14 ноября суббота
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 77.33
eur 91.32

Все новости

Все новости

Количество заболевших растет: в Новосибирской области коронавирус выявлен еще у 186 человек

Всего коронавирусом заразились 19 825 человек

783
19Обсудить

Поделиться

В больницах Новосибирска находятся&nbsp;3758 пациентов

В больницах Новосибирска находятся 3758 пациентов

Поделиться

Еще 186 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области

В субботу, 14 ноября, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена еще у 186 человек.

— В регионе зарегистрировано 19 825 случаев инфицирования коронавирусом (+186 за минувшие сутки), в том числе у 1278 детей. 16 224 человека выписаны с выздоровлением (+161 за сутки), — говорится в сообщении.

В больницах находятся 53 ребенка с подтвержденным диагнозом или с подозрением на него, взрослых пациентов в стационарах Новосибирска — 3758.

— В больницы районов области госпитализированы 1752 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Если вы переболели ковидом в первую волну и повторно заразились им во вторую, то расскажите об этом редакции НГС.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Ранее, 13 ноября, оперштаб сообщил о 184 новых случаях заражения коронавирусом.

Вчера правительство Новосибирской области приняло постановления о новых ограничениях — рассказываем, что закроется с понедельника.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

здравоохранениестатистика COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...