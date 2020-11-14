Можно ли верить схеме лечения коронавируса, которую новосибирцы пересылают по WhatsApp. Разбирает терапевт

Новосибирцы пересылают друг другу опасную схему лечения коронавируса
Из-за второй волны коронавируса новосибирцы сейчас очень долго ждут медицинскую помощь — врачи могут не приходить на вызовы сутками, как и скорая помощь. Поэтому горожане ринулись в интернет и очень активно пересылают в WhatsApp рекомендации по лечению. «Протокол терапии пациентов с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе» — так называется картинка, которая вот уже несколько месяцев бродит по соцсетям. Участковый терапевт Людмила Овчинникова сама перенесла коронавирус и считает подобные рассылки очень опасными. В своей авторской колонке она разобрала спорный документ.
На примере этого документа разберем, почему нельзя доверять рассылкам в WhatsApp и сердобольным соседям. Помните, что подобные вещи могут серьезно вам навредить.
Первая часть и рекомендации по 1–4-му дню заболевания
Начинается документ хорошо. Действительно, иммуномодуляторы не способны как-то повлиять на течение короны. Далее говорится об «Умифеновире» — это «Арбидол». Он тоже никакого отношения к лечению ковида не имеет. Производителей даже оштрафовали за нечестную рекламу. Правда, им от этого ни холодно ни жарко.
«Нобазит» — тоже противовирусный препарат. «Циклоферон» и «Кагоцел», значит, нельзя, а «Нобазит» с «Арбидолом» можно? Очень странная избирательность.
«Азитромицин» — это антибиотик, который убивает бактерии. А коронавирус — это вирус. Это как залить солярку в KIA, а потом искренне удивляться, почему она не едет. Препарат обладает иммуносупрессивным свойством, то есть подавляет иммунитет. Автор этого документа предлагает нам приглушить свой иммунитет и ждать выздоровления.
Витамин С — не помогает, не профилактирует и не улучшает течение болезни. По этому поводу существует сотни исследований. Но миф о витамине С очень живуч.
Единственное, что не вызывает вопросов в этой части — это пункты 4 и 5. Обильное питье очень важно при лихорадке. При повышенной температуре происходит очень быстрая и ощутимая потеря жидкости. Это и является причиной слабости, утомляемости и неэффективности жаропонижающих таблеток. Контроль самочувствия, температуры и одышки также нужно осуществлять регулярно.
5–7-й день заболевания
В этой части документа говорится, что на 5–7-й день болезни при нарастании температуры и других симптомов нужно сделать КТ. Здесь логика правильная: температура растет, появилась одышка, кашель — это прямое показание для выполнения КТ легких. Но! Что касается ПЦР на ковид. Если только на 5-й день болезни решили, что это, скорее всего, коронавирус, и нужно сделать тест — что же мы лечили до этого? Для чего антибиотик и противовирусные? Видимо, на всякий случай.
Лечение, 5–12-й день, амбулаторно
Авторы документа предлагают начать принимать еще два антибиотика — «Цефтриаксон» и «Левофлоксацин». Антибиотики на вирусы не действуют.
Сейчас врачам рекомендуют поражение легких при ковид-инфекции называть не «пневмония», а «вирусное поражение легких». Именно потому, что в мозгу многих людей существует незыблемая связь «если пневмония — значит антибиотик».
«Мелатонин» — это препарат от бессонницы. При ковиде действительно есть нарушение сна, но не у всех. К эффективности «Мелатонина» пока еще есть вопросы. Но хотя бы не «Феназепам» (тяжелейший препарат) назначили.
Про «Аспирин» хочется написать отдельно и крупно. У нас есть два вида сосудов — вены и артерии. При ковиде тромбы образуются в венах. Аспирин предотвращает тромбы именно в артериях. Это опять история про — лечу то, не знаю что.
«Максилак» содержит в себе бифидо- и лактобактерии. В общем и целом, штука безобидная, но бесполезно его пить вместе с антибактериальными препаратами.
Нет никаких качественных научных данных о воздействии витамина Д на течение коронавируса. Если у вас есть лабораторно подтвержденный дефицит, тогда нужно пропить лечебную дозировку. Если нет, то можно принимать только профилактическую, а не указанную в документе.
Магний. Врачи лабораторной диагностики говорят, что никогда в своей практике не видели пониженного значения магния в крови. Этот элемент мы получаем в достатке из пищи, и почти никогда не требуется дополнительный прием магния. Тем более при коронавирусной инфекции. Если вы все-таки будете его принимать, вирусу будет все равно, а вот вашей печени придется потрудиться.
Диета не нужна. Ешьте все, что хотите, без ограничений (если нет заболеваний, требующих диеты). Дыхательная гимнастика должна быть только после выздоровления, в период реабилитации. В самом разгаре болезни надувать шарики не нужно — легкие и так повреждены коронавирусом.
В общем, не нужно доверять всему, что рассылают по соцсетям. А при таком серьезном заболевании, как коронавирус, такими рекомендациями вы можете очень легко себе навредить.
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