Снова антирекорд: коронавирусом заразились ещё 129 новосибирцев

В Новосибирской области на утро 16 октября выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом.

За всё время в регионе выявили 14 695 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 920 детей. Выздоровели 92 пациента.

— Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 53 и 57 лет и женщины в возрасте 47 лет, 51 года, 58, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 519 человек, — сообщили в оперштабе НСО.