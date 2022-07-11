В НСО зафиксировали вдвое больше случаев клещевого энцефалита, чем в прошлом году
С начала года клещи укусили
В Новосибирской области клещевой энцефалит обнаружили у 73 человек. Этот показатель выше, чем в прошлом году.
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По словам Александра Щербатова, главы регионального Роспотребнадзора, чаще всего укусы фиксируют в Искитимском и Тогучинском районах и в Бердске. В Новосибирске — в Дзержинском и Ленинском районах.
Лабораторно подтверждены 73 случая клещевого энцефалита, что вдвое больше показателя прошлого года. Боррелиоз обнаружили у 95 человек — за тот же период 2021 года заболевших было в три раза меньше.
Ранее НГС поговорил с врачами о том, за какие места клещи кусают людей чаще всего. Показываем на одной картинке.