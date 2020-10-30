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Лаборатория Минздрава заявила, что резко увеличит число тестов на коронавирус для больницы № 11

Ранее пациенты ковид-госпиталя жаловались на отсутствие повторных тестирований

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Тесты для больницы <nobr class="_">№ 11</nobr> выполняют разные лаборатории, одна из них принадлежит Минздраву

Тесты для больницы № 11 выполняют разные лаборатории, одна из них принадлежит Минздраву

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Одна из лабораторий, которая делает тесты на коронавирус для новосибирского ковидного госпиталя в больнице № 11, планирует с понедельника увеличить объем анализов с 60 до 150 тестов в сутки.

Об этом 30 октября на брифинге сообщил главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Новосибирской области Илья Пикалов. Также он прокомментировал информацию о задержке тестирования в больнице № 11.

— Часть исследований для больницы № 11 делает лаборатория, которой руковожу я. На данный момент мы делаем не весь объём тестирований для них — это примерно 60 тестов ежесуточно. С понедельника мы начнём делать 150 тестов в сутки для 11-й больницы. Режим работы с этим учреждением таков: мы выдаем им результат в течение 24 часов. И я могу вам ответственно сказать, что за период с конца июня по настоящее время мы ни разу этот регламент не нарушили, — сообщил Илья Пикалов.

26 октября пациентки ГКБ № 11 опубликовали в соцсетях несколько фотографий, на которых они держат плакаты с просьбами сделать им повторные тесты на коронавирус и отпустить их домой. Как рассказала корреспонденту НГС одна из участниц флешмоба, последний раз ей делали тест 2 октября при поступлении в больницу. После выложенных постов руководство больницы предложило пациенткам выписаться из учреждения и долечиваться дома или перейти в другую больницу.

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