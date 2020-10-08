Минздрав ответил на жалобы пациентов, у которых сразу не берут анализ на ковид

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали публикацию НГС, в которой сообщалось, что у заболевших коронавирусом не берут анализ и назначают им повторный приём в поликлинике.
— Всех пациентов с ОРВИ мы рассматриваем как потенциально инфицированных коронавирусом. Именно поэтому мы призываем всех вызывать врача на дом, не выходить из дома даже в поликлинику, не заниматься самолечением. Соблюдать карантин в течение минимум 14 дней, — цитирует пресс-служба Минздрава главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову.
Лариса Позднякова также напомнила о том, что специфической терапии коронавирусной инфекции до сих пор не существует.
— Врач должен оценить состояние пациента и назначить терапию. Пациенты с лёгким течением коронавирусной инфекции получают такое же лечение, как и при ОРВИ, в основном симптоматическое, а также, при необходимости, противовирусные препараты и антибиотики, если мы видим присоединение бактериальной инфекции. Тест на коронавирус делается по показаниям, которые определяет врач, а не пациент, — говорит Лариса Позднякова.
Напомним, в опубликованном материале новосибирцы рассказали о том, что им не делали анализ на коронавирус перед тем, как пригласить в поликлинику на повторный приём.
— Во всех поликлиниках сформированы инфекционные бригады для оказания медицинской помощи именно на дому пациентам с признаками ОРВИ, с температурой, — приводит пресс-служба Минздрава слова замминистра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксёновой. — С учетом существенно выросшей заболеваемости ОРВИ, действительно, возросла нагрузка на поликлиники. Время ожидания врача может увеличиваться. Но без медицинской помощи ни один пациент у нас не останется. Сейчас Минздрав региона оптимизирует работу регистратур по приему вызовов. Если всё же кого-то с температурой, с признаками инфекционного заболевания приглашают на приём в поликлинику, если возникают другие вопросы по оказанию медицинской помощи на амбулаторном этапе, мы предлагаем звонить в службу 112. На каждый такой звонок мы обязательно отреагируем.
За последние сутки коронавирус подтвердили у 92 жителей Новосибирской области. Скончались ещё 5 пациентов: мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет. В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что в последние дни фиксируется серьёзный рост заболеваемости ковидом.