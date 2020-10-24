В Новосибирской области коронавирус выявили у ещё 179 пациентов, пятеро скончались

В Новосибирской области от ковида умерло пять человек
Сегодня, 24 октября, оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу — диагноз подтвердился у 179 человек.
— В регионе зарегистрировано 16 040 случаев инфицирования коронавирусом (+179 за минувшие сутки), в том числе у 1000 детей. 13 538 человек выписаны с выздоровлением (+87 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 70 лет и 74 года и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 557 человек. В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ — 31 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.
Всего госпитализировано 70 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным ковидом и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3838. В больницы районов области госпитализированы 1285 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
— Всего в Новосибирской области провели 657 641 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3216 жителей области, 51 614 человек сняты с меднаблюдения. Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 5359 обращений, госпитализированы 22 пациента, — добавили в оперштабе.
Эта неделя выдалась для Новосибирска и области непростой. Из-за нехватки мест в городских госпиталях пациентов с подозрением на коронавирус начали госпитализировать в сельские больницы, в аптеках закончились антибиотики и некоторые противовирусные препараты, а у одного из ковидных госпиталей Новосибирска выстроилась очередь из машин скорой помощи — медики назвали ситуацию «коллапсом».
Новосибирцам зачастую приходится справляться в одиночку — почитайте историю редактора НГС Елены Гурьяновой, которая заболела коронавирусом и оказалась без врачей и лекарств.