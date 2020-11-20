Повторили антирекорд: за сутки коронавирусом заболели еще 186 новосибирцев

В Новосибирской области зарегистрировали еще 186 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.



— На утро 20 ноября в регионе зарегистрировано 20 898 случаев COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1341 ребенка. 17 013 пациентов выписаны с выздоровлением (+177 за сутки), — говорится в сообщении.

186 заболевших — это самый большой показатель по заражению за сутки в НСО, в первый раз такая цифра была озвучена 21 октября , а затем 14 ноября .