Количество заболевших растет: в Новосибирской области коронавирус выявлен еще у 186 человек

В субботу, 14 ноября, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена еще у 186 человек.

— В регионе зарегистрировано 19 825 случаев инфицирования коронавирусом (+186 за минувшие сутки), в том числе у 1278 детей. 16 224 человека выписаны с выздоровлением (+161 за сутки), — говорится в сообщении.

В больницах находятся 53 ребенка с подтвержденным диагнозом или с подозрением на него, взрослых пациентов в стационарах Новосибирска — 3758.

— В больницы районов области госпитализированы 1752 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.