Не только кашель и температура: 9 симптомов коронавируса, о которых должен знать каждый

Этот симптом на втором месте по частоте проявления — 80% случаев. Как правило, он сухой или с небольшим количеством мокроты.



— Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела, — сказано в методичке Минздрава.



Спутанность сознания

Этот симптом проявляется в 9% случаев. Определить его самостоятельно пациенту довольно сложно. Важно понимать, что спутанность сознания — это не только полная потеря связи с реальностью.



— Мы задаем пациенту определенные вопросы: «Какой сегодня день?», «Как вас зовут?», «Где вы находитесь?» Если пациент дает логичные ответы, но не сразу, то есть он заторможен, — это уже нехороший симптом. Если пациент не отвечает, либо отвечает нелогичные вещи — это совсем плохо. Вообще доктор, общаясь с пациентом, сразу понимает: отвечает он нормально или невпопад. Сам человек может этого не заметить, но близкие безусловно это увидят, — говорит доктор Иван Скороходов.

