В Новосибирской области от коронавируса скончались двое мужчин и четыре женщины

Ещё 6 человек умерли в Новосибирской области от коронавируса
В Новосибирской области коронавирусом заразились 127 человек, сообщил оперштаб региона.
— На утро 15 октября в регионе выявлено
В отделениях реанимации находится 121 человек. На ИВЛ — 25 пациентов. Госпитализирован 41 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Сегодня НГС рассказал историю жительницы Новосибирска, которая ведёт дневник борьбы с коронавирусом. В семье Ольги Лавровой заболели практически все — она, её сын с супругой, а также двое маленьких детей. Им пришлось не просто с боем вызывать врачей на дом, но ещё и услышать в ответ слова, что они — люди-истерики. Сибирячка рассказала НГС о симптомах, которые наблюдались у членов её семьи, реакции врачей (и о том, что вызвать медиков нереально), а также поделилась полезными советами, которые она вынесла из этой ситуации. Коронавирусный дневник из жизни одной новосибирской семьи можно почитать здесь.