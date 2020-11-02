Не только кашель и температура: 9 симптомов коронавируса, о которых должен знать каждый

Информация о коронавирусе появляется постепенно, в том числе и о симптомах инфекции, которую он вызывает. И если сатурация определяется только пульсоксиметром, а степень поражения легких видна на КТ, то некоторые симптомы можно обнаружить у себя и самостоятельно. Мы изучили самые свежие рекомендации Минздрава и собрали в одном материале все данные о возможных проявлениях коронавирусной инфекции.
Соблюдая санитарную гигиену, правила социальной дистанции и ограничивая контакты, вы бережете себя от заражения коронавирусной инфекцией
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Температура
В среднем у 50% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. У 80% пациентов с симптомами коронавирус похож на легкую форму ОРВИ. Самый главный симптом — повышение температуры тела. По данным Минздрава, он встречается у больных в 90% случаев. Температура, кстати, помогает отличить коронавирус от гриппа. Для гриппа характерна очень высокая температура —
Терапевт Иван Скороходов называет еще один тревожный симптом: долго не проходящая температура. По его словам, большинство вирусных инфекций долго не держит температуру —
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Кашель
Этот симптом на втором месте по частоте проявления — 80% случаев. Как правило, он сухой или с небольшим количеством мокроты.
— Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела, — сказано в методичке Минздрава.
Спутанность сознания
Этот симптом проявляется в 9% случаев. Определить его самостоятельно пациенту довольно сложно. Важно понимать, что спутанность сознания — это не только полная потеря связи с реальностью.
— Мы задаем пациенту определенные вопросы: «Какой сегодня день?», «Как вас зовут?», «Где вы находитесь?» Если пациент дает логичные ответы, но не сразу, то есть он заторможен, — это уже нехороший симптом. Если пациент не отвечает, либо отвечает нелогичные вещи — это совсем плохо. Вообще доктор, общаясь с пациентом, сразу понимает: отвечает он нормально или невпопад. Сам человек может этого не заметить, но близкие безусловно это увидят, — говорит доктор Иван Скороходов.
Утомляемость
Об этом симптоме писала газета Daily Mail со ссылкой на доклад научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском Кабинете министров. Авторы публикации полагали, что симптом не внесут в официальные документы, однако в методичке Минздрава он есть.
Проявляется повышенная утомляемость в 40% случаев заболевания.
Потеря обоняния
В методических рекомендациях снижение обоняния и вкуса упоминается, но не говорится о том, насколько часто это встречается. Доктор Борис Бриль говорит, что потеря обоняния наблюдается у 20% пациентов, к 60% из них обоняние возвращается в течение трех недель.
— Имеется два варианта: первый вариант, когда это носит промежуточный характер и держится
Александр Чучалин — завкафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «РНИМУ им.
Профессор Юрий Кротов говорит, что у пациентов с легкой формой коронавируса потерей обоняния иногда всё и ограничивается. Но не нужно надеяться на легкую форму, нужно сразу обращаться к врачам.
Юрий Кротов — завкафедрой отоларингологии ОмГМУ, профессор.
Одышка
Встречается в 30% случаев. Наиболее тяжелая одышка развивается к шестому — восьмому дню от момента инфицирования и свидетельствует наряду с другими симптомами о среднетяжелом течении болезни, при котором также наблюдается сатурация ниже нормы и изменения в легких. Но для определения этих симптомов нужно специальное оборудование.
Ощущение заложенности в грудной клетке
Чувство заложенности в грудной клетке возникает относительно редко — всего в 20% случаев. Ощущается оно как несвобода, дискомфорт.
— Люди в таком случае говорят: я не могу вздохнуть полной грудью, мне дышать несвободно. То есть это любой дискомфорт, неудовлетворенность вдохом, — объясняет Скороходов.
Вот так объясняла ощущения одна из пациенток с
Миалгия
Еще один симптом, который бывает не так уж и часто, однако встречается — миалгия. Это боли в мышцах, которые бывают при интоксикациях на фоне вирусных инфекций. Мышечные боли люди знают под более простым словом «ломота»: «Меня всего ломает», «Я разбитый».
— Такого со мной не случалось за всю жизнь, и я запаниковала. Я не могла спать, сидеть, лежать — тело выкручивало в любых положениях. Это было едва выносимо, — рассказывает пациентка из Екатеринбурга.
Кожные сыпи
Кожные сыпи Минздрав не относит к симптомам
— Все сосудистые высыпания быстро появляются и быстро уходят, могут еще раз появиться. Самый яркий пример — это крапивница, — объясняет Скороходов.
Врач говорит, что коронавирус, как и любой вирус, вызывает бурю в иммунной системе человека. И это приводит к появлению различных реакций. Они могут быть обычными сосудистыми, воспалительными или геморрагическими (похожими на синяки).
— Это может быть при любой вирусной инфекции, которая поражает человека системно. Являются ли они для коронавируса теми самыми высыпаниями, которые мы и будем рассматривать как диагностический признак коронавируса? Да нет, конечно. Это нужно для понимания клинической картины, чтобы врач не искал какое-то еще заболевание, — говорит доктор.
В редких случаях у пациентов также могут наблюдаться головные боли (8%), кровохарканье (2–3%), диарея (3%), тошнота, рвота и учащенное сердцебиение, поэтому правильно будет обращать внимание и на эти симптомы.