Люди скупают чагу и барсучий жир для лечения ковида. Мы узнали, помогут ли эти средства (вы удивитесь)

Новосибирцы с коронавирусом скупают чагу и барсучий жир
Вторая половина ноября выдалась для новосибирских фармацевтов особенно напряженной. К уже традиционным очередям за антибиотиками прибавился странный спрос на народные средства. Фармацевты рассказывают, что уже несколько недель покупатели интересуются чагой и барсучьим жиром — хотят лечить ими коронавирус. Объявления о продаже березового гриба и барсучьего жира нашлись в большом количестве и на Avito, и в соцсетях. Корреспондент НГС Ксения Лысенко, отставив в сторону скепсис, попыталась разобраться — откуда такой ажиотаж и могут ли быть эффективными эти народные средства в борьбе с ковидом. А также с удивлением обнаружила, что спрос на чагу появился не на пустом месте — к этому причастны Роспотребнадзор и «Вектор». Подробнее — в нашем разборе.
«Продаем по 100 флаконов в день»
Первыми о небывалом интересе новосибирцев к народным средствам сообщили сотрудники аптек. Не то чтобы такого не случалось раньше — во время вспышек ОРВИ и гриппа некоторые горожане традиционно закупаются различными травяными сборами, но в этот раз посетители спрашивали чагу. Популярностью, пусть и не такой большой, пользовался и барсучий жир. Оба средства, как заявляли разговорчивые посетители, нужны им для лечения и профилактики коронавируса.
Чага или трутовик скошенный — это гриб, чаще всего паразитирующий на березах. Наружная часть гриба выглядит как черный, покрытый трещинами нарост на коре дерева. Именно эти участки чаги используют в лечебных целях. Внутренняя часть гриба, которая продуцирует споры и позволяет чаге размножаться, находится внутри ствола.
— Повально идут уже как две недели. Покупают в основном бефунгин — вытяжку из чаги. То ли из-за отсутствия антибиотиков такой спрос… Но люди идут и идут за этой чагой. Вообще это средство применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но чтобы это от коронавируса помогало — я впервые такое слышу. То есть, если раньше мы продавали 1–2 флакона в месяц, то сейчас можем продать 100 флаконов в день. Буквально каждый второй спрашивает, особенно пенсионеры. Не знаю уж, где они это знание почерпнули, что чага при коронавирусе применяется, — рассказала корреспонденту НГС управляющий директор аптечной сети «Социалочка» Ольга Вакаренцева.
По ее словам, покупатели берут сразу несколько пачек, а порой интересуются у фармацевтов: «Действительно ли чага помогает при коронавирусе?»
— Начинаем объяснять, что это немного другое средство. Но кто бы нас слушал? Барсучий жир скупают, как и чагу. Но ладно, с барсучьим жиром хотя бы понятно — разогревающий эффект, глубокое действие, в принципе его и в детской практике применяют. Это уже такое традиционное народное средство, но вот чага… Этому у меня объяснений нет, — добавила Ольга Вакаренцева.
Впрочем, интерес к чаге и барсучьему жиру заметили не во всех городских аптеках. Зато на сервисе Avito он ощущается — только за ноябрь появилось порядка полусотни объявлений о продаже березового гриба, а также чаев на его основе. Средняя стоимость килограмма чаги, которую предлагают через сервис объявлений, — 300–500 рублей, хотя можно найти и предложения подороже — за 800 рублей. За 100 граммов экстракта здесь просят и вовсе 1700 рублей. Хотя, как отметила управляющая «Социалочки», россыпь чаги в аптеках стоит в районе 50 рублей (за 100 граммов), а вытяжка — около 100 рублей за флакон.
Барсучий жир на Avito продают не менее активно — 47 объявлений на момент публикации материала, и, по наблюдениям корреспондента, их количество только растёт. Пик предложений пришелся на последние две недели, хотя новые объявления о продаже этого народного средства (100 миллилитров — около 350 рублей, литр — 3000 рублей) продолжают появляться до сих пор.
