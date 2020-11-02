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В Новосибирске с онкопациентов требуют тест на ковид перед госпитализацией — можно ли его сдать бесплатно

Анализ необходим, чтобы уберечь других больных

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В поликлинике должны провести анализ бесплатно перед госпитализацией

В поликлинике должны провести анализ бесплатно перед госпитализацией

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В Новосибирске с онкопациентов требуют тест на коронавирус

В Новосибирске у пациентов с онкологией перед плановой госпитализацией требуют результаты анализа на коронавирус. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова объяснила, законно ли это и можно ли сдать анализ бесплатно.

— Что касается онкологических пациентов — мы не приостанавливали и не переносили плановую помощь по этому профилю. Действительно, при госпитализации в стационар требуется предоставить ПЦР-анализ на коронавирус. Это связано с тем, чтобы минимизировать риск распространения инфекции внутри стационара и не заразить других пациентов, — рассказала Елена Аксёнова во время прямого эфира во «ВКонтакте» в официальном аккаунте правительства Новосибирской области.

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Она добавила, что в поликлинике исследование должны сделать бесплатно.

— Данный анализ предусмотрен в рамках ОМС, поэтому в поликлинике вам должны организовать забор данного мазка перед плановой госпитализацией. Если у вас не получается сделать это, прошу обратиться на горячую линию 112 либо к нам в Минздрав с письменным обращением для того, чтобы мы с поликлиникой эту ситуацию отработали, — добавила замминистра.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске на этой неделе ждут поставки новых партий антибиотиков — препараты очень быстро раскупают.

Информация о коронавирусе появляется постепенно, в том числе и о симптомах инфекции, которую он вызывает. И если сатурация определяется только пульсоксиметром, а степень поражения легких видна на КТ, то некоторые симптомы можно обнаружить у себя и самостоятельно. Мы изучили самые свежие рекомендации Минздрава и собрали в одном материале все данные о возможных проявлениях коронавирусной инфекции.

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