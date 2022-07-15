Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

С начала эпидсезона от клещевого энцефалита в Новосибирской области умерло 4 человека. Такие данные приводит ГУ МЧС региона.

— По состоянию на 14 июля в медицинские учреждения обратились 13 628 человек по поводу укусов клещами. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвердился у 79 человек (4 человека умерли), боррелиозом заболели 104 человека, — сообщили в МЧС.



В начале недели Роспотребнадзор сообщал о 73 случаях клещевого энцефалита. По словам Александра Щербатова, главы регионального Роспотребнадзора, чаще всего укусы фиксируют в Искитимском и Тогучинском районах и в Бердске. В Новосибирске — в Дзержинском и Ленинском районах.