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Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

С начала сезона зарегистрировали 79 случаев заболевания

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Более 13 тысяч человек пожаловались на укусы клещей в этом сезоне

Более 13 тысяч человек пожаловались на укусы клещей в этом сезоне

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С начала эпидсезона от клещевого энцефалита в Новосибирской области умерло 4 человека. Такие данные приводит ГУ МЧС региона.

— По состоянию на 14 июля в медицинские учреждения обратились 13 628 человек по поводу укусов клещами. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвердился у 79 человек (4 человека умерли), боррелиозом заболели 104 человека, — сообщили в МЧС.

В начале недели Роспотребнадзор сообщал о 73 случаях клещевого энцефалита. По словам Александра Щербатова, главы регионального Роспотребнадзора, чаще всего укусы фиксируют в Искитимском и Тогучинском районах и в Бердске. В Новосибирске — в Дзержинском и Ленинском районах.

Ранее НГС поговорил с врачами о том, за какие места клещи кусают людей чаще всего. Показываем на одной картинке.

По мнению врачей, самая опасная инфекция, которой можно заразиться от клещей, — клещевой энцефалит. Введение иммуноглобулина не дает 100% гарантии, поэтому врачи рекомендуют ставить прививки заранее.

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