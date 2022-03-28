Больше не хищники: эндокринолог объяснила, зачем всем нужно раз в неделю отказываться от мяса

В последние годы многие люди принимают решение полностью отказаться от мяса. Как рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера» эндокринолог Ирина Филатова, периодически отказываться от мяса нужно всем людям — хотя бы на один день в неделю.
Ирина Филатова — врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог.
По словам эксперта, любое мясо переваривается долго и организм тратит на этот процесс много энергии. Периодический отказ от мяса даст отдохнуть кишечнику. Можно один раз в неделю устраивать «голодный день» — по словам Филатовой, это тоже принесет пользу здоровью.
При некоторых болезнях от мяса нужно отказаться вовсе. Например, при подагре. Как отмечает врач, у многих людей уровень мочевой кислоты подскакивает именно из-за большого количества красного мяса в рационе.
Однако тем, кто решил мясо вообще не есть, нужно следить за количеством белка в меню и за уровнем железа в крови. Важно помнить: совсем без белка наш организм не может, а растительный белок не может заменить животный.
Признаки дефицита белка в организме:
- Сухие, ломкие волосы;
- Слабый иммунитет;
- Мышечная слабость;
- Долгое заживление ранок;
- Остеопороз;
- Появление первых признаков анемии;
- Мешки под глазами, опухлости;
- Сухая кожа.
Другое мнение
Впрочем, не все согласны с идеей о пользе периодического отказа от мяса. Специалисты Роспотребнадзора, например, советуют пожилым людям есть мясо каждый день. Дело в том, что дефицит белка в старости приводит к появлению постоянной усталости, слабости. А основной источник белка — именно мясо.
По словам врачей, людям старше 60 лет очень важно каждый день есть блюда из мяса, рыбы или птицы. Один раз в неделю рекомендуют есть еще и печень. Недавно мы писали о 9 продуктах, которые любят долгожители. В списке есть чеснок, картофель, хлеб и помидоры, а стейки бодрые старички предпочитают готовить из лосося.
Полный отказ от мяса действительно может ударить по здоровью. Вегетарианцы могут страдать от дефицита витаминов В12, железа, йода и аминокислот.
Кстати
С мясом может быть еще одна проблема — многие размораживают его неправильно. Например, мясо и рыбу не стоит размораживать в горячей или теплой воде: так пропадет внешний вид, изменится вкус, а продукт может попросту свариться по краям. Также много споров по поводу вреда разморозки мяса и других продуктов в микроволновой печи.
— Постарайтесь использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновки, — советует кандидат медицинских наук, диетолог Татьяна Мажаева. — Потому что в разной посуде есть краски, которые содержат металл, свинец. Они могут мигрировать в пищевую продукцию. Кроме того, в некоторой посуде содержатся вещества, отрицательно влияющие на эндокринную систему, что со временем приводит к серьезным проблемам со здоровьем: аутоиммунным заболеваниям, астме, ожирению и даже некоторым видам рака. Поэтому всегда читайте руководство. Подробнее о правильной разморозке продуктов можно почитать здесь.
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