном аппаратном совещании 15 августа.
— Не стоит путать с введением общего масочного режима. Это исключительно внутренняя рекомендация для сотрудников. Впрочем, она распространяется и на лиц, которые записаны на личный прием в городскую администрацию. То есть распоряжение регламентирует ношение масок исключительно в мэрии Бердска, — пояснили НГС в пресс-центре администрации Бердска.
Помимо масочного режима в мэрии вернули входную термометрию.
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