С чего всё начиналось
Объяснение того, откуда появился повальный спрос на чагу, неожиданно нашлось в инстаграме российского Роспотребнадзора. Там 11 ноября вышел пост под названием «Эффективное "народное" средство при коронавирусе», в котором говорилось, что новое лекарство против ковида может быть изготовлено на основе чаги — березового гриба, растущего на деревьях. В посте ссылаются на заведующую лабораторией микологии новосибирского центра «Вектор» профессора Тамару Теплякову, которая заразилась коронавирусом, но смогла вылечиться чагой.
«"Вектор" подал заявку на патент "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2" на основе водного экстракта гриба. В заявке указаны несколько способов приготовления концентрата чаги, в том числе его можно изготовить дома. Ранее "Вектор" уже проверял свойства березового гриба против других вирусов. В частности, он оказался эффективен в лечении ВИЧ, герпеса и оспы», — говорится в сообщении российского Роспотребнадзора, ниже приводится схема приема экстракта чаги.
Корреспонденту НГС Тамара Теплякова пояснила, что гриб издавна используется в народной медицине, изучается во многих странах и обладает противовирусной активностью.
— Данные по коронавирусу, представленные в заявке на изобретение, находятся на экспертизе в патентном ведомстве, — добавила она, сославшись на свою публикацию в журнале «Наука из первых рук».
В материале, который вышел за день до появления поста Роспотребнадзора (10 ноября), указывается, что эффективность в отношении SARS-CoV-2 показал не аптечный бефунгин, который так активно скупают новосибирцы, а водный экстракт чаги. В материале указывается подробный рецепт приготовления водного экстракта.
«Одним из важных свойств чаги является ее способность повышать текучесть крови. И это ее свойство особенно ценно в нынешнюю пандемию, так как заражение SARS-CoV-2 способствует общему повышению свертываемости крови и увеличивает риск тромбоза, — говорится в статье. — Проверить эффективность экстракта чаги, приготовленного по этой методике, пришлось Тамаре Владимировне на самой себе, когда она вместе с мужем заболели COVID-19 с характерными симптомами, такими как повышение температуры, потеря обоняния и тому подобное (анализ мазка подтвердил наличие вируса). Она так же, как ее заболевшие родственники, друзья и коллеги, принимала экстракт чаги на фоне симптоматического лечения (например, приема жаропонижающих при температуре свыше 38,5–39°). По словам всех невольных "испытуемых", через 5–7 дней симптомы инфекции исчезали».
В материале также делается вывод, что параллельно с назначенной врачом терапией больным COVID-19 «можно рекомендовать прием концентрированных водных экстрактов чаги».
А что говорят врачи?
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области уточнили, что во временных методических рекомендациях «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 9 от 26 октября 2020 года) народных средств нет. «Комментировать эффективность против коронавируса чего-либо, что не включено в эти рекомендации, не входит в нашу компетенцию», — ответили в региональном Минздраве, подчеркнув, что ни чага, ни барсучий жир не являются лекарственными препаратами.
Как добавила врач и клинический фармаколог Елена Сизикова, средства на основе чаги в список возможных к назначению лекарственных средств для лечения ковида не входят. Сейчас на сайте российского Минздрава можно найти последние утвержденные рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции, в разделе «Список возможных к назначению лекарственных средств» значатся шесть препаратов, в том числе «Фавипиравир», «Азитромицин» и «Гидроксихлорохин».
— Информацией об эффективности средств на основе чаги про коронавирусной инфекции не располагаем, — подчеркнула Елена Сизикова.
В прошлом месяце мы разбирали с участковым терапевтом популярную схему лечения коронавируса, которую новосибирцы пересылают по WhatsApp.
А на этой неделе выяснили у экспертов, насколько эффективны популярные противовирусные препараты.