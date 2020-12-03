Нужно ли пить гору таблеток при ОРВИ? А при коронавирусе? Разбираем самые популярные противовирусные

Чтобы узнать, какие лекарства сейчас популярны у новосибирцев, мы проанализировали данные топ-50 запросов на препараты и лекарства за последние 4 недели от сервиса Ценываптеках.рф.



В первую тройку входят «Арбидол», «Гриппферон» и «Нобазит». Кроме него, новосибирцы покупают «Ингавирин», «Арпефлю» «Триазавирин», «Фавипиравир» и его аналоги: «Арепливир», «Коронавир».

«Арбидол» и «Арпефлю»

У этих противовирусных одно и то же действующее вещество — умифеновир. Как рассказывает врач-терапевт клиники «Здравица» Елена Обут, эти препараты не имеют доказанной эффективности и не входят в рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Очень спорный препарат, не доказавший своей эффективности однозначно. По нему были какие-то исследования, но довольно спорные. Этот препарат можно использовать в случаях легких ОРВИ, но, когда речь идет о серьезных вирусных инфекциях, таких как коронавирус, грипп, цитомегаловирус, он своей эффективности не доказал. У него есть иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, как у большинства противовирусных препаратов, но нет доказанной эффективности, — объясняет врач.