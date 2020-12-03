Нужно ли пить гору таблеток при ОРВИ? А при коронавирусе? Разбираем самые популярные противовирусные

Врачи разобрали самые популярные в Новосибирске противовирусные
Противовирусные препараты в России пользуются большой популярностью, а вместе с пандемией спрос только увеличился. В прошлом месяце новосибирские аптеки фиксировали рост продаж, например, «Арбидола» на 292% — жители области потратили на него
Чтобы узнать, какие лекарства сейчас популярны у новосибирцев, мы проанализировали данные
В первую тройку входят «Арбидол», «Гриппферон» и «Нобазит». Кроме него, новосибирцы покупают «Ингавирин», «Арпефлю» «Триазавирин», «Фавипиравир» и его аналоги: «Арепливир», «Коронавир».
«Арбидол» и «Арпефлю»
У этих противовирусных одно и то же действующее вещество — умифеновир. Как рассказывает врач-терапевт клиники «Здравица» Елена Обут, эти препараты не имеют доказанной эффективности и не входят в рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
— Очень спорный препарат, не доказавший своей эффективности однозначно. По нему были какие-то исследования, но довольно спорные. Этот препарат можно использовать в случаях легких ОРВИ, но, когда речь идет о серьезных вирусных инфекциях, таких как коронавирус, грипп, цитомегаловирус, он своей эффективности не доказал. У него есть иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, как у большинства противовирусных препаратов, но нет доказанной эффективности, — объясняет врач.
«Гриппферон»
В инструкции препарата указано, что он обладает противовоспалительным, противовирусным, иммуномодулирующим действием. Действующее вещество — интерферон альфа-2b. «Гриппферон» продается в форме спрея для носа, но, согласно инструкции, помогает в профилактике и лечении гриппа и ОРВИ.
По словам Елены Обут, интерфероны альфа-2b действительно обладают противовирусной активностью, но в широком плане. То есть они не действуют напрямую на конкретный вирус, но облегчают течение болезни и могут ускорить выздоровление.
— Их используют в том числе в практике лечения коронавируса, при легких формах коронавируса, на начальных этапах. При ОРВИ их тоже могут использовать. Интерферон — это компонент, который вырабатывается в том числе и в нашем организме, а здесь мы этот интерферон приносим извне, чтобы добавить противовирусную активность, — поясняет Елена Обут.
«Нобазит»
На сайте препарата написано, что его действующее вещество — энисамия йодид. Также указано, что препарат включен во временные методические рекомендации терапии ОРВИ в период эпидемии COVID-19 Минздрава России.
По словам Елены Обут, «Нобазит» действительно вписывают в рекомендации пациентам с коронавирусом, но доказанной эффективности у него нет.
— В препарат входит производная изоникотиновой кислоты, и, по идее, он должен подавлять вирус гриппа. Его также используют при ОРВИ. Но он не давит вирус напрямую, у него не доказана эффективность, и его нет в рекомендациях ВОЗ, — объясняет врач.
По словам Елены Обут, существует всего несколько противовирусных препаратов с доказанной эффективностью: это «Осельтамивир» (он помогает от вирусов гриппа А и В) и «Ацикловир» (от герпеса). У остальных противовирусных нет доказанной эффективности.
Об этом же говорит и главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, применение противовирусных при ковиде может стимулировать осложнения.
— Ни по одному из этих препаратов нет исследования эффективности, принятого в мировой медицинской практике, — двойного слепого плацебоконтролируемого, либо на основе big data. «Фавипиравир» фигурирует во временных рекомендациях Министерства здравоохранения по
Доказательной базы, что они помогают статистически значимому проценту пациентов с ощутимой эффективностью, нет. С учетом того что вирус SARS-CoV-2 часто запускает цитокиновый шторм, есть вероятность, что часть из этих препаратов, особенно «иммуностимуляторы», может спровоцировать и усилить развитие этого тяжелого осложнения, — объясняет Андрей Поздняков.
Цитокиновый шторм — воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает. Это приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов и, как следствие, гибель организма.
Как рассказывает Елена Обут, врачи могут назначать противовирусные для иммуномодулирующего эффекта, но это не обязательно.
— Даже если врач не назначил никаких противовирусных при ОРВИ, это не является ошибкой, потому что напрямую ни одно из противовирусных на ОРВИ не действует, — говорит врач.
«Ингавирин»
Действующее вещество «Ингавирина» — имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты. В инструкции препарата указано, что это противовирусное и противовоспалительное лекарство.
— «Ингавирин» изучался у нас, в России, против вирусов гриппа А и В. Точно так же, как и другие препараты, обладает иммуномодулирующим и легким противовоспалительным эффектом. Его стали назначать при ОРВИ, но доказанной эффективности у него нет. Прямого противовирусного действия он не оказывает, его нет нигде в рекомендациях от коронавируса, — рассказывает Елена Обут.
«Арепливир», «Коронавир» и «Триазавирин»
В официальные рекомендации Минздрава России по лечению ковида, объясняет Обут, включены только два препарата: «Фавипиравир» и «Риамиловир» (торговое название «Триазавирин»). Всемирная организация здравоохранения не рекомендует эти препараты для лечения коронавируса.
«Арепливир» и «Коронавир» — аналоги «Фавипиравира», их действующее вещество — фавипиравир.
— При коронавирусе мы остановимся на двух рекомендованных препаратах. Они тоже не обладают прямым противовирусным действием, но хотя бы рекомендованы при РНК-состоящих вирусах, к которым относится ковид. У «Фавипиравира» мало исследований, нет многолетнего опыта использования. Понятно, что на него не нужно возлагать много ответственности, но он может приостановить репликацию вируса и вирусную пневмонию, — говорит Елена Обут.
По словам Елены Обут, в рекомендациях Минздрава указано, что «Триазавирин» стоит использовать при лечении легких форм ковида и при противопоказаниях к приему «Фавипиравира».
Кроме того, изначально «Фавипиравир» рекомендовалось использовать только в стационарах, но в последней рекомендации Минздрава допустили его использование в амбулаторной практике. Елена Обут рассказывает, что у препарата много побочных эффектов и ограничений, а также нет достаточного количества исследований.
Согласно инструкции, среди побочных эффектов, например, «Коронавира» — нейтропения, лейкопения и лейкоцитоз, экзема, бронхиальная астма, тошнота и рвота, гастрит, «аномальное поведение», нечеткость зрения, нарушение вкусовой чувствительности и многое другое.
У «Триазавирина» побочных эффектов меньше: аллергия и нарушения работы ЖКТ.
Елена Обут — врач-терапевт первой категории, победитель конкурса врачебного мастерства «Лучшие врачи года» клиники «Здравица». Андрей Поздняков — врач-инфекционист, главный врач ООО «ИНВИТРО-Сибирь».
Что еще полезно почитать о коронавирусе
Сколько денег вы потратите, если заболеете COVID-19? Калькулятор коронавируса. Считаем, во сколько вам обойдется легкая форма болезни.
Мы подробно поговорили с доктором о «Фавипиравире» и изучили медицинские рекомендации, чтобы разобраться, что это за средство. Несмотря на то что препарат неоднозначный, Новосибирская область решила закупить его, чтобы выдавать больным бесплатно.