За столом сидеть тоже в маске? Роспотребнадзор рассказал, как провести новогодние праздники

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как безопасно встретить Новый год и Рождество в условиях распространения коронавирусной инфекции. Специалисты советуют воздержаться от поездок за границу и призывают провести праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например на даче, сообщает пресс-служба ведомства.
— Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, — говорится в сообщении. — Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5–2 метров друг от друга. Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными. Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.
Кроме того, в ведомстве не рекомендуют ходить по гостям и приглашать всех друзей и родственников к себе домой — это значительно повышает риск инфицирования. Если вам приходится общаться с большим количеством людей в новогодние праздники и посещать торговые центры, Роспотребнадзор советует надевать маски.
Тем, кто все-таки летит отдыхать в другие страны, сотрудники ведомства рекомендуют учитывать особенности карантинных мероприятий, эпидемиологическую обстановку и ее возможные изменения.