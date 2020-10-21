Жительницу Новосибирска с симптомами ковида увезли за 60 километров от города — в поселковую больницу

63-летнюю жительницу Новосибирска с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали в Мошковскую центральную больницу. При этом её мужа, у которого уже есть подтверждённый диагноз «коронавирус», ранее увезли в горбольницу на Залесского. Врачи скорой, по словам дочери заболевшей женщины, госпитализацию в поселковую больницу объяснили распоряжением Минздрава о перераспределении потока больных из Новосибирска.



В городе уже не хватает мест