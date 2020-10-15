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Тема дняРекордное заражение (такого не было даже весной)

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Четыре сотрудника администрации Центрального округа заболели коронавирусом

Переход на дистанционный режим работы пока не планируется

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О заражении четырёх сотрудников стало известно сегодня

О заражении четырёх сотрудников стало известно сегодня

Сегодня, 15 октября, в администрации Центрального округа Новосибирска коронавирусом заболели четыре сотрудника.

— На текущую дату зафиксировано подтверждение коронавируса у четырёх сотрудников администрации, что составляет 2% от штатной численности, — сообщили в пресс-центре мэрии.

В связи с незначительностью общего числа заразившихся переход на удаленный режим работы сейчас не планируется, говорится в ответе чиновников.

Сегодня в Новосибирской области побит антирекорд по числу заболевших за сутки — зарегистрировано 127 человек. Ещё шесть человек умерли от COVID-19.

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Новосибирсккарантинкоронавирус
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