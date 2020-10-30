Лаборатория Минздрава заявила, что резко увеличит число тестов на коронавирус для больницы № 11

Одна из лабораторий, которая делает тесты на коронавирус для новосибирского ковидного госпиталя в больнице
Об этом
— Часть исследований для больницы
26 октября пациентки ГКБ
Ранее пациенты ковид-госпиталя жаловались на отсутствие повторных тестирований
Одна из лабораторий, которая делает тесты на коронавирус для новосибирского ковидного госпиталя в больнице
Об этом
— Часть исследований для больницы
26 октября пациентки ГКБ
Поделиться
Поделиться
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!