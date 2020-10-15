15 октября четверг
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 77.28
eur 90.71

Все новости

Все новости

В Новосибирской области от коронавируса скончались двое мужчин и четыре женщины

В отделениях реанимации сейчас находится 121 человек

6 004
24Обсудить

Поделиться

На утро 15 октября в НСО выявлено <nobr class="_">14 566</nobr> случаев ковида

На утро 15 октября в НСО выявлено 14 566 случаев ковида

Ещё 6 человек умерли в Новосибирской области от коронавируса

В Новосибирской области коронавирусом заразились 127 человек, сообщил оперштаб региона.

— На утро 15 октября в регионе выявлено 14 566 случаев COVID-19 (+127 за сутки), в том числе у 914 детей. 12 797 пациентов выздоровели (+96 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области. — Скончались ещё 6 пациентов: мужчины, им было 62 и 74 года, и женщины в возрасте 66, 68, 74 и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 513 человек.


В отделениях реанимации находится 121 человек. На ИВЛ — 25 пациентов. Госпитализирован 41 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2983. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 952 пациента.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Сегодня НГС рассказал историю жительницы Новосибирска, которая ведёт дневник борьбы с коронавирусом. В семье Ольги Лавровой заболели практически все — она, её сын с супругой, а также двое маленьких детей. Им пришлось не просто с боем вызывать врачей на дом, но ещё и услышать в ответ слова, что они — люди-истерики. Сибирячка рассказала НГС о симптомах, которые наблюдались у членов её семьи, реакции врачей (и о том, что вызвать медиков нереально), а также поделилась полезными советами, которые она вынесла из этой ситуации. Коронавирусный дневник из жизни одной новосибирской семьи можно почитать здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!