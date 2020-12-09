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В Роспотребнадзоре назвали вероятные сценарии развития пандемии COVID-19 в январе

Их два, и оба зависят от того, как мы будем соблюдать меры профилактики

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Если не соблюдать правила профилактики, работы у врачей прибавится

Если не соблюдать правила профилактики, работы у врачей прибавится

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В январе возможны два варианта развития пандемии COVID-19. Об этом журналистам сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Как передает ТАСС, если россияне будут нарушать рекомендации и правила профилактики коронавируса во время новогодних праздников, после их окончания возможен новый подъем заболеваемости.

— Здесь возможны два варианта развития событий, — рассказал Александр Горелов. — Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям.

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Во втором случае, по словам Горелова, гарантированы волнообразные пики и повышение заболеваемости. Эксперт добавил, что новогодние каникулы лучше провести дома, избегать массовых мероприятий и больших компаний, а при появлении симптомов ОРВИ и плохом самочувствии оставаться дома и вызвать врача.

Александр Горелов также заявил, что в ближайшие недели ситуация с заболеваемостью COVID-19 скорее всего стабилизируется.

— Несмотря на то, что развитие эпидемического процесса продолжается, оснований для пессимистических прогнозов все же нет. Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины, — сказал Александр Горелов.

В начале недели Роспотребнадзор дал советы о том, как провести новогодние каникулы. Специалисты призвали провести праздники дома, рекомендовали воздержаться от поездок за границу и посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

На данный момент, по информации оперативного штаба, более 2,5 миллиона человек в России заразились коронавирусом. 44 159 человек скончались, чуть менее двух миллионов выздоровели.

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COVID-19Новый годновогодние каникулыкоронавирус
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