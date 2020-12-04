Люди скупают чагу и барсучий жир для лечения ковида. Мы узнали, помогут ли эти средства (вы удивитесь)

«Продаем по 100 флаконов в день»



Первыми о небывалом интересе новосибирцев к народным средствам сообщили сотрудники аптек. Не то чтобы такого не случалось раньше — во время вспышек ОРВИ и гриппа некоторые горожане традиционно закупаются различными травяными сборами, но в этот раз посетители спрашивали чагу. Популярностью, пусть и не такой большой, пользовался и барсучий жир. Оба средства, как заявляли разговорчивые посетители, нужны им для лечения и профилактики коронавируса.



Чага или трутовик скошенный — это гриб, чаще всего паразитирующий на березах. Наружная часть гриба выглядит как черный, покрытый трещинами нарост на коре дерева. Именно эти участки чаги используют в лечебных целях. Внутренняя часть гриба, которая продуцирует споры и позволяет чаге размножаться, находится внутри ствола.



— Повально идут уже как две недели. Покупают в основном бефунгин — вытяжку из чаги. То ли из-за отсутствия антибиотиков такой спрос… Но люди идут и идут за этой чагой. Вообще это средство применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но чтобы это от коронавируса помогало — я впервые такое слышу. То есть, если раньше мы продавали 1–2 флакона в месяц, то сейчас можем продать 100 флаконов в день. Буквально каждый второй спрашивает, особенно пенсионеры. Не знаю уж, где они это знание почерпнули, что чага при коронавирусе применяется, — рассказала корреспонденту НГС управляющий директор аптечной сети «Социалочка» Ольга Вакаренцева.

