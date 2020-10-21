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Жительницу Новосибирска с симптомами ковида увезли за 60 километров от города — в поселковую больницу

Врач скорой при госпитализации сослалась на приказ Минздрава. Мы узнали, есть ли такой документ

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Мошковская больница начала принимать пациентов, прописанных в Новосибирске

Мошковская больница начала принимать пациентов, прописанных в Новосибирске

Больных с подозрением на ковид увозят из Новосибирска в область

63-летнюю жительницу Новосибирска с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали в Мошковскую центральную больницу. При этом её мужа, у которого уже есть подтверждённый диагноз «коронавирус», ранее увезли в горбольницу на Залесского. Врачи скорой, по словам дочери заболевшей женщины, госпитализацию в поселковую больницу объяснили распоряжением Минздрава о перераспределении потока больных из Новосибирска.

В городе уже не хватает мест

— Мою маму, которая всю жизнь прожила в Новосибирске, госпитализировали 14 октября в Мошково. Я обращалась к старшему врачу скорой помощи, и она мне сказала, что есть распоряжение Минздрава от 7 октября о графике госпитализации больных. В этом документе говорится о том, что всех больных с подозрением на коронавирус именно по средам увозят в Мошковскую больницу. Знаю, что из Новосибирска вместе с моей мамой в Мошково увезли и других женщин, и больные поступают туда до сих пор, — рассказала сибирячка.

В разговоре с родственниками врачи объяснили причину госпитализации городских жителей в районную больницу нехваткой мест в Новосибирске. В Мошковской ЦРБ корреспонденту НГС пояснили, что такое распоряжение министерства действительно существует.

— По маршрутизации открыт ковидный госпиталь. По средам у нас госпитализируются Заельцовский и Калининский район. Всё на основании приказа министра, — прокомментировала Олеся Мурашова, главный врач больницы.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов также подтвердил случаи госпитализации жителей Новосибирска с подозрением на ковид в область:

— Когда мы понимаем, что нам необходимо освободить койки для принятия пациентов, которым требуется оказание медпомощи, и есть свободный коечный фонд в ближайшем окружении Новосибирска, то мы переводим туда пациентов.

Он также пояснил, что в Новосибирской области сейчас свободно около 3% коек (данные на 20 октября).

«Нет даже аппарата КТ, лекарства покупают сами больные»

Сейчас пожилая женщина продолжает лечиться в Мошковской больнице. У неё держится высокая температура. Врачи сделали тест на ковид, но результат пока неизвестен.

— В Мошковской больнице ситуация вопиющая. Люди лечатся за свой счёт. Приходит врач и говорит: «Нет лекарств». И что тут делать? Люди отправляют своих родственников покупать, а те потом передают лекарства. Маме, к счастью, более-менее повезло, то ли форма полегче, то ли ещё что. Нам не приходится покупать, но вот многим пациентам, с её слов, приходится. Зато моей маме отменили уколы: если в первый день ей поставили антибиотик и укол гепарина, то на второй день сказали, что лекарств нет. Я стала звонить в страховую и говорить о том, что люди в больнице закупают лекарства, а нам уколы не ставят, так как препаратов нет. Они связались с Павлом Бабичем из больницы (занимает должность заместителя главврача по медицинской части. — Прим. ред.), из страховой мне перезвонили и объяснили, что Бабич им сказал, что лекарств хватает, всего достаточно. Но прошли выходные, и ситуация особо не поменялась, единственное — уколы заменили на таблетки, — рассказала дочь госпитализированной женщины.

Видео: читательница НГС

Родственники больных говорят, что мошковская больница не оснащена всем необходимым для лечения пациентов с ковидом. В частности, в больнице нет КТ, больных отправляют на рентген за ширму в приёмной — в то же помещение, куда поступают все больные.

— При ковиде рентген может не показать поражение лёгких. У меня с этим лежит папа, ему сейчас очень тяжело. А маме за этот срок сделали уже три рентгена и ещё собираются делать, — переживает дочь.

В самой больнице подтвердили, что аппарата КТ в учреждении нет, но на претензию про отсутствие лекарств возразили:

— КТ у нас нет, но по оснащённости всё остальное есть. Всё в наличии. Антибиотики тоже есть, — добавила главный врач больницы Олеся Мурашова.

Корреспондент НГС направила запрос в Министерство здравоохранения с просьбой уточнить, возможна ли госпитализация больных с подозрением на коронавирус в учреждение, где отсутствует аппарат КТ. Ответ пока не поступил.

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области продолжает ухудшаться — количество заболевших растет уже неделю. За последние сутки коронавирус подтвердился у 186 человек. На фоне этого власти ввели новое ограничение, которое опять касается общепита.

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госпитализациякоронавирус в Новосибирскековидный госпитальМошково
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