Почему мы неправильно размораживаем продукты и как надо. Объясняем за полторы минуты

Чтобы оперативно разморозить продукты, в ход идет всё — и проточная вода, и микроволновка. В конце концов, можно просто выложить на стол — пусть себе тает. Но выяснилось, что многие способы не то что неэффективны — они могут быть даже опасны. Чем они вредны и как правильно размораживать продукты, сейчас разберемся.
Такой старинный и, казалось бы, проверенный способ, как размораживание под водой, на самом деле имеет несколько недостатков. Во-первых, продукты должны быть в вакуумной заводской упаковке. Если они будут соприкасаться с водой, из них уйдут не только соки, вкусовые качества, но и полезные вещества. Кроме того, мясо и рыбу не стоит размораживать в горячей или теплой воде — так пропадет внешний вид, изменится вкус, а продукт может попросту свариться по краям.
Слухи и споры о вреде размораживания продуктов в микроволновке ходят с момента появления этих самых микроволновок. Одни говорят, что микроволновое излучение безопасно, другие заверяют, что это вредно и портит продукты. И не только из-за «опасных» волн, а из-за посуды, в которой вы разогреваете еду.
— Постарайтесь использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновки, — советует кандидат медицинских наук, диетолог Татьяна Мажаева. — Потому что в разной посуде есть краски, которые содержат металл, свинец. Они могут мигрировать в пищевую продукцию. Кроме того, в некоторой посуде содержатся вещества, отрицательно влияющие на эндокринную систему, что со временем приводит к серьезным проблемам со здоровьем: аутоиммунным заболеваниям, астме, ожирению и даже некоторым видам рака. Поэтому всегда читайте руководство.
СЮЖЕТ
В идеале размораживать продукты в той посуде, на которой есть значок «разрешено для использования в микроволновке». И берите только такой кусок, который собираетесь тут же приготовить и съесть. Повторное замораживание и размораживание до добра не доведет.
Самым верным и эффективным способом размораживания эксперты называют размораживание в холодильнике. Это будет дольше, но именно так продукты максимально сохранят полезные качества и внешний вид. Больше подробностей читайте об этом в нашем материале — 5 способов разморозки, и только один из них правильный. И смотрите видео ниже.