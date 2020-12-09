В Роспотребнадзоре назвали вероятные сценарии развития пандемии COVID-19 в январе

В январе возможны два варианта развития пандемии COVID-19. Об этом журналистам сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Как передает ТАСС, если россияне будут нарушать рекомендации и правила профилактики коронавируса во время новогодних праздников, после их окончания возможен новый подъем заболеваемости.



— Здесь возможны два варианта развития событий, — рассказал Александр Горелов. — Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям.

