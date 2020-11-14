Количество заболевших растет: в Новосибирской области коронавирус выявлен еще у 186 человек

Еще 186 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области
В субботу, 14 ноября, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена еще у 186 человек.
— В регионе зарегистрировано
В больницах находятся 53 ребенка с подтвержденным диагнозом или с подозрением на него, взрослых пациентов в стационарах Новосибирска — 3758.
— В больницы районов области госпитализированы 1752 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
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Ранее, 13 ноября, оперштаб сообщил о 184 новых случаях заражения коронавирусом.
Вчера правительство Новосибирской области приняло постановления о новых ограничениях — рассказываем, что закроется с понедельника.