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Глава Роспотребнадзора заявила, что коронавирус будет приходить каждый год

Он будет активным в холодное время года

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Вирус обретает сезонный характер

Вирус обретает сезонный характер

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Коронавирус будет приходить каждый год и станет сезонным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Коронавирус обретает сезонный характер и встает в линейку других сезонных вирусов. Скорее всего, коронавирус будет приходить каждый год и будет активным в холодное время года, — цитирует главу ведомства РИА «Новости».

Ранее вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова заявляла, что ситуация осложняется: суточный показатель прироста коронавируса увеличился до 17,1 на 100 тысяч населения — в 2,8 раза по сравнению с 1 октября.

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COVID-19Анна ПоповаРоспотребнадзорпандемиякоронавирус
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