Снова антирекорд: коронавирусом заразились ещё 129 новосибирцев

В НСО выявлены еще более 100 новых заражений коронавирусом
В Новосибирской области на утро 16 октября выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом.
За всё время в регионе выявили
— Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 53 и 57 лет и женщины в возрасте 47 лет, 51 года, 58, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 519 человек, — сообщили в оперштабе НСО.
В отделениях реанимации находятся 106 человек, на ИВЛ — 27 пациентов. Госпитализирован 41 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 965 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
Под меднаблюдением находится 2701 житель региона,
За сутки зарегистрировано 5141 обращение с симптомами ОРВИ, госпитализированы 32 человека.
Если вы знаете погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь.
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Вчера в регионе зафиксировали предыдущий антирекорд — за сутки было выявлено 127 случаев заражения COVID-19. Кроме того, вчера стало известно, что коронавирусом заболели четыре сотрудника администрации Центрального округа.
С началом второй волны коронавируса, а также с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ в редакцию НГС стали поступать жалобы, что в аптеках нет нужных лекарств и опять пропали ртутные градусники. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко проверила, так ли это на самом деле.