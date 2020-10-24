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Тема дняНочные очереди из скорых у ковидного госпиталя

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В Новосибирской области коронавирус выявили у ещё 179 пациентов, пятеро скончались

В отделениях реанимации находится 131 человек

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Коронавирус за все время пандемии подтвержден у 1000 детей в Новосибирской области

Коронавирус за все время пандемии подтвержден у 1000 детей в Новосибирской области

В Новосибирской области от ковида умерло пять человек

Сегодня, 24 октября, оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу — диагноз подтвердился у 179 человек.

— В регионе зарегистрировано 16 040 случаев инфицирования коронавирусом (+179 за минувшие сутки), в том числе у 1000 детей. 13 538 человек выписаны с выздоровлением (+87 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 70 лет и 74 года и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 557 человек. В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ — 31 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.

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Всего госпитализировано 70 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным ковидом и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3838. В больницы районов области госпитализированы 1285 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

— Всего в Новосибирской области провели 657 641 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3216 жителей области, 51 614 человек сняты с меднаблюдения. Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 5359 обращений, госпитализированы 22 пациента, — добавили в оперштабе.

Эта неделя выдалась для Новосибирска и области непростой. Из-за нехватки мест в городских госпиталях пациентов с подозрением на коронавирус начали госпитализировать в сельские больницы, в аптеках закончились антибиотики и некоторые противовирусные препараты, а у одного из ковидных госпиталей Новосибирска выстроилась очередь из машин скорой помощи — медики назвали ситуацию «коллапсом».

Новосибирцам зачастую приходится справляться в одиночку — почитайте историю редактора НГС Елены Гурьяновой, которая заболела коронавирусом и оказалась без врачей и лекарств.

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коронавирус в Новосибирскезаболеваемость COVID-19ковид
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