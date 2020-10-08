Пять пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.



— На утро 8 октября в регионе выявлено 13 795 случаев COVID-19 (+92 за минувшие сутки), в том числе у 841 ребенка. 12 352 пациента выписаны с выздоровлением (+58 за сутки). Скончались еще 5 пациентов : мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек. В отделениях реанимации находится 86 человек. На ИВЛ — 16 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.