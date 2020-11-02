В Новосибирске с онкопациентов требуют тест на ковид перед госпитализацией — можно ли его сдать бесплатно

В Новосибирске у пациентов с онкологией перед плановой госпитализацией требуют результаты анализа на коронавирус. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова объяснила, законно ли это и можно ли сдать анализ бесплатно.



— Что касается онкологических пациентов — мы не приостанавливали и не переносили плановую помощь по этому профилю. Действительно, при госпитализации в стационар требуется предоставить ПЦР-анализ на коронавирус. Это связано с тем, чтобы минимизировать риск распространения инфекции внутри стационара и не заразить других пациентов, — рассказала Елена Аксёнова во время прямого эфира во «ВКонтакте» в официальном аккаунте правительства Новосибирской области.