В Новосибирской области коронавирус выявили у ещё 179 пациентов, пятеро скончались

Сегодня, 24 октября, оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу — диагноз подтвердился у 179 человек.



— В регионе зарегистрировано 16 040 случаев инфицирования коронавирусом (+179 за минувшие сутки), в том числе у 1000 детей. 13 538 человек выписаны с выздоровлением (+87 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 70 лет и 74 года и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 557 человек. В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ — 31 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.