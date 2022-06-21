Где искать клеща: показываем на одной картинке, куда они присасываются чаще всего

В сезон загородного отдыха стоит помнить обо всех опасностях, которые он за собой несет, одна из них — клещи. При укусе клеща очень важно его вовремя найти и передать на анализ, чтобы разобраться, был ли клещ носителем боррелиоза и энцефалита, однако это не всегда легко — клещи любят прятаться. Мы выяснили у врачей, где именно искать присосавшегося клеща в первую очередь.