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Повторили антирекорд: за сутки коронавирусом заболели еще 186 новосибирцев

В больницах Новосибирска сейчас находятся 3544 человека

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Всего в Новосибирской области провели 863 516 тестов на коронавирус 

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В НСО за сутки было зафиксировано 186 новых случаев ковида

В Новосибирской области зарегистрировали еще 186 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.

— На утро 20 ноября в регионе зарегистрировано 20 898 случаев COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1341 ребенка. 17 013 пациентов выписаны с выздоровлением (+177 за сутки), — говорится в сообщении.

186 заболевших — это самый большой показатель по заражению за сутки в НСО, в первый раз такая цифра была озвучена 21 октября, а затем 14 ноября.

На сегодня госпитализирован 51 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3544. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1640 пациентов.

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Всего в Новосибирской области сделано 863 516 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3611 жителей региона, 63 143 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3951 обращение, госпитализированы 26 человек.

Вы уже болели коронавирусом, но заразились повторно? Расскажите свою историю дежурному журналисту.

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Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек.

Официальная статистика по заболевшим от Минздрава у многих вызывает вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС на самом деле переболело коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.

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