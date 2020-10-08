Пять пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области

Ещё пять человек умерли от коронавируса в НСО
Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.
— На утро 8 октября в регионе выявлено
Сейчас госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В районные больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 786 пациентов.
— Всего в Новосибирской области сделано
В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса — об этом заявила главный инфекционист регионального Минздрава Лариса Позднякова. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что в последние дни фиксируется серьёзный рост заболеваемости ковидом.
В Новосибирске продолжают открывать инфекционные госпитали: в начале октября он заработал на базе ГКБ № 25, а затем и областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи № 2.