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Больше не хищники: эндокринолог объяснила, зачем всем нужно раз в неделю отказываться от мяса

По словам специалиста, любое мясо нагружает кишечник. А при некоторых болезнях его нужно совсем перестать есть

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Многие из нас не представляют свой дневной рацион без котлеты или стейка, а зря

Многие из нас не представляют свой дневной рацион без котлеты или стейка, а зря

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В последние годы многие люди принимают решение полностью отказаться от мяса. Как рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера» эндокринолог Ирина Филатова, периодически отказываться от мяса нужно всем людям — хотя бы на один день в неделю.

Ирина Филатова — врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог.

По словам эксперта, любое мясо переваривается долго и организм тратит на этот процесс много энергии. Периодический отказ от мяса даст отдохнуть кишечнику. Можно один раз в неделю устраивать «голодный день» — по словам Филатовой, это тоже принесет пользу здоровью.

При некоторых болезнях от мяса нужно отказаться вовсе. Например, при подагре. Как отмечает врач, у многих людей уровень мочевой кислоты подскакивает именно из-за большого количества красного мяса в рационе.

Однако тем, кто решил мясо вообще не есть, нужно следить за количеством белка в меню и за уровнем железа в крови. Важно помнить: совсем без белка наш организм не может, а растительный белок не может заменить животный.

Признаки дефицита белка в организме:

  • Сухие, ломкие волосы;
  • Слабый иммунитет;
  • Мышечная слабость;
  • Долгое заживление ранок;
  • Остеопороз;
  • Появление первых признаков анемии;
  • Мешки под глазами, опухлости;
  • Сухая кожа.

Другое мнение


Впрочем, не все согласны с идеей о пользе периодического отказа от мяса. Специалисты Роспотребнадзора, например, советуют пожилым людям есть мясо каждый день. Дело в том, что дефицит белка в старости приводит к появлению постоянной усталости, слабости. А основной источник белка — именно мясо.

По словам врачей, людям старше 60 лет очень важно каждый день есть блюда из мяса, рыбы или птицы. Один раз в неделю рекомендуют есть еще и печень. Недавно мы писали о 9 продуктах, которые любят долгожители. В списке есть чеснок, картофель, хлеб и помидоры, а стейки бодрые старички предпочитают готовить из лосося.

Полный отказ от мяса действительно может ударить по здоровью. Вегетарианцы могут страдать от дефицита витаминов В12, железа, йода и аминокислот.

Кстати

С мясом может быть еще одна проблема — многие размораживают его неправильно. Например, мясо и рыбу не стоит размораживать в горячей или теплой воде: так пропадет внешний вид, изменится вкус, а продукт может попросту свариться по краям. Также много споров по поводу вреда разморозки мяса и других продуктов в микроволновой печи.

— Постарайтесь использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновки, — советует кандидат медицинских наук, диетолог Татьяна Мажаева. — Потому что в разной посуде есть краски, которые содержат металл, свинец. Они могут мигрировать в пищевую продукцию. Кроме того, в некоторой посуде содержатся вещества, отрицательно влияющие на эндокринную систему, что со временем приводит к серьезным проблемам со здоровьем: аутоиммунным заболеваниям, астме, ожирению и даже некоторым видам рака. Поэтому всегда читайте руководство. Подробнее о правильной разморозке продуктов можно почитать здесь.

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