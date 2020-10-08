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Тема дняКак люди с ковидом ходят в больницы

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Пять пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области

Всего за сутки диагноз подтвердили у 92 человек

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На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 16 пациентов

На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 16 пациентов

Ещё пять человек умерли от коронавируса в НСО

Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.

— На утро 8 октября в регионе выявлено 13 795 случаев COVID-19 (+92 за минувшие сутки), в том числе у 841 ребенка. 12 352 пациента выписаны с выздоровлением (+58 за сутки). Скончались еще 5 пациентов: мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек. В отделениях реанимации находится 86 человек. На ИВЛ — 16 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

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Сейчас госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2229.

В районные больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 786 пациентов.

— Всего в Новосибирской области сделано 564 322 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2552 жителя региона, 46 175 человек сняты с меднаблюдения, — добавили в оперштабе.

В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса — об этом заявила главный инфекционист регионального Минздрава Лариса Позднякова. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что в последние дни фиксируется серьёзный рост заболеваемости ковидом.

В Новосибирске продолжают открывать инфекционные госпитали: в начале октября он заработал на базе ГКБ № 25, а затем и областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи № 2.

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