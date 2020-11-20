Повторили антирекорд: за сутки коронавирусом заболели еще 186 новосибирцев

В НСО за сутки было зафиксировано 186 новых случаев ковида
В Новосибирской области зарегистрировали еще 186 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.
— На утро 20 ноября в регионе зарегистрировано
186 заболевших — это самый большой показатель по заражению за сутки в НСО, в первый раз такая цифра была озвучена
На сегодня госпитализирован 51 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Всего в Новосибирской области сделано
Под медицинским наблюдением находятся 3611 жителей региона,
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3951 обращение, госпитализированы 26 человек.
Вы уже болели коронавирусом, но заразились повторно? Расскажите свою историю дежурному журналисту.
Телефон редакции8-923-157-00-00
Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек.
Официальная статистика по заболевшим от Минздрава у многих вызывает вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС на самом деле переболело коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.