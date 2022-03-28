Больше не хищники: эндокринолог объяснила, зачем всем нужно раз в неделю отказываться от мяса

При некоторых болезнях от мяса нужно отказаться вовсе. Например, при подагре. Как отмечает врач, у многих людей уровень мочевой кислоты подскакивает именно из-за большого количества красного мяса в рационе.

Однако тем, кто решил мясо вообще не есть, нужно следить за количеством белка в меню и за уровнем железа в крови. Важно помнить: совсем без белка наш организм не может, а растительный белок не может заменить животный.

Признаки дефицита белка в организме:

Сухие, ломкие волосы;

Слабый иммунитет;

Мышечная слабость;

Долгое заживление ранок;

Остеопороз;

Появление первых признаков анемии;

Мешки под глазами, опухлости;

Сухая кожа.

Другое мнение

Впрочем, не все согласны с идеей о пользе периодического отказа от мяса. Специалисты Роспотребнадзора, например, советуют пожилым людям есть мясо каждый день. Дело в том, что дефицит белка в старости приводит к появлению постоянной усталости, слабости. А основной источник белка — именно мясо.

По словам врачей, людям старше 60 лет очень важно каждый день есть блюда из мяса, рыбы или птицы. Один раз в неделю рекомендуют есть еще и печень. Недавно мы писали о 9 продуктах, которые любят долгожители. В списке есть чеснок, картофель, хлеб и помидоры, а стейки бодрые старички предпочитают готовить из лосося.