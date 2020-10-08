Минздрав ответил на жалобы пациентов, у которых сразу не берут анализ на ковид

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали публикацию НГС, в которой сообщалось, что у заболевших коронавирусом не берут анализ и назначают им повторный приём в поликлинике.

— Всех пациентов с ОРВИ мы рассматриваем как потенциально инфицированных коронавирусом. Именно поэтому мы призываем всех вызывать врача на дом, не выходить из дома даже в поликлинику, не заниматься самолечением. Соблюдать карантин в течение минимум 14 дней, — цитирует пресс-служба Минздрава главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову.