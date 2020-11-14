Можно ли верить схеме лечения коронавируса, которую новосибирцы пересылают по WhatsApp. Разбирает терапевт

На примере этого документа разберем, почему нельзя доверять рассылкам в WhatsApp и сердобольным соседям. Помните, что подобные вещи могут серьезно вам навредить.



Первая часть и рекомендации по 1–4-му дню заболевания



Начинается документ хорошо. Действительно, иммуномодуляторы не способны как-то повлиять на течение короны. Далее говорится об «Умифеновире» — это «Арбидол». Он тоже никакого отношения к лечению ковида не имеет. Производителей даже оштрафовали за нечестную рекламу. Правда, им от этого ни холодно ни жарко.



«Нобазит» — тоже противовирусный препарат. «Циклоферон» и «Кагоцел», значит, нельзя, а «Нобазит» с «Арбидолом» можно? Очень странная избирательность.

«Азитромицин» — это антибиотик, который убивает бактерии. А коронавирус — это вирус. Это как залить солярку в KIA, а потом искренне удивляться, почему она не едет. Препарат обладает иммуносупрессивным свойством, то есть подавляет иммунитет. Автор этого документа предлагает нам приглушить свой иммунитет и ждать выздоровления.