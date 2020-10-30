Лаборатория Минздрава заявила, что резко увеличит число тестов на коронавирус для больницы № 11

Одна из лабораторий, которая делает тесты на коронавирус для новосибирского ковидного госпиталя в больнице № 11 , планирует с понедельника увеличить объем анализов с 60 до 150 тестов в сутки.

Об этом 30 октября на брифинге сообщил главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Новосибирской области Илья Пикалов. Также он прокомментировал информацию о задержке тестирования в больнице № 11 .