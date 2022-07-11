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Тема дняКогда в НСО ждут роста заболеваемости ковидом?
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В НСО зафиксировали вдвое больше случаев клещевого энцефалита, чем в прошлом году

С начала года клещи укусили 13 245 человек

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Боррелиоз обнаружили у 95 человек

Боррелиоз обнаружили у 95 человек

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В Новосибирской области клещевой энцефалит обнаружили у 73 человек. Этот показатель выше, чем в прошлом году.

— Зарегистрировано 13 245 укусов клеща. В общей сложности с подозрением на клещевой энцефалит было госпитализировано 200 человек, — рассказал во время оперативного совещания 11 июля министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

По словам Александра Щербатова, главы регионального Роспотребнадзора, чаще всего укусы фиксируют в Искитимском и Тогучинском районах и в Бердске. В Новосибирске — в Дзержинском и Ленинском районах.

Лабораторно подтверждены 73 случая клещевого энцефалита, что вдвое больше показателя прошлого года. Боррелиоз обнаружили у 95 человек — за тот же период 2021 года заболевших было в три раза меньше.

Ранее НГС поговорил с врачами о том, за какие места клещи кусают людей чаще всего. Показываем на одной картинке.

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МинздравРоспотребнадзорборрелиозклещэнцефалит
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