В Новосибирской области от коронавируса скончались двое мужчин и четыре женщины

В Новосибирской области коронавирусом заразились 127 человек, сообщил оперштаб региона.



— На утро 15 октября в регионе выявлено 14 566 случаев COVID-19 (+127 за сутки), в том числе у 914 детей. 12 797 пациентов выздоровели (+96 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области. — Скончались ещё 6 пациентов: мужчины, им было 62 и 74 года, и женщины в возрасте 66, 68, 74 и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 513 человек.