Он главный на пикнике: назван продукт, из-за которого женщины чаще болеют раком

Сравнив состояние здоровья всех этих женщин, ученые выяснили — те, кто придерживался четвертого типа питания, чаще заболевали раком прямой кишки. Справедливости ради стоит отметить, что число таких женщин было невелико, всего около процента.

— В любом случае эти данные имеют значение. Если у человека есть семейная предрасположенность к раку или он всерьез задумывается о профилактике, лучше ограничить потребление мяса, — говорит глава исследования доктор Диего де Жоргуи.