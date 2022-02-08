Почему мы неправильно размораживаем продукты и как надо. Объясняем за полторы минуты

Чтобы оперативно разморозить продукты, в ход идет всё — и проточная вода, и микроволновка. В конце концов, можно просто выложить на стол — пусть себе тает. Но выяснилось, что многие способы не то что неэффективны — они могут быть даже опасны. Чем они вредны и как правильно размораживать продукты, сейчас разберемся.



Такой старинный и, казалось бы, проверенный способ, как размораживание под водой, на самом деле имеет несколько недостатков. Во-первых, продукты должны быть в вакуумной заводской упаковке. Если они будут соприкасаться с водой, из них уйдут не только соки, вкусовые качества, но и полезные вещества. Кроме того, мясо и рыбу не стоит размораживать в горячей или теплой воде — так пропадет внешний вид, изменится вкус, а продукт может попросту свариться по краям.

