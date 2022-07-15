Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области
С начала сезона зарегистрировали 79 случаев заболевания
С начала эпидсезона от клещевого энцефалита в Новосибирской области умерло 4 человека. Такие данные приводит ГУ МЧС региона.
— По состоянию на 14 июля в медицинские учреждения обратились
В начале недели Роспотребнадзор сообщал о 73 случаях клещевого энцефалита. По словам Александра Щербатова, главы регионального Роспотребнадзора, чаще всего укусы фиксируют в Искитимском и Тогучинском районах и в Бердске. В Новосибирске — в Дзержинском и Ленинском районах.
Ранее НГС поговорил с врачами о том, за какие места клещи кусают людей чаще всего. Показываем на одной картинке.
По мнению врачей, самая опасная инфекция, которой можно заразиться от клещей, — клещевой энцефалит. Введение иммуноглобулина не дает 100% гарантии, поэтому врачи рекомендуют ставить прививки заранее.